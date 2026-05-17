ಆರ್‌.ತಾರಿಣಿ ಶುಭದಾಯಿನಿ ಅವರ ಕವನ: ಈಸಕ್ಕಿಯಾಸೆ ನಿಮಗೇಕಯ್ಯಾ

<p>‘ಈಸಕ್ಕಿಯಾಸೆ ನಿಮಗೇಕಯ್ಯಾ?’<br>ಎಂದವಳಿಗೆ ನಕ್ಕು, ‘ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗೆ,<br>ನೀನಿನ್ನೂ ಹೆಂಗೂಸು’ ಎಂದ</p><p>ಕೈಯಲ್ಲಿ ಝಣಝಣಿಸಿ ಅನುರಣಿಸುವ<br>ಮೋಹದ ಝಲಕು<br>ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋದ ಕಾಸಿನ ಸರ<br>ಹಬೆ ಹಬೆ ಹಳದಿಲೋಹದ<br>ಹವಾ, ಹವಾ ಏ ಹವಾ</p><p>ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಂತೆ ಮಾಡುವುದೇಕೆ?<br>ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ<br>ಸುಂಕದ ಹೊರೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಪೊರೆ<br>ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸಲು ದರ ಹೊತ್ತು<br>ತನ್ನ ಸಾರವನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ<br>ಇವಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ‘ಯಾಕೆ ತಂದಿರಿ?<br>ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಣಭಾರದ ಚೀಲವ?<br>ಇರುವುದು ನಾವಿಬ್ಬರೆ, ನಮಗಿಬ್ಬರು<br>ದೂರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು<br>ಬರೀ ಅದೂ ಇದೂ ಜಂಕು<br>ತಿಂದು ತಪ್ಪಲೆಗಟ್ಟಲೆ ತೇಗಿ<br>ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳ ಬೆಳಸುವ ಪೈಲ್ವಾನರು<br>ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೊ? ತಿನ್ನದಿದ್ದರೂ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ<br>ಬೆವರಿಳಿಸಿ, ಪ್ರೋಟೀನು ತಿಂದರಾಯ್ತು</p><p>ಯಾರಿಗೆ ತಂದಿರಿ? ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳ<br>ಎರಡು ತುತ್ತು ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಭಾರ,<br>ನನಗೊ ಮಧುಮೇಹ ಅನ್ನ ವರ್ಜ್ಯ<br>ಒಲೆ ಹಚ್ಚುವ ದರ್ದೇ ಮುಗಿದಂತಿರುವಾಗ<br>ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲಿನಾಸೆ</p><p>ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಯಾರದೋ ಊಟ,<br>ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಯಾರದೋ ಪ್ರಾಣ<br>ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಕಾಳು ಕಾಳು<br>ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬದುಕು</p><p>ತಿನ್ನಲಾಗದೆ, ಉಣ್ಣಲಾಗದೆ<br>ಬೋನವ ನುಂಗಲಾಗದೆ<br>ಉಗುಳಲಾಗದೆ ಧರ್ಮಸಂಕಟವ<br>ಯಾಕೆ ತಂದಿರಿ ಮನೆಗೆ<br>ಈ ಬಿಸಿ ಬೇಗೆಯ?<br>ಯಾಕಯ್ಯಾ ಒಲಿದಿರಿ<br>ಇಂತಹ ಚೆಲ್ಲುವಾಟಕೆ?<br>***</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>