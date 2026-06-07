ಶೆವ್ಲಿನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅವರ ಕಥೆ: ಈಗ, ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ!

<p><em><strong>ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ: ಶೆವ್ಲಿನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ </strong></em></p><p><em><strong>ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ : ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ</strong></em></p>.<p>ನುಣ್ಣಗೆ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಚೆರೋಕೀ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಹಿಗಾ, ಎತ್ತರವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆತ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೂ ಉಬ್ಬಿದ ಎದೆ ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸದೃಢ ಮೈಕಟ್ಟಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯ ಗೊರಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಣಿಗಳ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ. ಅಹಿಗಾ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಸೆದನು. ಅದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಅಳಿಲು ಸರಣಿ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸುತ್ತು ಉರುಳಿದ್ದನ್ನೂ ಕಂಡನು.</p>.<p>ಎಡಕ್ಕೆ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟಸಾಲು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಬೆಟ್ಟಸಾಲು ಮತ್ತು ಅಹಿಗಾ ನಡುವೆ, ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಗಾಧ ವಿಸ್ತಾರದ ಭೂಮಿಯಿತ್ತು. ಬೇರೆಡೆಗಳಂತೆ ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿರದೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಜಾಗವದು. ಅಹಿಗಾ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದರೆ, ಕೌಬಾಯ್ಗಳ ಗಾಡಿಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಊಂಟಾಗಿದ್ದ ಗಾಡಿದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಿತ್ತು. ಅಹಿಗಾನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗೂ ಏರುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದ ಬಯಲಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಹಿಗಾನ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆರು ಜನ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ನರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಡೀ ಹಂದಿ ಬೇಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಅನೇಕ ಗುಡಿಸಲುಗಳಿದ್ದವು. ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕನಾಗಿದ್ದ ಇನೋಲಾ, ಉದ್ದನೆಯ ಕೋಲನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕೆಂಡವನ್ನು ಕೆದರಿದನು. ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಧಗಧಗಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತು.</p>.<p>ನೋಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದ ಗುಡಿಸಿಲಿನ ತಡಿಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು.</p>.<p>ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿಗರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಹೊರಬಂದ. ಆತ ಚೆರೋಕೀ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೊಹಾಲಿ. ಹೊರಬಂದವನೆ ಗುಂಪಿನೆಡೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಕುಕ್ಕುರುಗಾಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಬೆಂಕಿಯ ಸಮೀಪ ತನ್ನ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ, ನಂತರ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡನು. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಳಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಅದು 1790ನೆ ವರ್ಷ.</p>.<p>ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಹಿಗಾ ಕೂಡಾ ಆ ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಸುತ್ತಲಿನ ನಿಶ್ಯಬ್ದತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರಂತೆ ಅವರು ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಹೊಳೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು.</p>.<p>ಆ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯನಾದ ಒನಕೋನ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ. “ಈ ಕೌಬಾಯ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ವಸತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದೂಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಿವಾಲ್ವರ್ಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು-ಬಾಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಡು, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ. ನಾಯಕ, ನಾವು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.”</p>.<p>ವೊಹಾಲಿ ತಲೆಯಾಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ. “ನನಗೂ ಹಾಗೇ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ವತಗಳವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀರಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗ ಅನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತು.”</p>.<p>ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ತೊರೆ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಈಜುವುದನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೆಣಚುಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಂಡೆಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಿದ್ದವು. ಚೆರೋಕೀಗಳು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಂಜೂರ ಮೊದಲಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ತೊರೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಚೆರೋಕೀಗಳ ಈ ಗುಂಪು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೌಬಾಯ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೊರಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಳಿಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಬದಲು, ಕೌಬಾಯ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿತ್ತು!</p>.<p>"ಹೌದು, ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ." ಒನಕೋನ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ.</p>.<p>ಧ್ವನಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಕಟುವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ವೊಹಾಲಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒನಕೋನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಒನಕೋನ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಯೋಧ. ಅವನು ಅನೇಕ ಚಂದ್ರೋದಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುವ ಹಿರಿಯ. ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಇತರರು ಮೌನವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಂದಿ ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುರಿದ ಮಾಂಸದ ಸುವಾಸನೆ, ಊಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಹಿಗಾನ ಮೂಗನ್ನು ಅರಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಬೆಂಕಿ ಆರಿಹೋಗಿತ್ತು; ಅವರೀಗ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.</p>.<p>ವೊಹಾಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒನಕೋನನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತನ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅದು, ಬೇಗ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೊರಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ವೊಹಾಲಿ, ಗುಂಪಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೂ ನೋಡಿದನು. ಅವರೂ ಅವನನ್ನೂ ನೋಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಬೇಯತೊಡಗಿದರು. ಅದು ಅವರ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>“ಸರಿ, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಾಳೆ ಹೋರಡೋಣ.” ಇತರರು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒನಕೋನಾನ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇನೋಲಾ ಹಂದಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ. ಚಾಕುವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದ್ದ ಹಂದಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಬೇಯಿಸಿದ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೋಳವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ. ನಂತರ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಲು ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ನಾಳೆ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿರುವುದನ್ನೂ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಒನಕೋನಾನ ಹೆಂಡತಿ ಬೆಹಿತಾ “ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೇ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಓಡ್ತೀರೋದು? ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇದೆ” ಎಂದಳು.</p>.<p>“ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಏನ್ಮಾಡೋದು ಹೇಳು? ಬಿಳಿ ಜನ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದಾರೆ” ಒನಕೋನಾ ತಾಳ್ಮೆಯ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದ. “ಅಹಿಗಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಬಿಳಿಯರ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು.”</p>.<p>ಬೆಹಿತಾ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾದಳು.</p>.<p>“ಹೀಗೇ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಓಡ್ತೀರೋದು?” ಬೆಹಿತಾಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಗುಡಿಸಲಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ತೇಲುತ್ತಿತ್ತು. ನಿಜಕ್ಕೂ, ಕೌಬಾಯ್ಗಳು ಇವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮೊದಲು, ಇವರು ಅದೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಓಡಬಲ್ಲರು?</p>.<p>ಬೆಹಿತಾ, ನೆಲದ ಮೇಲೇ ಹಾಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದ ರಗ್ಗುಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಗುರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೊಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗೆ ಹೊದಿಸಿದ್ದ ಚರ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ‘ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ, ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಊದಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ದೀಪವನ್ನು ನಂದಿಸಿದಳು. ಬಾಗಿಲಿನ ಎದುರು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿದ್ದ ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಳು.</p>.<p>ಹೊರಗೆ, ಅಹಿಗಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚೆರೋಕೀ ಯುವ ಯೋಧ ಡಕೋಟಾನ ಜೊತೆ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ.</p>.<p>ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ಮರದ ಕೊಂಬೆರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಡಕೋಟಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದಾಗ ಅವನ ತಲೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ವಾಲಿತು. ಆದರೆ ಅಹಿಗಾ, ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆಕಾಶವನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ.</p>.<p>ಜೀರುಂಡೆಗಳ ಕೂಗು ಮೌನವನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಆಸ್ಟಿನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಕೌಬಾಯ್ಗಳು, ಅಹಿಗಾ, ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೇ ತೆವಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಟಿನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು, ಅಹಿಗಾ ಕೂಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತನ್ನ ಎಡ ಅಂಗೈಯಿಂದ ಅವನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದನು. ಅಪಾಯವನ್ನರಿತ ಅಹಿಗಾ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಸ್ಟಿನ್ ಆತನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ! ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಕ್ತವು ಬುಳುಬುಳು ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಹರಿಯಲಾರಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಸ್ಟಿನ್ ಅಹಿಗಾನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಸಿದ. ಆಸ್ಟಿನ್ ತನ್ನ ಚಾಕುವಿಗೆ ಅಂಟಿದ್ದ ರಕ್ತವನ್ನು ಅಹಿಗಾ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಚರ್ಮದ ಅಂಗಿಗೆ ಒರೆಸಿದ.</p>.<p>ಇತ್ತ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಡಕೋಟಾನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಬ್ರಾಕ್ ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಿಂದ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು, ಆತನ ಗಂಟಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದ.</p>.<p>ಆಸ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಕ್ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೌಬಾಯ್ಗಳು ಕತ್ತಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಮರಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ, ಹೊಳೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅವರಿಗೆ ಈ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ನರ ಶಿಬಿರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಬ್ರಾಕ್ನಿಂದ. ಬ್ರಾಕ್ ಸ್ಥಳಾನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ದೂರದಿಂದಲೇ ಈ ಗುಂಪನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದನು. ನೀರಿನ ಅನುಕೂಲವಿದ್ದ ಜಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ತು. ಅವರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಈ ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಹಿಗಾ ಉರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಕೆಲವು ಕೌಬಾಯ್ಗಳು ದೊಂದಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದರು. ನಿಶ್ಯಬ್ಧವಾಗಿ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿ, ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯತೊಡಗಿದವು.</p>.<p>ಬೆಂಕಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಏರುಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚ್ನ ಗಾಯಕ ವೃಂದದವರ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ನರ ಆಕ್ರಂದನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು! ದಟ್ಟವಾದ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಟುವಾದ ಸುಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು!</p>.<p>ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕೆಲವರು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೌಬಾಯ್ಗಳು ತಮ್ಮ ರಿವಾಲ್ವರ್ಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟರು. ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗುಂಡುಗಳು ತಾಗಿದಾಗ ನೋವಿನ ಕಿರುಚಾಟಗಳು ಮತ್ತು ನರಳಾಟಗಳು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದವು. ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಮಿತು.</p>.<p>ಸತ್ತ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಿದ್ದವಳೊಬ್ಬಳನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ದಾರವನ್ನು ಎಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಗುಂಡೊಂದು ಅವನ ಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಕೊಡಲಿಯೆತ್ತಿದ ಯೋಧನೊಬ್ಬನ್ನು ಹಾಗೇಯೇ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಡು...</p>.<p>ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಒನಕೋನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಒನಕೋನಾ ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದನು.</p>.<p>ರೆಕ್ಕೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಹದ್ದುಗಳಂತೆ ಚೆರೋಕೀಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ ಕೆಳಗಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವರು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ತಲೆ, ಮುಖ, ಎದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವರ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಸಿಡಿದ ಮದ್ದಿನ ವಾಸನೆಯ ಜೊತೆ ರಕ್ತದ ವಾಸನೆಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಭಯದಿಂದ ಕೆಲವರು ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದ-ಎರಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದು ಕಪ್ಪು ದಿಗಂತದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಕಿಯ ಬಾಣದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ, ಎಲ್ಲ ಚೆರೋಕೀ ಜನರೂ ಸತ್ತುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೌಬಾಯ್ಗಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಕೌಬಾಯ್ಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ತಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತುವ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾರೆ, ಗುದ್ದಲಿಗಳನ್ನು ತಂದಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಲವು ಅಡಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಯೊಂದನ್ನು ಅಗೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಿಮಿಷಗಳು ಕಳೆದವು. ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ದಿಬ್ಬ ಬೆಳೆದಂತೆ ಗುಂಡಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಣ್ಣಿನ ಒದ್ದೆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗುಂಡಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ಕೈಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶವಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿಗೆ ಎಸೆದರು. ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೇ ಕಾಲುಗಳನ್ನಿಡಿದು ಎತ್ತಿ ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಬಿಸಾಡಿದರು. ದೇಹಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಕೊನೆಗೆ, ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ನರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಯುವಕರಾದ ಅಹಿಗಾ ಮತ್ತು ಡಕೋಟಾನ ದೇಹವನ್ನು ಗುಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಎಸೆದರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ಕೌಬಾಯ್ಗಳು ಹೆಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಕರವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮುಖ ಒರೆಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು! ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಕೊಲೆಯಾಗುವುದು! ಅದು ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ! ಕೆಲವರು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲವೂ ಮೌನವಾಗಿತ್ತು!</p>.<p>ಆ ಭಯಾನಕ ಮೌನದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನರಿ ಮೊದಲು ಕೂಗಿತು, ನಂತರ ಹೂಳಿಟ್ಟಿತು. ಕೆಲವು ಕೌಬಾಯ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮೈಗೂದಲು ಎದ್ದು ನಿಂತದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಣ್ಣನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ, ಅವರು ಹಳ್ಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು. ಕೆಲವರು ಗುದ್ದಲಿಯ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿ ತುಂಬಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು, ಅದನ್ನು ಮಟ್ಟಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮುಗಿಸಿ ದಣಿದ ಬಿಳಿಯರು, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೈಕಾಲುಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವರು ಮಾಡಿದ ವಿನಾಶದ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದವು!</p>.<p>ಮರುದಿನ ಮತ್ತೆ ಬಂದರು. ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಗುಡಿಸಲು ಸುಟ್ಟ ಬೂದಿಯನ್ನು ಕೆದಕಿ ಕೆದಕಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳು, ಓಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕವು.</p>.<p>ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಬಿಳಿ ವಸಾಹತುಗಾರರು ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದೆ, ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದರು. ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ!</p>.<p>ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿಯರ ಹುಡುಗರು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಿರುಚುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದಿರಿಂದಲೇ ಕೊಲೆಯಾದ, ಅವರದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತಿರದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ!</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಳೆಯ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಂದಲೇ ಕೊಲೆಯಾದ, ನಮ್ಮದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪಕ್ಕದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ!</p>.<p>ಬಿಳಿಯರ ವಿಜಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು!</p>.<p>ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರ ಪುರಾತನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಲ್ಲಿ ಅಗೆದಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಅಸ್ತಿಪಂಜರಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ʻನರಮೇಧʼ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿದರು!!</p>.<p>***</p>