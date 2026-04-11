ಆಶಾ ಜಗದೀಶ ಅವರ ಕಥೆ: ಒಂದು ಕಥೆ, ಎರಡು ಮುಖ

<p>‘ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಲವಿಗೆ ಕಾದಷ್ಟು ಮತ್ತೇನಕ್ಕೂ ಕಾದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ತುಳುಕುವಷ್ಟು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿದರೂ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟರೆ! ಮುಂದೇನು?! ಆ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿತ್ಯ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದಕ್ಕುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯುವ ಕಾಯಕ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥವಾದರೂ ಅರ್ಥವಾಗದವರಂತೆ, ಅರ್ಥವಾಗದೆಯೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಬದುಕುತ್ತ ಇರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಯಾಗಿ... ಹೀಗೆ... ಎಂದೆಂದೂ...’</p>.<p>ಸಾಕು ಸುಮ್ನಿರು ಮಾರಾಯ್ತಿ. ಮರದ ಮೇಲಿನ ತುತ್ತ ತುದಿಯ ಈ ಗೂಡಿಗೆ ಬಂದ ಕೊಡಲೇ ನಿನ್ನ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಂತಹ ನಶೆಯ ಮಾತುಗಳು ಶುರುವಾಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದು ತೂಗು ಹಾಕಿದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಆಡುತ್ತ ಆಡುತ್ತ ಮೋಡಗಳ ಮೀರಿ ವಿಶ್ವದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಜೀಕಿದರೆ ಹೇಗೆ... ಕೇಳುತ್ತೀ.. ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ? ಹೇಗೆ? ಹಾಗೇ ಮತ್ತು ಆಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದೂ ಸಮಾಧಾನಿಸಿಲ್ಲ... </p>.<p>ಮತ್ತೆ ಒಂದೂರಿನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಂಗೆ. ಆ? ಮರೆತಿರುವೆಯಾ... ಕೇಳು, ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಪ್ಪಾನು ಮುಪ್ಪು ಮುದುಕಿಯಿದ್ದಳಲ್ಲ, ಅವಳ ಮೊಮ್ಮೊಗಳ ಕೊನೆ ಮಗನ ಬೆಕ್ಕೊಂದು ಆ ಊರಿನ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಹಾಳು ಗುಡಿಯ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾರದೋ ಮನೆಯ ಹಾಲನ್ನು ಕದ್ದು ಕುಡಿದು ಯಜಮಾನರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಕಾಲು ಪಿಸಕ್ಕನೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿತಂತೆ. ಅದು ಮೊದಲೇ ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಗುಡಿಯ ಪುಷ್ಕರಣಿ. ಪಾಚಿ ಜೋಂಡು ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಬೆಕ್ಕು ಮೊದಲಿಗೆ, ಏ ಇದೇನು ಮಹಾ ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ತಾನು ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತಿದ್ದ, ಜೋಂಡು ನಾರಿನ ಮಾಯಾಜಾಲದ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಳಲಾರದೆ ಒದ್ದಾಡತೋಡಗಿತೋ ಆಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿವಾದದ್ದು, ತಾನು ಬದುಕಿ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಪವಾಡ ಎಂದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಕೊಳೆತು ಎಲುಬಿನ ಹಂದರವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಅಜ್ಜಿಯ ಮೊಮ್ಮೊಗಳ ಕೊನೆಯ ಮಗ ತನ್ನ ಬೆಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಅತ್ತು ಅತ್ತು, ಅದು ಸಿಗದೆ ಒಂದಿನ ಸುಮ್ಮನಾದ. ಆದರೆ ಆ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಹುಡುಕಾಟವೂ ಮುಂದುವರಿಯಿತು, ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ. </p>.<p>ಅವ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಅದ್ಯಾವುದೋ ತನ್ನ ಓದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗಾಗಿ ಹಾಳು ಗುಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ತನ್ನೂರಲ್ಲೂ ಹಾಳು ಗುಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಎನಿಸಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗುಡಿಯ ಇಂಚಿಂಚೂ ನೋಡುವಾಗ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿದ್ದ ಬೆಕ್ಕು ಕಾಣಿಸಿತಂತೆ. ಬೆಕ್ಕೆಂದರೆ ಬೆಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದರ ಎಲುಬಿನ ಹಂದರ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೋ. ಅದರ ಕೊರಳ ಪದಕವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಅತ್ತನಂತೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಾಯುವಾಗ ತನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ತಾನೆಂಥ ಗೆಳೆಯ ಎಂದು ನೋಯುತ್ತಲೇ ಅದರ ಅಸ್ತಿಪಂಜರವನ್ನು ತಂದು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ, ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದನಂತೆ. ಅದಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ ಮಾತೇ ಅಡಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ?! ಅದೇ ಸದಾ ಅವನ ಮನೆಯ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕುಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹಳದಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿ ಅದು ಇವನ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರೆಗೂ. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಳು ಹಾಕುತ್ತಾ ಹಾಕುತ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದನಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರಪ್ಪ.. ಅವ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆಂದೂ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಹಕ್ಕಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಂತೆ, ಅದೂ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತದಂತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಕಂಡವರು ಯಾರಿದಾರೆ ಹೇಳು.</p>.<p>ನನಗೆ ಈ ಕತೆ ನೆನಪಾಗುವಾಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಳ್ಳು ಮಳ್ಳು ಮಾತುಗಳೇ ನೆನಪಾಗ್ತವೆ ಕಣೇ. ನೀನೂ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಆ ಹುಡುಗನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿಯೋ ಅಂತ...</p>.<p>ಸುರುವಾಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಹಳೇ ಪುರಾಣ. ಯಾವುದನ್ನೋ ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮ ನೀನು. ಆದ್ರೆ ತಿಳಿಲೇ ಬೇಕಿರೋದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನನ್ನ ಮನಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲವಾ? ಥೂ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ. ನೀನೋ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕಥೆಗಳೋ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿನಿ ಕೇಳು. ಆ ಕತೆಯನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಥರ. ಅದೇನಂದ್ರೆ...</p>.<p>ಒಂದೂರು, ಅದೇ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಊರು. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅಜ್ಜಿ. ಅವಳ ಅಡಿಕೆಲೆ ಚೀಲದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದರದ ಒಳಗಿನ ಗುಪ್ತ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅವಳ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮೂರನೇ ಮಗ ಇದ್ದನಲ್ಲ, ಅವನ ಬಳಿ ಒಂದು ಮುದ್ದು ಬೆಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನ ಮುದ್ದಾದ ಗೆಳತಿಯಂತೆ. ಅವಳು ತನ್ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಇದು ನಿನಗೆ, ನನ್ನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಳಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚಂದಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಯಾವಾಗ ಅವ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನೋ ಆಗ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೇ ಕಳೆದು ಹೋದಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ಹಂಗಾಗಿಯೇ ಅವ ಅದು ಸತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ...</p>.<p>‘ಆಮೇಲೆ..’</p>.<p>ಆಮೇಲೇನು... ಬಾಳಾ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವನ ಮನೆ ಕಿಟಕಿಯನ್ನ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷಿ ಕುಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ವೇಳೆ, ಅವನ ಆ ಗೆಳತಿ ಊರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ದಳಂತೆ. ಆಗ ಇವ ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದನಂತೆ. ಅವಳು ಇವನನ್ನು ಪೂರಾ ಮರೆತೇ ಹೋಗಿದ್ದಳಂತೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡ, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ. ಇವ ಬದುಕೇ ಪಲ್ಲಟವಾದಂತೆ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಹೋದನಂತೆ. ಅವಳಿಗೆ ತಾನು ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಕ್ಕಾಗಲಿ, ಇವನಾಗಲಿ ನೆನಪೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವನೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯದ ಮಾತೂ ಆಡದೆ ಯಾವನೋ ಎಂಬಂತೆ ನೋಡಿ ಹೊರಟು ಹೋದಳಂತೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ. ಹಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳ ಕೊರಳ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಉದುರಿ ಬಿತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನು ಅವ ತಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂನಂತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಹಳೇ ಚಾಳಿ. ಬಿಡೋಕಾಗ್ತದಾ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಈ ಮುದುಕಿಯರಿಗೆ ಅದೂ ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡ್ತದೋ ಏನೋ. ಆ ಅಜ್ಜಿ ಮೊಮ್ಮೊಗಳ ಮಗ ಹೀಗೆ ಕೊರಗುವುದನ್ನ ನೋಡಲಾಗದೆ, ಆ ಮುತ್ತನ್ನ ಕದ್ದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಳಂತೆ. ಮೊಮ್ಮೊಗಳ ಮಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗಲಿ ಎಂದು. ಅದು ಆದದ್ದೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಇವ ಮತ್ತೆಂದೂ ಅವಳ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ಮರುದಿನದಿಂದಲೇ ಹಕ್ಕಿಯ ಜೊತೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹ ಶುರುವಾದದ್ದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ...</p>.<p>ಏ ಸುಮ್ನಿರು ನೀನು... ಅವ್ನಂಗಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ... ಈ ಜನವೂ ಸರಿಯೋ ಸರಿ. ಕೆಟ್ಟುದ್ದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ, ಒಳ್ಳೇದುನ್ನ ಕೆಟ್ಟುದ್ದು ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರ್ವಾಕ್ಬುಡ್ತಾರಪ್ಪ.. ಜನ ಮರುಳೋ ಜಾತ್ರೆ ಮರುಳೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟಿಲ್ದೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರಾ...</p>.<p>ನೀನೂ ಸುಮ್ನಿರು... ಈ ಕತೆ ಜನದ್ದೆಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದೂ ಅಂತ ನಿಂಗೂ ಗೊತ್ತು ನಂಗೂ ಗೊತ್ತು... ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟುದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಏನಿದೆ... ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತೇನಪ್ಪ...?</p>.<p>ಏನು?</p>.<p>ಅದೇ ಕತೆ...</p>.<p>ಏನಂದೆ?</p>.<p>ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಉಪ ಕತೆಗಳೂ ಅವೆ ಅಂದೆ...</p>.<p>ನಿನ್ನತ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು:</p>.<p>ಗೆಲ್ಬೇಕಾ?</p>.<p>ಬೇಡ ಬಿಡು</p>.<p>ಇಬ್ಬರೂ ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಗೂಡು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಹಿಂದೆಯೇ ಮೋಡಗಳು ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮಿಂಚುತ್ತ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ, ಘರ್ಷಿಸಿ, ಘರ್ಜಿಸುತ್ತ ಮಳೆ ಸುರಿಸತೊಡಗಿದವು. ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟುವ ಮರಗಳು ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತ ಗೊಮ್ಮಟನಂತೆ ಚೂರೂ ರಗಳೆ ಮಾಡದೆ ಮೀಯತೊಡಗಿದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>