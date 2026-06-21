ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ಕಥೆ: ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ – ಎಂ.ಎಸ್. ರಘುನಾಥ್ ಅವರ 'ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ'

ಎಂ.ಎಸ್. ರಘುನಾಥ್
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:37 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:37 IST
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