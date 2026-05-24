ಸ್ಮಿತಾ ಅಮೃತರಾಜ್ ಸಂಪಾಜೆ ಅವರ ಕವಿತೆ: ‘ಹೂ ಚಿಟ್ಟೆ’

ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಣಕಿ ಹಾಕುವ</p>.<p>ಹಳದಿ ಬಿಸಿಲ ನಡುವೆ ಅರಳಿ ನಿಂತ</p>.<p>ಹಳದಿ ಬುಗುಡಿ ಹೂವು</p>.<p>ಅದರ ಸಲಾಕೆ ತುದಿಯ ಕೇಸರದ ಮೇಲೆ</p>.<p>ಧೇನಿಸುವ ಹಳದಿ ಚಿಟ್ಟೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದು</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದ ನಡುವಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿ</p>.<p>ಬರುವ ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ</p>.<p>ಹೂ ತೇರು ಹೊತ್ತು ಕಾದಿದೆ.</p>.<p>ಯಾವ ಊರಿನ ಯಾವ ದೇಶದ</p>.<p>ಯಾವ ಮಾಯಕದ ಅಮೂರ್ತ</p>.<p>ನಂಟು</p>.<p>ಅಕೋ…ಕೂತಿದೆ</p>.<p>ಹಳದಿ ಚಿಟ್ಟೆ; ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುರಿಯುವ</p>.<p>ರೆಕ್ಕೆ</p>.<p>ಹೂದಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಳವೇ ಆದ</p>.<p>ಬೆಡಗಿನಂತೆ.</p>.<p>ಹೂ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತೊನೆದಾಡುತ್ತಾ</p>.<p>ನಿಂತ ಹೂವೆದೆಯ ಬದುವಿನಲಿ</p>.<p>ರೆಕ್ಕೆ ಕುಣಿಸುತ್ತಾ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ</p>.<p>ಚಿಟ್ಟೆ ಹೂವಿಗೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬುವುದಾ?</p>.<p>ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದ ದಳಗಳನ್ನು ಹೂ ಚಿಟ್ಟೆಗೆ</p>.<p>ಕಟ್ಟುವುದಾ?</p>.<p>ಕರುಬುವ ನೂರು ನೋಟಗಳು ಹಾದು</p>.<p>ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಮೃದು ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ</p>.<p>ಮರುಳು ಮಾಯಗಾರ!</p>.<p>ಸುಖಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ</p>.<p>ಆರೋಪ ಚಿಟ್ಟೆಗೆ!</p>.<p><br />ಜಗದ ಗೊಡವೆಯ ಬದಿಗಿಟ್ಟು</p>.<p>ಅದರ ದಳಗಳನ್ನು ಇದಕೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ</p>.<p>ಇದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅದಕೆ ಬಳಿಯುತ್ತಾ</p>.<p>ಚಿಟ್ಟೆ ಹೂ, ಹೂ ಚಿಟ್ಟೆ</p>.<p>ಒಂದರ ಕನಸಿನೊಳಗೊಂದು</p>.<p>ಬೆರೆತು ಬೆಳೆಯುವ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿವೆ</p>.<p>ಮಬ್ಬು ಕವಿಯುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ</p>.<p>ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಪಕಳೆಗಳು</p>.<p>ಏನವು?</p>.<p>ಹಳದಿ ದಳ, ಹಳದಿ ರೆಕ್ಕೆ?</p>.<p>ಮರು ಬೆಳಗಿನಲಿ</p>.<p>ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೂವ ಜಾತ್ರೆ</p>.<p>ಚಿಟ್ಟೆ ಸಂತೆ.</p>.<p>ಒಲವು ಹೂ ಹಗುರ; ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿದಷ್ಟೂ</p>.<p>ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸುತ್ತವೆ</p>.<p>ಹೂಪ್ರೀತಿ ಹುಡಿಯ ಬೆರಳ ತುದಿಗೆ</p>.<p>ಅಂಟಿಸುತ್ತಾ ಜಗದಗಲ ಹಾರುತ್ತವೆ</p>.<p>ಹೂ ಚಿಟ್ಟೆ</p>.<p>ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ</p>.<p>ಪ್ರೀತಿ ನೆಚ್ಚಿ</p>.<p>ಜತೆಗೆ</p>.<p>***