ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ನಗುವುದು ಯಾವಾಗ..?: ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ ಅವರ ಕವನ

<p>ಕನಸುಗಳ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದಂತೆ<br> ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಕೊಡೆ<br> ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೋ ಮರೆತುಹೋದಂತೆ–<br> ಮತ್ತೆ ತರಬಹುದೇ ನೀನು?</p>.<p>ಆ ಕೊಡೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ<br> ಆ ಅನಾಥ ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ<br> ಅತಿಥಿಗಳಂತೆ ಕುಳಿತು<br> ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ನಗಬೇಕಿದೆ;<br> ಮಳೆಯಿಗೂ ಮತ್ತೆ<br> ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕಿದೆ...</p>.<p>ನಗುವಿನಿಂದಲೇ<br /> ನಗುವಿನ ಹುಟ್ಟು–<br /> ಎತ್ತಲೋ ಏನನ್ನೋ ತೋರುವ<br /> ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ<br /> ನಿನ್ನ ಮುಂಗುರುಳ ಸರಿಸುವ<br /> ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿಯಿದೆ.</p>.<p>ತಂಪು ಗಾಳಿಗೂ<br /> ನಮ್ಮ ಮೈಬಿಸಿಯ ರುಚಿ ಬೇಕಿದೆ;<br /> ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ<br /> ಅಪ್ಪುಗೆಯ ನಡುವೆ<br /> ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಜಗತ್ತನ್ನು<br /> ಮತ್ತೆ ಅರಳಿಸಬೇಕಿದೆ...</p>.<p>ತುಂತುರು ಮಳೆಯ ನಾದಕ್ಕೆ<br /> ಬೆಟ್ಟಗಳೂ ಮೈಮರೆತು,<br /> ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ತೊಟ್ಟು<br /> ಮನವನ್ನೇ ಕದಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಬಯಲಿನ ಮೇಲೆ<br /> ಮಳೆಹನಿಗಳ ಕವಿತೆ ಬರೆದು<br /> ನಿನಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ<br /> ಓದಬೇಕಿದೆ ನಾನು...</p>.<p>ಬಾನಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಮಿಂಚು<br /> ಭೂಮಿಯ ಒಡಲ ಸೇರುವ ಸೊಗಸು–<br /> ನಿಸರ್ಗದ ಸವಿಗೆ<br /> ನಾವೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು.</p>.<p>ಎಲ್ಲವೂ ಮಳೆಯಾಟ,<br /> ಬದುಕೂ ಅದೇ ಆಟ–<br /> ನಾಳೆಗಳ ಹಸಿವಿಗೆ<br /> ಇಂದೇ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕೇ?</p>.<p>ಬಾ…<br /> ಮಾಯದ ಮಳೆಯೊಳಗೆ<br /> ಮತ್ತೆ ನಗುವನ್ನು ಅರಳಿಸಿ,<br /> ಮತ್ತೆ<br /> ಒಬ್ಬರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರು<br /> ಮರೆಯಾಗೋಣ...</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>