ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ; ಕವಿತೆಗಳ ಆಹ್ವಾನ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ 'ಮಹಾನಾಯಕ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ'ಗೆ ಆಸಕ್ತ ಕವಿಗಳಿಂದ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಚ್.ಕೆ. ಹಸೀನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕವಿತೆಗಳು ಸ್ವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವನಗಾಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ 18 ರಿಂದ 24 ಸಾಲುಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವ–ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಭಾವಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹಸೀನಾ ಎಚ್.ಕೆ.ಅವರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ; 8951459373ಗೆ ಏ. 5 ರೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 25 ಕವಿತೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>