ಕಥೆ: ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ – ಎಂ.ಎಸ್. ರಘುನಾಥ್ ಅವರ 'ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ'

<p>ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಚೇತೋಹಾರಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಕೇಳಿದ್ದೀಯೆ. ನನಗೀಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಬಂಧುಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಮಕ್ಕಳೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದೇನೆ; ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರಳಿದ್ದೇನೆ. ನನಗಾಗಿ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳು –ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊರಗೆಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು.</p><p>ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ; ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಸುಂದರಳಾಗಿದ್ದೆ; ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಇಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬುದು, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಜೀವವೇ ಆಗಿತ್ತು, ಗಾಳಿ ದೇಹದ ಉಸಿರಾಗಿರುವಂತೆ. ಯಾರದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೇ ನಾನು ಬದುಕಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯಲು ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದೆ, ನನಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಹೃದಯಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ, ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ; ಅದು ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಉಗ್ರವೂ ಆಗಿದೆ, ನಾನೆಷ್ಟೇ ಮುಗಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ. ಆದರೂ, ಅವುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ, ಇಂಧನ ಮುಗಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಆರುವಂತೆ.</p><p>ನಾನು ನನ್ನ ಆ ಮೊದಲ ಸಾಹಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನಾಗ ಮುಗ್ಧಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಆದರೆ, ಅದು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಭಯಾನಕ ಕೃತ್ಯದ ಉಗ್ರ ಪ್ರತೀಕಾರ, ಆ ಭಯಾನಕ ನಾಟಕವನ್ನೇ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ, ನಾನೇ ಅದರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದರೂ.</p><p>ನಾನು ಓರ್ವ ಶ್ರೀಮಂತ ಕೋಮ್ಟೆ ಹರ್ವ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೆ –ಪುರಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಓರ್ವ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನವನು, ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು. ಮೇಲಿನಿಂದ ಹೇರಿರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಜೂರಾಗಿ, ಪಾದ್ರಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ – ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯೆಂದು ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?</p><p>ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಚುಂಬನ, ಕದ್ದ ಚುಂಬನದಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪತಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ, ನೋಡಲು ಸುಂದರ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಭ್ಯನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ. ಅವನು ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಚಾಕುವಿನಷ್ಟು ಹರಿತವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸಿದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ, ಅಪ್ಪ–ಅಮ್ಮ ಅವನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅದನ್ನು ಅವರ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವನು ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಿರಿದಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ, ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ, ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೇ. ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಸರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತರರು ಹೇಳಿದರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಹಸನಾದ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.</p><p>ನಾವಿದ್ದ, ಅರಮನೆಯೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಕೋಟೆ ಮನೆಯು ಆ ಭಾಗದ ಒಂಟಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯ ಹುದುಗಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಟ್ಟಡ, ಅನೇಕ ಮರಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿತ್ತು, ವೃದ್ಧರ ಬಿಳಿ ಕುರುಚಲು ಗಡ್ಡದಂತೆ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವೋ, ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅರಣ್ಯದಂತಿತ್ತು, ಮಧ್ಯೆ ಆಳವಾದ ಕಂದಕಗಳು; ಅದರ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ, ತೇಲುವ ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಗಳು. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ, ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಯಿತ್ತು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಪತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟೀರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಡು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ನಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ, ನನ್ನ ಪತಿಗೆ ಬಹಳ ಆಪ್ತನಾಗಿದ್ದ ಓರ್ವ ಒರಟು ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದ, ನನಗೆ ಓರ್ವ ಆಪ್ತಳಾದ ಮನೆಗೆಲಸದ ಸೇವಕಿ ಇದ್ದಳು. ನಾನವಳನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪೇನ್ನಿಂದ ಕರೆತಂದಿದ್ದೆ. ಅವಳೊಬ್ಬ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೀಡಾದ ಹೆಂಗಸು. ಅವಳು ಓರ್ವ ಅಲೆಮಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಒರಟು ಚರ್ಮ, ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ, ಆದರೆ, ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದವಳಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.</p><p>ಶರತ್ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು; ಆಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಓರ್ವ ಯುವಕನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಅವನು ಬರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ; ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ; ನನ್ನ ಪತಿಯು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ.</p><p>ಅವನೊಬ್ಬ ಮಿತಭಾಷಿ, ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಿದ್ದ; ಅವನು ನನ್ನನ್ನೇನೂ ಚುಂಬಿಸಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಬರದಿದ್ದರೂ, ನಮಗಿರಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಯಾರೋ ಬರುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p><p>ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಆಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಎರಡು ಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು; ‘ಅದೇನೂ ಅಲ್ಲ – ಅವನೊಬ್ಬ ಸೇವಕ ಅಷ್ಟೇ.’</p><p>ಈಗ ಒಂದು ಸಂಜೆ, ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ, ಹರ್ವ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ, ಅತಿಯಾದ ಖುಷಿಯಿಂದ, ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುವವನಂತೆ ಹೇಳಿದ;</p><p>‘ನೀನು ಬಂದೂಕಿನೊಡನೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರಬಲ್ಲೆಯಾ, ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ ನನ್ನ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬರುವ ನರಿಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು?’</p><p>ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಅನುಮಾನಿಸಿದೆ; ಆದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅವನು ಏಕಾಂಗಿ ಚಿತ್ತದಿಂದ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ;</p><p>‘ಏಕೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ,’ ನಾನೊಬ್ಬ ಗಂಡಸಿನಂತೆ ಒಂದು ತೋಳ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಹಂದಿಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವನು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಂದೂಕಿನ ಸಾಹಸ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಆದರೆ, ನನ್ನ ಪತಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ; ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅವನಿಗೇನೋ ತುಮುಲ ಉಂಟಾಯಿತು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು.</p><p>ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ;</p><p>‘ನೀನೀಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೀಯಾ?’</p><p>ನಾನು ಮೇಲೆದ್ದೆ; ಅವನು ತನ್ನ ಬಂದೂಕು ತರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ;</p><p>‘ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ತುಪಾಕಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದೋ?’</p><p>ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯವುಂಟಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ;</p><p>‘ಓ! ಬರೀ ಜಿಂಕೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲು; ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗು! ಅಷ್ಟು ಸಾಕು.’</p><p>ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ, ಅವನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ; ‘ನೀನು ಬೇಕಾದರೆ ಭರ್ಜರಿ ತಣ್ಣಗಿನ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.’</p><p>ನನಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನಗು ಬಂತು.</p><p>‘ನನಗ? ಯಾಕೆ, ಹೇಳು? ತಣ್ಣಗೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ನರಿಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಕ್ಕೆ? ನೀನು ಏನನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ?’</p><p>ನಾವು ಆ ಉದ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆದೆವು. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ಮಲಗಿದಂತೆ ಸ್ತಬ್ಧರಾದರು. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ವರ್ಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ, ಅದರ ಚಾವಣಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ತಿರುವು ಗೋಪುರವೂ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿಯುತವಾದವು; ಅಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಶಾಂತತೆಗೆ ಯಾರೂ ಭಂಗ ತರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾವಿನ ಕಳೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲ, ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂಗು ಇರಲಿಲ್ಲ; ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದುಗುಡುತನ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಆ ಉದ್ಯಾನದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು, ತರಗೆಲೆಗಳ ವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ. ಪತಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ; ಅದರೆ, ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆ ನೆರಳುಗಳ ತುಂಬಾ ಇದ್ದ ವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊಳದ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವವನ್ನು ತಲುಪಿದೆವು.</p><p>ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚಲನೆರಹಿತವಾಗಿ ಇರುವಂತಿತ್ತು; ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿಲ್ಲ; ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಚಲನವಲನವನ್ನು ನೀರಿನ ಮೂಲಕವೂ ಪರಿಭಾವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ನೀರು ಆಕಾರ ಪಡೆದು ಹೊಳೆಯುವ ಸರಪಳಿ ಇನ್ನೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.</p><p>ನಾವು ಆ ಗುಡಿಸಲು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಯಲು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಪತಿಯವರೇ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಲು ಹೇಳಿದರು; ಆಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಂದೂಕನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿ, ಅದರ ಕುಡಿಯ ಶಬ್ದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾದಂತೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಏತಕ್ಕೋ ನಡುಗುತ್ತಾ ಕೇಳಿದೆ;</p><p>‘ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಕು ತಾನೆ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡಿ.’</p><p>ನಾನು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ; ‘ಹಾಗೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಜೆ ನೀವು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.’</p><p>ಅವರು ಗೊಣಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು; ‘ನಿನ್ನಿಷ್ಟ.’ ಹಾಗೇ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಾವು ಚಲಿಸದೇ ಇದ್ದೆವು.</p><p>ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ, ಶರತ್ಕಾಲದ ಆ ಉಜ್ವಲ ರಾತ್ರಿಯ ನಿಶಬ್ದ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಾಗ, ನಾನು ಕ್ಷೀಣ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ; ‘ಅವನು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗುವುದು ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಗೊತ್ತು ತಾನೇ?’</p><p>ಹರ್ವ್ ಕಣ್ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಂತೆ, ತನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಕಿವಿಯ ಬಳಿ ತಂದು ಹೇಳಿದ;</p><p>‘ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ! ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು.’</p><p>ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.</p><p>ಪತಿ ನನ್ನ ತೋಳು ಹಿಸುಕಿದಾಗ, ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಯಿತು, ಅವರು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು; ‘ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅವನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನಾ?’</p><p>ನಾನು ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ; ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಹರ್ವ್ ತನ್ನ ಬಂದೂಕನ್ನು ಗುರಿಯಿಟ್ಟ, ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಿಡುತ್ತಾ.</p><p>ನಾನು ಬಂದೂಕು ಹೊಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೂವತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿತ್ತು, ಚಂದ್ರನ ಪೂರ್ಣ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದವನ ಬಾಗಿದ ದೇಹ ಕಂಡಿತು, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನಂತೆ.</p><p>ನನಗೆಷ್ಟು ಗಾಬರಿಯಾಯಿತೆಂದರೆ, ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿದೆ; ಆದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸುತ್ತು ತಿರುಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಪಸರಿಸಿತ್ತು; ಕಿವಿ ಕಿವುಡಾಗುವಷ್ಟು ಶಬ್ದವುಂಟಾಯಿತು; ಆ ಮನುಷ್ಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ತುಪಾಕಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ತೋಳದಂತೆ.</p><p>ನಾನು ಭಯಾನಕ ಕಿರುಚಾಟ, ಅರಚಾಟದಿಂದ ಕೂಗಾಡಿದೆ, ಹುಚ್ಚುಹಿಡಿದಂತೆ; ಆಗ ಒಂದು ಕೋಪಿಷ್ಟ ಕೈ – ಹರ್ವ್ನದೇ ಇರಬೇಕು – ನನ್ನ ಕತ್ತನ್ನು ಹಿಚುಕಿದಂತೆ. ನಾನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೊರಳಾಡಿದೆ, ನಂತರ ಬಲಶಾಲಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಕರೆದೊಯ್ದಂತಾಯಿತು. ಅವನು ಓಡಿದ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಆ ದೇಹವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಸೆದ, ನನ್ನ ತಲೆಯೇ ಒಡೆದು ಹೋಗುವಂತೆ.</p><p>ನಾನು ಹಾಳಾದೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆ; ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು; ತನ್ನ ಅಂಗಾಲನ್ನು ನನ್ನ ಹಣೆಯವರೆಗೆ ಎತ್ತಿದ, ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೀಳಿಸಿದ, ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ.</p><p>ನಾನು ಬೇಗನೆ ಮೇಲೆದ್ದೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸೇವಕಿ ಪಾರ್ಕಿತ, ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಸೆಯುವಂತೆ, ಅವನ ಗಡ್ಡ, ಮೀಸೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಾ, ಚರ್ಮವನ್ನೇ ಪರಚುತ್ತಾ.</p><p>ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿ, ಅವಳು ಮೇಲೆದ್ದಳು, ಆ ಶವದ ಮೇಲೆ ತಾನೂ ಹಾರುತ್ತ, ಆ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಳಸಿ, ಅವನ ಕಣ್ಣು, ಬಾಯಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು, ಅವನ ಸತ್ತ ತುಟಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಂದಲೇ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದೀರ್ಘ ಚುಂಬನದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತೆ.</p><p>ಪತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಡೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿದರು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೇಳಿದರು; ‘ಓ! ಕ್ಷಮಿಸು ಪ್ರಿಯೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯಪಟ್ಟು, ಈ ಯುವತಿಯ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಳು.’</p><p>ಆದರೆ, ನಾನು ಆ ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೀವಂತ ಹೆಂಗಸಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಚುಂಬನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿದ ಅಳು ಹಾಗೂ ಅವಳ ಗೋಳಾಟ ಮತ್ತು ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>