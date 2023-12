ಕಥೆ | ಬಾದುಷಾ

Give me the ocean, the desert, or the wilderness.

Walking, Henry David Thoreau

ಒಂದು ಕೀಲಿಕೈ, ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪು, ಒಂದು ಎಲೆ. ಇವು ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳು. ಆತನ ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರಹಸ್ಯವೊಂದು ಅಡಗಿದೆಯೆಂದು ನೆರೆತ ತಲೆಕೂದಲೊಳಗೆ, ಇಳಿಬಿಟ್ಟ ಗಡ್ಡದೊಳಗೆ, ಬಾಯೊಳಗೆ, ಕೊನೆಗೆ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಿದರು. ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನ ಆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸೆಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ನಗ್ನವಾದ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದೇಹ ನೆರಳಿನಂತೆ ತೂಗುತ್ತಿತ್ತು.

‘ಬಡ್ಡಿಮಗ ಹ್ಯಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ.’

ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳೆಡೆಯಿಂದ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದದ್ದನ್ನು ಮೂಸಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ.

‘ಅವ್ನಿಗಿದೆಲ್ಲ ನಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ.’ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿದ.

ಸೆಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನಿಂದ ಬೇರೇನೂ ಸಿಗದ ನಿರಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರು. ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳ ಗಣಿಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಎಂಜಲು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮೂಸುತ್ತಾ, ಕಾಲು ಮತ್ತು ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಾ ಸೆಲ್ಲಿನೊಳಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೆ ದುರುಗುಟ್ಟಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ.

‘ಏನಂತೆ ಅವನಿಗೆ. ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಹೇಗೆ?’ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ.

ಪೊಲೀಸೊಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ. ಒಳಗೆ ಹೋದ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎರಡೂ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದ.

‘ಇದು ನಿದ್ದೆ ಬಿಡಿಸುವ ಮದ್ದು’ ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳಿದ.

ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಆತ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಅವರ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮುಗುಳ್ನಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ.

‘ನಿನ್ನ ನಗು ಚೆಂದ ಇದೆ’ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ. ಅದು ಕೇಳಿದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ. ಆದರೆ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಆತನ ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಂಕುಳೊಳಗೆ ತೂರಿಸಿ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಬಾಗಿಸಿ ಮೊಣಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದೆಯತೊಡಗಿದ. ನಂತರ ನೇರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೇಳಿದ. ‘ಈಗ ನಗು ನೋಡೋಣ.’

ಬಾಗಿ ಬೆಂಡಾಗಿದ್ದ ದೇಹವನ್ನು ನೇರ ನಿಲ್ಲಿಸಲೂ ಆಗದೆ ತೂರಾಡುತ್ತಾ ಆ ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರನ ಮುಷ್ಟಿ ಆತನ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿತ್ತು. ಬೆರಳಿಗಂಟಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಆತನ ಎದೆಗೆ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ: ‘ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೆ. ಕೊಂದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ.’

ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದನಿಯೊಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ತೇಲಿ ಬಂತು– ‘ಸಾರ್’

ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ. ಮಾನವ ವಿಕಾಸದ ಯಾವುದೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೃತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಹೋದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದು ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಏನನ್ನೋ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎದೆಗೂಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಎಡಗಾಲಿಂದ ಬೀಸಿ ಒದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ, ‘ನಾಯಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿಂಗೆ?’

ಸೆಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು, ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ಜೀವತುಂಬಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ ಆತ ಏನೋ ಹೇಳಲು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಲೆಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ, ‘ಬಾಯಿ ತೆರೆದ್ರೆ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ.’

ಆತನಿಗೆ ಮತ್ತೇನೂ ಕಾಣಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣದ ಕೊನೆಯ ಮಿಡಿತವೂ ನಿಲ್ಲುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ.

‘ಹಂದಿ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಳ್ಳ ಇವ’ ಸೆಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ.

‘ಸಾರ್, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ.’

ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದ.

ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ಚೀಟಿ ತಂದು ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ.

‘ಐ.ಜಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ.’

ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲಾ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರನ್ನು ನೋಡಿದರು.

‘ಇನ್ನೀಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು’ ದೀರ್ಘ ಹೂಸಿನೊಂದಿಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ. ‘ಒಂಚೂರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ.’

ಕೊಳೆತ ಚರ್ಮದ ಗಬ್ಬು ತುಂಬಿದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋಣೆಯ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಡಿಯಿತು.

ಸೆಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಮಗ್ಗುಲು ಬದಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಮಿಂಚಿನಂತಾ ನೋವೊಂದು ಬೆನ್ನ ಮೂಳೆಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಯಿತು.

ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸುರಿಯುವ ಆಕಾಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒರಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸೌಫಿಯಾಳ ಪಕ್ಕ.

ಹೊರಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಸೌಫಿಯಾ ಕೇಳಿದಳು, ‘ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕೆ ನಿಮಗೇನು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡೀತಾ?’

‘ಹೌದು’ ಆತ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ.

‘ಟಾರ್ಚ್ ಬೇಡ್ವಾ?’

ಆತ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿದ.

ಇಬ್ಬರೂ ನಕ್ಕರು.

‘ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಯಾತ್ರೆ?’

‘ಮೊದಲು ಕಡಲ ತೀರಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ...’

‘ಮತ್ತೆ?’

‘ಇನ್ಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್.’

ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದವು. ದಾರಿಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ ಗೊರಕೆಯೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇಣುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದಾಗ ನಾಯಿಯೊಂದು ಓಡಿ ಬಂತು. ಆತ ನಿಂತ. ಗೇಟಿನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅದು ಬೊಗಳಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾಯಿಯನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ತನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ. ‘ನಾನು ಬಾದುಷಾ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?’ ಅದು ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಾ ಏನನ್ನೋ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ, ‘ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾದು ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಬಾಪ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.’ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿತು. ‘ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಡಿಯೋಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ?’ ಅದು ಸಂಶಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬಂತೆ ನೋಡಿತು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಡೆಯೋಣ. ನಾಯಿ ಮೌನವಾಯಿತು. ಆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗದ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಅದರ ಮುಖದಲ್ಲಿತ್ತು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೋಗುವಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತ ಕಡಲ ತೀರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದ.

ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಕಾಲು ನೆನೆಸಿದ. ಕೈಗಳೆರಡನ್ನೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ನೇವರಿಸಿದ. ಮರಳ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿದ. ಏಡಿಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಓಡಿದ.

ತಿಮಿರದ ಮಬ್ಬು ಪರದೆಯನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಹಡಗೊಂದು ಸರಿಯಿತು. ಅದು ಖೋಜಾ ಖಾಸಿಮನ ಸಹೋದರನ ಹಡಗು. ಬಾಪ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಪನ ತೋರುಬೆರಳ ತುದಿಯಾಚೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾ ತಲೆ ಆಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದ ಆ ಹಡಗಿಗೆ ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟ. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾ ಆಗ ಬೇಸರದಿಂದ ಬಾಪನ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಪನ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಹಡಗಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಸುಲ್ತಾನನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಜಾವೇರ್ ಬೇಗ್ ಕೂಡ ಇದ್ದ. ಮಕ್ಕಳು ತಲೆ ಆಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅಲೆಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ? ಹೌದು. ಮಕ್ಕಳ ಅಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ? ಹೌದು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಬಾಪನ ತೋರುಬೆರಳು ದೂರಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಬೆರಳ ತುದಿಯಾಚೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿ ಹೋದ ಬಾಪನ ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬಾಪ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದರು, ಕಾವಲುನಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬೊಗಳುತ್ತಾ. ಈಗ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬಾಪ ಹೇಳದೇ ಹೋದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲೆಂಬಂತೆ ಆತ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ. ಅಲೆಗಳ ಸದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಹಾಕಿದೆ. ಕಡಲ ಮರಳ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಮರುಭೂಮಿಯ ಏಕಾಂತ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾಗ ಯುದ್ದಹಡಗುಗಳು, ತುಪಾಕಿ ಮದ್ದಿನ ಗಂಧ, ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಆಕ್ರಂದನ. ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಆಯುಸ್ಸು ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಮುದುಕನೊಬ್ಬನ ತುಮುಳಗಳು ತುಂಬಿದ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಆತ ಕಡಲತಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ. ನಿಶಾಚರಿ ಗೂಬೆಯೊಂದು ಉಬ್ಬಸ ರೋಗಿಯ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು.

ಕಡಲ ತೀರದಿಂದ ಎದ್ದು ದ್ವೀಪದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಹಳೆಯ ಗೋದಾಮು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಳಗಿಂದ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಗುಟುರು ಕೇಳಿಸಿತು. ಡಚ್ಚರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಡೆದಾಡಿದ ದಾರಿ. ಇನ್ನೂ ಮರೆಯಾಗದ ಅಧಿಕಾರದ ಪುರಾತನ ಗುರುತುಗಳು.

ಉಪ್ಪುಗಾಳಿ ಆತನ ತೂತು ಬಿದ್ದ ಟೊಪ್ಪಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು.

ಅಳಿವೆಗೆ ತಿರುಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪು ಬಂದು ನಿಂತಿತು.

‘ಎಲ್ಲಿಗೆ?’ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ. ಆತ ಏನೂ ಹೇಳದೇ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್‌ನನ್ನು ನೋಡಿದ.

‘ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ವಾ?’

‘ಸುಮ್ಮನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.’

‘ಈ ಸರಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯಾ?’

‘ಹೌದು’

‘ಯಾಕೆ?’

‘ನಡೆಯುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ’

‘ಹೆಸರೇನು?’

‘ಬಾದುಷಾ’

ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೋಡಿದ. ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಗೆ ಆತ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಜೀಪಿನ ಹಿಂದೆ ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ತಲೆಗೆ ಬೂಟುಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದರು.

ಗಡಿಯಾರ ಐದು ಬಡಿಯಿತು.

ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ತಲುಪದ ಸೆಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಅಲೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಸುಬುಹಿ ನಮಾಜಿನ ಬಾಂಗ್ ಅರ್ಧ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿ ಕೂತಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿತು. ಮಲ ಮೂತ್ರ ನಾರುವ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಾದುಷ ಎಂಬ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಜೀವ ಭೂಮಿಯ ಕಲೆ ಹೊತ್ತ ತನ್ನ ಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಗಿಸಿತು. ಕುದಿಯುವ ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಬಾಗಿಸುವಾಗ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೆ, ನೀನೇನು ಬಗ್ಗಿ ಕೂತು ಕಕ್ಕಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ಎದ್ದು ನಿಲ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂದು ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅರಚಿದ.