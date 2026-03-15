ಡಾ. ಪ್ರೇಮಲತ ಬಿ ಅವರ ‘ಸಾವಿರ ಸರದಾರರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅನಾಥೆಯು’ ಕಥೆ

<p>ಫಾದಿ ಅಂದು ಬಹಳ ತಳಮಳದಲ್ಲಿದ್ದ. ಹೊಲದ ಮನೆಗೆ ಇರುವ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾದಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳ ಬೊಗಳುವಿಕೆ ಬಿಟ್ಟೆರೆ, ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಅವತ್ತು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.</p>.<p>ಫಾದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ. ಬಾಗಿಲಿನ ಕಿರುಗಿಡುವಿಕೆ ಅವತ್ತೇಕೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. ಅವನು ನಡೆಯುತ್ತ ತೋಟದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ತಲುಪಿದ. ಆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಯಾರ್ಡು ದೂರದಲ್ಲಿ, ಸತ್ತ ಹಾವಿನಂತೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯಿತ್ತು. ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಟಾರು ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದರೂ, ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಹೊರಗಿಣುಕಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಓಡಾಡುವ ಟ್ರಕ್ಕುಗಳು, ಟೈರುಗಳಿರುವ ಕತ್ತೆಯ ಗಾಡಿಗಳು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಯಾವೊಂದೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಸೂಚನೆ? ಪ್ರಭುತ್ವವೇನಾದರೂ ಉರುಳಿರಬಹುದೇ? ಎಂದು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚಿಸಿತು.</p>.<p>ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಧುತ್ತನೆ ಆವರಿಸಿದ್ದ ಆ ನಿಶ್ಯಬ್ಧವನ್ನು ಭರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೊಂದು ಬಿದ್ದಾಗ ಆಗುವುದು ಇಷ್ಟೇ ಸದ್ದೇ? ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಲು ಯಾರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲವೇ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಹಿಂದೆಯೇ ‘ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎನಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು.</p>.<p>ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತುರುಗಿದ, ಕಿರುಗುಡುವ ಅದೇ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಟ್ಟು ಶೌರಿಯನ್ನು ಪಿಸು ಮಾತಲ್ಲಿ ಕರೆದ. ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಒಂದು ಕಿಂಡಿಯ ಕೆಳಗೆ ನೆರಳು -ಬೆಳಕು ಮಿಸುಕಾಡಿತು. ಆ ಕತ್ತಲು ಶೌರಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ವಸ್ತ್ರದ ಬಣ್ಣವೇ ಇರಬೇಕು. ಅವಳು ಅದೆಷ್ಟು ಮಿಡುಕುತ್ತಿದ್ದಳೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹಿಡಿದ ಉಸಿರನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊರಚೆಲ್ಲಿದ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಸಿತು. ಫಾದಿ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಸರಿಸಿ, ಅವಳನ್ನು ಮೇಲೆಳೆದುಕೊಂಡ. ಆ ಗುಂಡಿಯಂತಹ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ತಾನೇ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂತಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು?</p>.<p>‘ಶೌರಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ..’</p>.<p>‘ದೇವರೇ, ಏನಾಗಿರಬಹುದು?’</p>.<p>‘ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮರ್ರೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಭಣಗುಡುತ್ತಿದೆ’</p>.<p>‘ನಿನ್ನೆಯೇ ನಾನೂ ಹೊರಟುಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗುವವರ ಗಲಾಟೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ? ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತೇನೋ..’</p>.<p>‘ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀಯ? ನಾಳೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು..ಇರು ನೋಡೋಣ’</p>.<p>‘ಏನಾದರೂ ಬದಲಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಹಿಂಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಕಾದಿದ್ದೇ ಬಂತು..ನಿಂಗೂ ತೊಂದ್ರೆ…’</p>.<p>‘ಶೌರಿ, ನೀನು ಈ ಯುದ್ಧದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ಲೇ ಬಾರದಿತ್ತು. ಕೊನೇ ಪಕ್ಷ, ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಯೂರೋಪಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಜನರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ..’ ಫಾದಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕರಾಳತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ.</p>.<p>‘ಫಾದಿ .. ’ ಎಂದೇನೋ ಹೇಳಲು ಹೋದ ಶೌರಿಯ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. ಅವಳು ವಿಷಯ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಹಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕತೊಡಗಿದಳು. ಫಾದಿ ಅವಳನ್ನು ಕನಿಕರ ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ.</p>.<p>ಇರಾನಿನ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ಅವಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕೊಂದೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ತನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಏಕೈಕ ಬಂಧು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಸಿರಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಿಬಂದಿದ್ದಳು. ಇರಲಿ ಎಂದು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವೀಸಾ ಅವಳ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ವೀಸಾ ಮುಗಿದು ಒಂದು ವರ್ಷವೇ ಆಗಿ ಹೋದರು ಅವಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಹೋಗಲು ಈ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಗುಮಾಸ್ಥನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವಳನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರದ ಮೂಲಕ ಯೂರೋಪಿನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗಲೂ ಅಡಚಣೆಗಳಾಗಿ ಅವಳು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಳು. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಿರುಸುಗೊಂಡ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವಳ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವರಿದ್ದ ಮನೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿತ್ತು.</p>.<p>ಶೌರಿಯ ಈ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಾದಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೊತೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಂಡುಕೋರರ ಮೇಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಆಸ್ಥೆಯಿರಲಿಲ್ಲ.ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಯಾರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಫಾದಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಧ್ವನಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳು ಸತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅವರಿದ್ದ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬಿನ ದಾಳಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಾದಿ ಮತ್ತು ಶೌರಿ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನು ತರಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜೀವಂತ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ಅವರಿದ್ದ ಮನೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮನೆಯ ಜಾಗದಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪ -ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಏಕಾಏಕಿ ಓಡಿಬಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಶೌರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಫಾದಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆತಂದು ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನ್ನಿಡುವ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ.</p>.<p>ಫಾದಿ ಶೌರಿಗೆ ಮಾತಾಡದಿರುವಂತೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಶೌರಿಯೂ ಆಲಿಸಿದಳು.</p>.<p>ಸಣ್ಣಗೆ ಶುರುವಾದದ್ದು ಈಗ ಮೊರೆತದಂತೆ ಜೋರಾಗತೊಡಗಿತು. ಜನರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳವಾದ ಶಬ್ದವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಶೌರಿಯನ್ನು ತಟಕ್ಕನೆ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಿಳಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದ.</p>.<p>ಫಾದಿ ರಸ್ತೆ ತಲುಪುವುದಕ್ಕೂ, ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಕಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ‘ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವು, ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು’ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿದ್ದ ಟ್ರಕ್ಕೊಂದು ಹಾದುಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ತಾಳೆಯಾಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಂತೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ ಗರಬಡಿದವನಂತೆ ನಿಂತ ಫಾದಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿಧಾನಿಸಿದ. ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ‘ಮುಗಿಯಿತು ಗೆಳೆಯಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಷದ ಬವಣೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ..ಹಳ್ಳಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳು..ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗಳು ದೇಶಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲು ಹೇಳು’ ಎಂದು ಫಾದಿಯ ಬೆನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸಿ ರಾಜಧಾನಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ.</p>.<p>ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಕಟಗಳು ಬಂದಾಗ, ಅದು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ನನಗಲ್ಲ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಈ ಸಂತಸದ ವಾರ್ತೆ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವ ಒತ್ತಡ ಫಾದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನುಗ್ಗಿಬಂತು. ಅವನು ಓಡತೊಡಗಿದ. ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಇತರೆ ಮನೆಗಳತ್ತ ಓಡಿದವು.</p>.<p>ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ‘ನಾವು ಗೆದ್ದೆವು..ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೊರಬನ್ನಿ’ ಎಂದು ಕೂಗಿದ. ಅವರು ಹೊರಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದ. ಹತ್ತಾರು ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಕೂಗಿ ಅವನ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇತರೆ ಮನೆಯ ಕದಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಅವರಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಸರದಾರರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯವರ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಭಯದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದವು.ಈಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಯಾವ ನಾಯಕನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ!</p>.<p>ಫಾದಿಯ ಖುಷಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲವಿತ್ತೇನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅದು ಕ್ಷೀಣಿಸತೊಡಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯತೊಡಗಿದ. ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಜೀವವೊಂದು ಈಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದೂ ಹೆಣ್ಣು ಜೀವ, ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯತೊಡಗಿತ್ತು. ಅವನು ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತ ರಸ್ತೆಗೆ ಹತ್ತಿರವೇ ಇದ್ದರೂ, ಮರಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ. ಶೌರಿಯನ್ನು ನೆನೆಯುವಾಗ ಅವನ ಆತಂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಅಥವಾ ಎಂತದ್ದೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಒಳಬಂದವನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಅಗುಳಿ ಹಾಕಿದ. ಅದುವರೆಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ಸಂತಸ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಶೌರಿಯ ದೇಶ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಂಡುಕೋರರು ಅವಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದೆ ಕೊಲ್ಲಬಹುದಿತ್ತು. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದ ಈಗಿನ ಅರಾಜಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂವತ್ತರ ಹರೆಯದ ಶೌರಿಯಂತಹ ಸುಂದರ ಹೆಂಗಸು ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಬಹುದಿತ್ತು. ಫಾದಿಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟಾಗಿತ್ತು. ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಮೊದಲ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಅಸುನೀಗಿದ್ದರು. ಸದಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಂತರಿಕ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ ಅವನು ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುವ ತ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯಾವ ಹೆಂಗಸಿನ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದವು. ಶೌರಿಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಾಗಿನಿಂದ ಎಂದೂ ಮೂಡಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಣುಕತೊಡಗಿದ್ದವು.</p>.<p>2</p>.<p>ಬಾಗಿಲು ಕಿರುಗುಟ್ಟಿದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಫಾದಿ ಬಂದನೆಂದು ಊಹಿಸಿದ ಶೌರಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವನು ಹಲಗೆಯನ್ನು ಸರಿಸಿ ಶೌರಿಯನ್ನು ಮೇಲೆಳೆದುಕೊಂಡ. ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದ ಫಾದಿಯ ಕೈ ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಸಿಯಿತ್ತು. ಅವನು ಅವಳ ಎದೆಯ ಕಡೆ ಎಸೆದ ನೋಟದಿಂದ ಶೌರಿಗೆ ಬಹುವೇ ಕಸಿವಿಸಿಯೆನಿಸಿತು. ಅವಳು ಅದನ್ನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಫಾದಿ ಬೈಯಾ, ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸತ್ತುಹೋದನೇ?’ ಎಂದು ಶೌರಿ ದುಗುಡದಿಂದ ಕೇಳಿದಳು.</p>.<p>ಅವಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಸಹೋದರನೇ ಎಂದು ಕರೆದದ್ದು ಅವನಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಹಬದಿಗೆ ಬಂದ. ಶೌರಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ. ಹಿಜಾಬ್ ನ್ನು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಬಂದಿದ್ದ ಹೆಂಗಸು ಇದೀಗ ಅದೇ ಹಿಜಾಬನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಮುಖವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಾದಿಗೆ ಅಣತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವಳು ಈಗ ಅವನ ಅಣತಿಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಫಾದಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಹೊಸ ಕಳೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದ ಶೌರಿಗೆ, ‘ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ, ನಿನಗೆ ?’ ಎಂದು ಫಾದಿ ಕೇಳಿದ. ಅವನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾದಕತೆ ಶೌರಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು.</p>.<p>ಅವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶೌರಿಯೇ ಗೋಧಿಯ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳಿದ್ದವು. ನಡುವೆ ತಗ್ಗಿದ್ದ ಎರಡು ಪಿಂಗಾಣಿ ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಡಿಸಿದ ಶೌರಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಫಾದಿಯ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದಳು. ಫಾದಿಗೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆಯೆ ಇದ್ದುಬಿಡಬಾರದೇಕೆ? ಎನ್ನಿಸಿತು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಶಾಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವನ ಆಸೆ ಕುದುರೆ ಲಂಗು ಲಗಾಮಿಲ್ಲದೆ ಓಡತೊಡಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅವಳ ಕೈಯಿಂದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವನು ಬೇಕೆಂದೇ ಕೈ ತಗುಲಿಸಿದನೇ ಎಂದು ಶೌರಿ ಒಂದರೆ ಕ್ಷಣ ಮಿಡುಕಿದಳು. ಫಾದಿ ಅವಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇಬ್ಬರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂದರು. ಫಾದಿ ಇಬ್ಬರ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಒಳಗೆ ತಂದಿಟ್ಟ. ಅವನು ಒಳಬರುವ ವೇಳೆಗೆ, ಶೌರಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೀಲಿ ಕೈ ತೂತಿನಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಜನರ ಓಡಾಡವನ್ನು ನಿರುಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಧರಿಸಿದ್ದ ನಿಲುವಂಗಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವಳ ಅಂಗಸೌಷ್ಠವ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಜಾಬಿನ ಒಳಗೆ ಅವಳು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕೂದಲು ಎತ್ತರ ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಶೌರಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮೈಕಟ್ಟಿನ ಹೆಂಗಸಾಗಿದ್ದಳು. ಅವನ ನೋಟ ಅವಳನ್ನು ಸೋಕಿದಂತೆ ಅವಳು ತಟಕ್ಕನೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದಳು–</p>.<p>‘ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸತ್ತು ಹೋದನೇ? ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತೇ? ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಜನರು ಇವತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಗಾಟ ಕೇಳಿಬರ್ತಿದೆ?’</p>.<p>ಫಾದಿ ಅವಳೆಡೆ ನೇರ ನೋಡುತ್ತ ‘ಇವತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? ಬಂಡುಕೋರರು ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರಂತೆ, ಅವನು ಸತ್ತನೋ, ಬದುಕಿದ್ದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆದರೆ, ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಜನರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಾಜಧಾನಿ ಬಂಡುಕೋರರ ವಶದಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ. ನಾವು ಕೊನೆಗೂ ಗೆದ್ದೆವು’</p>.<p>‘ಓಹ್… ಒಳ್ಳೇ ವಿಚಾರ’ ಎಂದ ಶೌರಿ ಒಳಹಜಾರದ ಮೂಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೈಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಳು.</p>.<p>ಶೌರಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂತೋಷವಾದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಯ ಗೆರೆಗಳು ಆಳವಾಗಿದ್ದವು. ಅವಳು ಮಾನವೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗಲು ಅವನಿಗದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓದಿಕೊಂಡವರ ತರ್ಕಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಸಿವಿನ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸುವಂತೆ–</p>.<p>‘ಫಾದಿ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ?’ ಎಂದು ಶೌರಿ ಕೇಳಿದಳು.</p>.<p>ಈಗ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಫಾದಿ, ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದವನನ್ನು ಶೌರಿ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಎಳೆದುತಂದಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಏನೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ನಿರಂತರ ಬವಣೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಬದಲಾವಣೆ ಎದೆಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ?’</p>.<p>‘ಅಂದ್ರೆ?’ ಶೌರಿ ಅವನನ್ನು ಮಾತಾಡಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುವವಳಂತೆ ಕೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ ನಂಗೇನು ನಿಮ್ಮಗಳಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..ಆದ್ರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಸತಿಗೆ ಶುರುವಾತು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗ್ತೀವಿ. ಯಾವನೋ ಮಿಲಿಯನೇರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಪ್ರಭುತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? ಬಡವನೊಬ್ಬ ಮುಖಂಡನಾದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಂಥವರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸದ್ಯದ ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಿಂತ್ರೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ವಾ?’ ಎಂದ.</p>.<p>ಫಾದಿ ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಈ ನಿಜಗಳಿಗೂ ಅದೆಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳು? ಅವೆಷ್ಟು ಹರವು ಮತ್ತು ಮಜಲುಗಳು ? ಎಂದು ಶೌರಿ ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದಳು.</p>.<p>ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಫಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಪ್ರಾಣ ತೆರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಬಂಡುಕೋರರ ಮುಂದೆ ರಾಶಿ, ರಾಶಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು.</p>.<p>ಅವರು ಇತರೆ ಬಂಡುಕೋರರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಮಾತು ಕೇಳದವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮದ್ದು-ಗುಂಡುಗಳ ಜಟಾಪಟಿಯಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಅವರ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋಮುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ‘ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೆಂದು’ ಕರೆದಿದ್ದ ದೇಶಗಳು ಅವರನ್ನು ‘ಆಡಳಿತಗಾರರು’ ಎಂದು ಒಪ್ಪಲು ತಯಾರಾಗುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಕೈಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದು, ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸುವುದು, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಒಳಪಡಿಸುವುದು ನೇರಾ ನೇರ ಹೋರಾಡಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದುವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ವೈರಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೊಡನೆ ವೈರತ್ವ ಇರುವವರು ಇವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ನೇಹ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕುಲುಕುವ ನಾಟಕದ ಜೊತೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅವರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಳಬಹುದಾದ ದಂಗೆ, ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲದವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದೂಕಿನ ನಳಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಜೀವ ತಳೆಯಬಲ್ಲುದು ಎಂದು ಅಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದಿದ್ದ ಅವಳ ದೇಶ ಈಗ ಬಂಡುಕೋರರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವೈರಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಂತೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಾವಿರ ಸರದಾರರ ನಡುವೆ ಅವಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಾಥಳಾಗಿದ್ದಳು. ಇದೀಗ ಫಾದಿಯೇ ಬದಲಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು.</p>.<p>ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಅಪರಾಧವಾದರೆ, ಅವಳ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶದ ಕುರುಹಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಅವಳು ಜನರ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಶಿಕಾರಿಯಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಅವಳ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ತೀರಿಕೊಂಡು ಅನಾಥೆಯಾದ ನಂತರ ಅತ್ತು ಹಗುರಾಗಲು ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವಳ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಫಾದಿಯಂತೆಯೇ ಜಗತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತೂಗಲು ಅವಳೀಗ ಅನರ್ಹಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಷ್ಟೆ ಈಗವಳು ಮತ್ತೆ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು.</p>.<p>ಅವಳ ದೀರ್ಘ ಮೌನದಿಂದ ಬೇಜಾರಿಗೆ ಜಾರಿದ್ದ ಫಾದಿ ಕತ್ತೆತ್ತಿ ಅವಳ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಸಂತೈಸಬೇಕೆನ್ನಿಸಿತು. ಅವನು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಯತೊಡಗಿದ.</p>.<p>ಅವಳ ಹಣೆಗೆ ಬಡಿದ ಬಿಸಿಯೇರಿದ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಗಕ್ಕನೆ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನೋಡಿದ ಶೌರಿಗೆ ಫಾದಿ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದುದು ಆಘಾತವೆನಿಸಿತು. ಕೋಪತುಂಬಿದ ಅವಳ ಉಗ್ರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಅವನು ಕಾಲನ್ನು ಹಿಂದಿಟ್ಟ.</p>.<p>‘ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರುತ್ತೇನೆ…’ಎಂದು ತೊದಲಿದವನು ಅವಳ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡದೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಹೊರಗೋಡಿದ.</p>.<p>ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿಷಯ, ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಪರಿಚಿತ ಭಾವಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಹಾಕಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಫಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆವ ಬಗ್ಗೆ ಶೌರಿಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗತೊಡಗಿತು.</p>.<p>3</p>.<p>ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಡುಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಗ್ಗದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಹಲಗೆ ತೆರೆದೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಒಳಹೊಕ್ಕು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಫಾದಿ ಅಣಿಮಾಡಿದ್ದ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ.</p>.<p>ಫಾದಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡಬಾರದಿತ್ತು. ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಯಾವ ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೋ? ಯಾರ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಂಡಸಿನ ಅವೇ ದುರ್ಬಲ ಗುಣಗಳು ಹೆಡೆಯಾಡಲು ಒಂದಿಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಕಾರಣ ಸಾಕಲ್ಲವೇ? ಇದುವರೆಗೂ ತಾನು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವನನ್ನು ಸಮಾನ ಮನುಷ್ಯನಂತೆಯೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೇ? ಆಂತರಿಕ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ರೇಖೆಗಳು, ಬೇಕಾದ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಯತಪ್ಪಿ ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿವೆ? ಎಂಥದ್ದೋ ಒಂದು ಅಂಕೆಯಿರದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಿದುಳು ಕೂಡ ಅರಣ್ಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆಯೇ? ತೋಟದ ಮನೆಯ ಈ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಗುಂಡಿ ತನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಜೀವ ತೆಗೆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶೌರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಹೊರಗಿನ ಈ ಉನ್ಮಾದದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತವಾಗಲು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಕಾಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಫಾದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ ಬಂಡುಕೋರರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಇರುವಾಗ ತಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಟರ್ಕಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸಿನಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ ಜನರ ಕ್ಯಾಂಪಿನವರೆಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಒಂದೆರಡು ಬಟ್ಟೆ, ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿರುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಂಸ ತುಂಡರಿಸುವ ಚಾಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸರಬರನೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಳು.</p>.<p>ಫಾದಿಯೂ ಹಿಂದು ಮುಂದಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನೇ ಗಂಡಸಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ಕಾಣೆಯಾದರೆ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಫಾದಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವವರೆಗೆ ದುಡುಕಬಾರದೆಂದು ಕಾಯತೊಡಗಿದಳು.</p>.<p>ಫಾದಿ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ತುಪಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಡ ಬಾಂಬುಗಳು ಹಾರುತ್ತಿದ್ದುದೇ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ, ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಫಾದಿಯ ಸುಳಿವಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಹಾಗೆಯೇ ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿ ಜೋಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಶೌರಿಯ ಮೈಮೇಲೆ ಫಾದಿಯ ಕೈ ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದದ್ದು.</p>.<p>ಭಯದಿಂದ ಗಡಬಡಿಸಿ ಎದ್ದು ಕಣ್ಣರಳಿಸಿದವಳಿಗೆ ಫಾದಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತದ್ದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಫಾದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗಂಡಸಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತಿಕೆಯ ಕಳೆಯಿತ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಿದ್ದರು. ಆತುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಫಾದಿ, ಶೌರಿಯ ತಯಾರಿಯನ್ನಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದಂತಿತ್ತು. ಅವಳು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗನ್ನೇ ಎದುರಿಗೆ ಹಿಡಿದು–</p>.<p>‘ಶೌರಿ, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಇವತ್ತು ಈ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ತಲುಪಲು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಬಂಡುಕೋರರ ವಶೀಲಿ ಇದೆಯಂತೆ. ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಕೂಡಲೆ ಅವರೊಡನೆ ಹೊರಡು. ಅವರ ಮಗಳಿನಂತೆ ನಟಿಸು. ಇವತ್ತಿನ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಘಟಿಸುತ್ತದೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ದೇವರು ಇಟ್ಟಂತೆ ಆಗಲಿ…ನೀನಿಲ್ಲಿರುವುದು ಬೇಡ’ ಎಂದು ಒಂದೇ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ.</p>.<p>ಶೌರಿ ಅವನ ಮಾತಿನಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಳಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಳು. ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದಳು. ಫಾದಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ</p>.<p>‘ಇವತ್ತೇ..ಈಗಲೇ ಹೊರಟುಬಿಡು. ಇಂದಿನ ವಿಜಯದ ಉನ್ಮಾದ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಇರುತ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತಲೇ ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದ. ಫಾದಿ ಅವಳ ವಿಧಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದ.</p>.<p>ಅವನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡಲು ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಶೌರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ರಿವ್ವನೆ ಮರುಗಿತು. ಎರಡು ವಾರ ಅವಳು ತಡೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಲವು ದುಃಖಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆದು ಹರಿಯತೊಡಗಿದವು.. ಅವಳ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗದ ವಿಚಾರ ಇಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಫಾದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಕೆದಕಿ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲವಳಾಗಿದ್ದ ಶೌರಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮೂವರ ಮುಂದೆ ಮೂಕವಾಗಿಹೋಗಿದ್ದಳು.</p>.<p>ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಫಾದಿಗೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ ಅವಳನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸಂತೈಸಬೇಕೆಂದು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಬಯಸಿತು. ಅವಳ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಡೆದ. ಅದೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವಳು ಬೀರಿದ್ದ ಬಿರುನೋಟದ ನೆನಪಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂತೆಗೆವ ಮುನ್ನವೇ ಶೌರಿ ಅವನನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಎದೆಗೊರಗಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಕ್ಕಿ, ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳತೊಡಗಿದಳು.</p>.<p>ಫಾದಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾದ್ದೊಂದು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮಿಂದಿತು. ಗೆಲುವಿನ ಹುಸಿ ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಸ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಅವನು ಕಿತ್ತೊಗೆದಿದ್ದ. ಅವನ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಹರವಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕರಗತೊಡಗಿತು, ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಯುದ್ಧಗಳಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಂಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಅಮಿತ ಆಯಾಮಗಳಿವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಶೌರಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಮನಸ್ಸಿನ ಆಂತರಿಕ ಯುದ್ದಗಳ ಗುಂಡಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತೆ, ಆ ಕ್ಷಣ ಅವರ ನಡುವೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಹಣ, ವಿದ್ಯೆ, ಅಂತಸ್ತು, ಸಂಶಯ, ಭಯ ಮತ್ತು ಅಂತರದ ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸಗೊಳ್ಳತೊಡಗಿದವು.</p> 