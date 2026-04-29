ಕವನ ಸಂಕಲನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮೇ 1ರಂದು

ಯಲ್ಲಾಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಅಡಿಕೆ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮೇ 1ರಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಭಾವಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಯಕ್ಷ ನರ್ತನ, ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಮುನಾಶ್ರೀ ವೈಭವ್ ಪ್ರಕಾಶನದ ಯಮುನಾ ನಾಯ್ಕ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಂಡ್ರಮನೆ ಹಾಗೂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಚಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ ಸಂಜೆ 3.30ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ ಹೆಗಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯಿಸುವರು. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಚಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ದಿನೇಶ ಹೊಳ್ಳ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವರು. ನವೀನಕುಮಾರ್, ಮಾರುತಿ ಆಚಾರಿ, ವೆಂಕಮ್ಮ ಗಾಂವ್ಕರ, ವಿಜಯ ಪಟಗಾರ, ಅನನ್ಯ ಭಟ್, ವೈಶಾಲಿ ದೇವಳಿ, ಮೇಘಾ ಬಂಡಾರಿ, ಸಕಿನಾ ಶೇಕ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಸೋಮಾಪುರಕರ, ಸತೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ , ದಿವ್ಯಾ ಭಾಗ್ವತ, ದಿವ್ಯಾ ನಾಯಕ, ಪ್ರಿಯಾ ಲಂಬಾಣಿ, ಹಷಿ೯ತಾ ಐಹೊಳೆ, ನತಾಲಿಯಾ ಲೋಬೋ, ಮನುಷ್ ಕುಲಮಕ್ಕರ್, ಶ್ರೇಯಾ ಭಟ್, ಲಲಿತಾ ಗೌಡ, ರವಿ ಶೇಷಗಿರಿ, ವೀರವ್ವ ಪೂಜಾರ ಹಾಗೂ ಪೂಣಿ೯ಮಾ ಮರಾಟಿ ಕವಿತೆ ವಾಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕವಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಾಯ್ಕ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಮದ್ಗುಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>