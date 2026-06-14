ಶ್ರೀಧರ ಗಸ್ತಿ ಅವರ ಕಥೆ: ಶಬರಿಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ರಾಮಕ್ಕ

<p>ಬಯಲು ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಹರಿವ ತೊರೆ. ಆ ತೊರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಗುಡಿಸಲು. ಸೂರ್ಯನಿಗಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಬಂಧ, ಚಂದ್ರನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಲೋಭಿಸುತಿದ್ದವು. ಕಾರ್ಮೋಡದ ಕತ್ತಲೆಯ ಭಯ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುಡುಗು ಮಿಂಚುಗಳಿಗೆ ಎದೆ ನಡುಗುತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಮಾರುತರನ್ನೇ ಹೆದರಿಸುವಂತಹ ಆ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ರಾಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು ಬಯಲು ಮಂದಿರ. ಸದಾ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜಪವೊಂದೇ ತನಗುಳಿದ ಆಶ್ರಯವೆಂದು ನಂಬಿದವಳು. ಅದೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದವೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರಹೂಡಿ. ಯಾರ ಅಪ್ಪಣೆಗೂ ಕಾಯದೇ ತನ್ನದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ‘ಈ ಶಬರಿ ಕೊಳ್ಳದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತೈತಿ. ನನ್ನ ರಾಮ ಕುಂತ ಈ ಕಟ್ಟಿಮ್ಯಾಗ ಕುಂತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರೆ ಹಣ್ಣ ತಿನ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಸಾರ್ಥಕ ಆಕೈತಿ.’ ಅಂತಾ ಸದಾ ವಟಗುಟ್ಟುವ ರಾಮಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತಿದ್ದಳು.</p>.<p>ತಮಾಷೆಗೆ ‘ನೀನು ಶಬರಿಯೇನು?’ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ,</p>.<p>‘ಅಲ್ಲಾ ನಾನು ಅವರಕ್ಕ ರಾಮಕ್ಕ ಅಂತಿದ್ದಳು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಾರಿ ಬಿಟ್ರೆ ರಾಮಭಜನೆ ಹೇಳಸ್ರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿದ್ರೆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಕಥೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯ ತಾಳ್ಮೆ ಕಲಸ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಉಂಗುರ ಹಾಕ್ರಿ, ಈ ರಾಮ ದಾರ ಕಟ್ರಿ’, ಅಂತಾ ಬೆಳಗ ಮುಂಜಾನೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದಾಕಿ ಯಾವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಬರಿಕೊಳ್ಳದಾಗ ಇವಳ ಗುಡಿಸಲು ‘ಶಬರಿ ಕುಟೀರ’ವೆಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ರಾಮನಾಮಧಾರಿ ರಾಮಕ್ಕ ಇಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಬರಿಕೊಳ್ಳದ ವಾಸಿ. ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿಲು ತೊರೆಯ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಮಕ್ಕಳ ದಿನಚರಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಡಾದ ಜಪಮಾಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾರೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಚೀಲ.</p>.<p>‘ಜೈರಾಮ…ಜೈಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ…’ ಎಂದು ಜಪಿಸುತ್ತ, ಬಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮಕ್ಕಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ‘ಇದು ನನ್ನ ರಾಮ ಬಂದು ಹೋದ ಜಾಗ. ಆತ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ಈ ಭೂಮಿ ಪವಿತ್ರ. ಆತ ತಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳಿವು, ನೀವೂ ತಿನ್ನಿ’ ಎಂದು ಬಾರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತಿದ್ದಳು. ಕೆಲವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಿನ್ನುತಿದ್ದರು, ಕೆಲವರು ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ‘ರೀಲ್ಸ್’ಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತೇ ಕೆಲವರು ಆಕೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಕ್ಕು ಮಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದರು. ಅವಳು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ‘ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದು, ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೇ ನೀವೇ ನಗುವುದು, ರೀಲ್ಸ ನೋಡುವುದು, ಚಾಟಿಂಗ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾ ಗ್ರಾಂ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವ ಬದಲು ರಾಮ ಸೀತೆಯರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ತಿಳಕೊಳ್ರಿ. ನಾಲ್ಕ ಜನಕ್ಕ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ರಾಜ್ಯ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಗತೈತಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಈ ಮಾತುಗಳು ಗಾಳಿ ಗೋಪುರದಂತೆ ಮಿಂಚಿ ಮಾಯವಾಗುತಿದ್ದವು. ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಕಡಿಮೆ. ಕೆಲವು ಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಂತೂ ಉಡಾಫೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೋಜು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕೆಲ ಯುವಕರು,‘ಅಜ್ಜಿ, ಇವತ್ತು ರಾಮ ಬರುತ್ತಾನಾ? ನಿನ್ನ ಶಬರಿ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ?’ ಅಂದಾಗ,</p>.<p>ರಾಮಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರಿಸುವಳು. </p>.<p>‘ನನ್ನ ರಾಮ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ನೀನು, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಇದ್ದರೆ, ಅವನೇ ರಾಮ’. ಎಂದಾಗ </p>.<p>ಯುವಕರೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಕಾಲ ಮೌನವಾಗುತಿದ್ದರು. ಅಜ್ಜಿಯ ಮಾತುಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುತಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ರಾಮಕ್ಕಳ ದಿನಚರಿ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿಯಾದೊಡನೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಗೂಡಿನೊಳಗೆ ಮೌನವಾಗುವ ರಾಮಕ್ಕ, ತನ್ನೊಳಗಿನ ತುಮುಲವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಹೊರಹಾಕಿದ ಆಕೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಿದವು. ಹನುಮ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಮೂಲಕ ರಾಮಕ್ಕ ಜನಪ್ರಿಯಳಾದಳು. ಹನುಮಂತ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಿದಂತೆ, ಈ ಹನುಮ ತನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ರಾಮಕ್ಕಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಿದ. ರಾಮಕ್ಕಳ ಮಾತುಗಳು, ಅವಳ ಉಪದೇಶ, ತಾಳ್ಮೆಯ ಗುಣ, ಸಮಾಧಾನದ ಸಮಚಿತ್ತದ ಮಾತುಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದವು. ಅವಳೇ ಶಬರಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪವೇನೋ ಅನ್ನುವಂತೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದವು. ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಮಕ್ಕ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಳು. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಸುತಿದ್ದರು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು ಅವಳ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದವು. ರಾಮಕ್ಕಳ ಇಳಿವಯಸ್ಸು, ಬಿಳಿಯಾದ ಕೂದಲು, ಅವಳು ಹೇಳುವ ಕಥೆ, ರಾಮನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲಕಿತ್ತು. ರಾಮಕ್ಕ ದೈವ ಸಂಭೂತಳಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಳು. ಜನ ಕ್ಯೂದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ಗೋಪಲಾಪುರಕ್ಕೂ ತಾಕಿತ್ತು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಂಕಿತ ತನ್ನ ತಂದೆ ರಾಹುಲನಿಗೆ, ‘ಅಪ್ಪಾ! ಇವರು ನಮ್ಮ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಜಿಯಂತೆ ಇದ್ದಾರಲ?’ ಅಂದ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುತಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ದುಃಖ ತಡೆಯಲಾರದೇ ಗದ್ಗದಿತನಾಗಿ ಗಳಗಳನೇ ಅತ್ತಿದ್ದ. ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಜನರೆಲ್ಲಾ ರಾಮಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಖುಷಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟರು. ಒಂದು ರಾಮಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಅವಳು ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು. ಇಡೀ ಊರೇ ಶಬರಿಕೊಳ್ಳದತ್ತ ಹೊರಟಿತು. ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದು ‘ಗೋಪಲಾಪುರದ ರಾಮಕ್ಕ ಈಗ ಕಲಿಯುಗದ ಶಬರಿ’ ಎಂದು ಬರೆದಿತ್ತು... ರಾಹುಲ್ ಅದರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಓದಲು ಶುರುಮಾಡಿದ...</p>.<p>ಗೋಪಲಾಪುರದ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಮನೆತನದ ರೈತ ನಾಮದೇವರ ಪತ್ನಿ ರಾಮಕ್ಕ. ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಸಾರ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ರಾಹುಲ್ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಕುಟುಂಬ, ರಾಮಕ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪರಮಭಕ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಹಳ ವೈನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಳು. ಶ್ರೀಮಂತ ರೈತ ಕುಟುಂಬವಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ರಾಹುಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿ ಸಿರಿನ್, ರಾಹುಲನನ್ನು ಪಟಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಸುಖ ಸಂಸಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿರಿನ್ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗಿದ್ದಳು. ರಾಮಕ್ಕ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ನಾಮದೇವ ಪಂಢರಪುರದ ಸಂತರ ದಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತೆ ರಾಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೈದರೆ ನೊಂದುಕೊಂಡಾನೆಂದು ತುಟಿ ಪಿಟಕ್ಕೆಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಇವರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ತಕರಾರು ಇರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಎರಡೂ ಸಮಾಜದವರು ಹಗೆತನಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲು ಮಸೆಯುತಿದ್ದರು. ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಛಿದ್ರವಾಗಿಸಲು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲದ ಕಥೆ ಕಟ್ಟುತಿದ್ದರು. ಸುಖಾ ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಮಕ್ಕ ಸೊಸೆಯ ಮೇಲೆ ರೇಗುವುದು ಮತ್ತು ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸದಂತೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗುಲ್ಲು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಸಿರಿನ್ಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದ ಸಹೋದರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫ ಆಕೆಯ ಅವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಅಶಕ್ತಹೀನಳಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾಳೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನುವ ಯಾವ ಕುರುಹು ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. </p>.<p>‘ಇದೇನು ಬಹೆನ್ ಹೀಗೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ.</p>.<p>‘ಏನಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಬಾ ಒಳಗೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಿತ್ಯಾದರಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೇ ಟೀ ಸಹ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ </p>.<p>‘ಬೆಹೆನ್ ನಾನು ಚಹ ಸೇವಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ.’</p>.<p>‘ಮತ್ತೇ’ ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿರಿನ್ಳಿಂದ.</p>.<p>‘ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಬುಡ್ಡಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ ಹೌದಾ?’</p>.<p>‘ಮೊದಲು ಮಾತಾಡೋದ ಕಲಿ ಭಯ್ಯಾ, ಅವರು ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡು. ನಿನ್ನ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇಟಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೂ ಯಾಕ ಮಾತಾಡಕತ್ತೇನಿ ಅಂದ್ರ ಹೊರಗಿನ ಜನರ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಬಂದಿ ನೀನು. ಅವರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅಣ್ಣಾ ನನಗಿದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ನನ್ನತ್ತೆ ಮಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡತಿದ್ದಾರ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾ, ಏಸು, ಬುದ್ಧ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ ಮಾತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬುರ್ಕಾ ತಗಿ ಅಂದಿಲ್ಲ. ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬ್ಯಾಡಾ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೀನು ಮಟನ್ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಾ ನಡೆಯೋ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇವರ್ಯಾರು ನಂಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಂತವರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ’ ಅಂದಳು. </p>.<p>ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತಿದ್ದ ರಾಮಕ್ಕ, ‘ಯಾರು?’ ಅನ್ನುತ್ತಲೇ ಹೊರಬಂದಳು.</p>.<p>‘ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಿರಿನ್ ಅಣ್ಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ರಾಮನವಮಿ, ಸರಿಯಾದ ಟೈಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೋ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಿಯಂತೆ' ಅಂದಳು. ಬೈದ ಬಾಯಿಗೆ ಬರೆ ಇಟ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದೆನಿಸಿತು ಮುಸ್ತಾಫನಿಗೆ. ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಮಂಡಿಯೂರಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ. </p>.<p>‘ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ನಮಗೆ ಮಗಳ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ. ನನಗ್ಯಾವ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ ಏನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೇನಿ’. ಈ ಮನೆ, ಹೊಲ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊಸಿಗೆ ಕೊಟ್ರ, ನಾ ಇನ್ನಾ ನಿರುಮ್ಮಳ ಆಗ್ತಿನಪಾ, ಇವ್ಳು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಾಳ. ರಾಹುಲ್ ಬರೇ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಪುನಾದಾಗ ಇರ್ತಾನ. ನಮ್ಮೆಜಮಾನ್ರು ಸಂತರಾಗ್ಯಾರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ಹೆಂಗ ಸಂಭಾಳಸೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅನ್ನುತ್ತಾ ತುಗೋ, ‘ಇದು ರಾಮನ ಪ್ರಸಾದ, ಇದು ರಹೀಮನ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಾನ ಪ್ರಸಾದ’ ಎಂದು ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯದೊಂದಿಗೆ ಖರ್ಜೂರ ನೀಡುವಳು. ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಮುಸ್ತಾಫನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲಿಳಿದು ಬರುತಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ </p>.<p>‘ಏ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಆರಾಮ ಇದ್ದೀರಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ರಾಹುಲ್ ಪುನಾದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದ ಮುಸ್ತಾಫಾ </p>.<p>‘ಹಾಂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ. ‘ಮತ್ತೇ ನೀವ್ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಪುನಾದಿಂದ’ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. </p>.<p>‘ನಾನ್ ಬಂದು ಎರಡು ದಿನಾ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಬೆಹನ್ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಕೊಂಡ ಹೋಗೋಣಂತ ಬಂದೆ’ ಅಂದ. </p>.<p>'ನಾನಿನ್ನು ಬರ್ತೆನೆ' ಅಂತಾ ಹೊರಡಲನುವಾದ ಮುಸ್ತಾಫಾ. </p>.<p>‘ಅದ್ಯಾಂಗ ಆಗ್ತದರಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋದು’ ಅಂತಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ರಾಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಯೇ ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಇಂಗು ತಿಂದ ಮಂಗನಂತಾಗಿದ್ದ. </p>.<p>ಮುಸ್ತಫಾ ತಾನು ಸಿರಿನ್ ಕಾಣಲು ಹೋದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಆತನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇತನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳು ರಾಹುಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದಾಗಲೇ ಅವಳ ಡೋಲೆ ಹೋಯ್ತೆಂದು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವರು. (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೋಲೆ ಒಯ್ಯುವುದು ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂದರೆ ಪತಿಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವಳು ಸತ್ತಾಗ ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಾಗ ಡೋಲೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.) ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಸುಖವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಹೊರಗಿನ ಜನರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹರಿಯಬಿಡುತಿದ್ದರು. ರಾಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಹಳ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮುದಿ ಗೂಬೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾನೂ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಇವಳಿಂದಲೇ ಪಾಪ! ಆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ನೌಕರಿ ಬಿಟ್ಟು ಇವಳ ಚಾಕರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತಾಳ. ಗಂಡ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ದಿಂಡಿ ಸೇರ್ಯಾನ. ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಸೊಸೆ ಚೆಂದ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಮಗನಿಂದ ಸೊಸೆಯನ್ನೂ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಆಗಾಗ ರಾಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿಗೆ ಬಿಳುತಿದ್ದವು. ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಮುದಿಗೂಬೆಗಳು ಕಾಶಿಗೋ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೊ ಹೋಗಬೇಕಪಾ ಅದೇನು? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಿ ಗೂಟ ಹೊಡಕೊಂಡು ಮನೆಲಿರೋದು? ಅಂತಾನು ಅಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದಾವ ಬೇಧ ಭಾವ ಸಿರಿನ್ಳ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಈ ರೀತಿ ಆಡಿಸುತಿದ್ದಾರೇನೋ ಅನ್ನುವಂತೆ ಮಾತುಗಳು ಬರುತಿದ್ದವು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಪರಮಭಕ್ತೆ ರಾಮಕ್ಕ ತುಂಬಾ ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಸದಾ ಶ್ರೀರಾಮನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದವಳಿಗೆ ಇದು ಕಸಿವಿಸಿಯನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಏನಾದರೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಮುದ್ದಾದ ಸೊಸೆ, ಬಸುರಿ ಸೊಸೆಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಿದಳು. ಸಿರಿ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಕಂದ. ಈ ಲೋಕದ ನಿಂದೆ ತಡೆಯಲಾಗುತಿಲ್ಲ. ಈ ನೆಪದಲ್ಲಾದರೂ ನಾನು ಹೊರಹೋಗುತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುತಿಲ್ಲ. ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆಯಿಂದ ರಾಹುಲ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬರುತ್ತಾನೆ ಸುಖವಾಗಿರು ಎಂದು ಮನದಲ್ಲೇ ಹರಸಿದಳು. ನನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸೇವೆ ಕೈ ಮಾಡಿ ಕರಿತಿದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡು ಕಂದಾ ಎಂದೂ ರಾಹುಲ್ನನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನಸಿಕೊಂಡಳು. ಮಂಗಳವಾರದ ಆ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗು ಹರಿಯುವ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಎರಡು ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಳು. </p>.<p>ಸಿರಿಸಂಪತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಭೈರಾಗಿಣಿಯಂತೆ ವೈರಾಗ್ಯತಾಳಿ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೈಲು ದಾರಿ ಸವೆದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಎಂದಳು. ರಾಮದುರ್ಗದಿಂದ ತನ್ನೊಡೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಬಂದು ಹೋದ ಶಬರಿ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಹೆಂಗಸು ಇದ್ದಳು. ಅವಳ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಅವಳ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಳು. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ರಾಮಕ್ಕ. ನಿನ್ನಿಂದ ಆ ರಾಮನ ಸೇವೆ ಆಗಬೇಕೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಕೊಡೋದೇ ನಮಗೆ ಊಟ. ನಾ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನೀನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರ ಹೋದವಳು ಮರಳಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬದುಕು ಸವೆಸಿದಳು. </p>.<p>ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಇನ್ನೂ ಭಾವುಕನಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತಿದ್ದ. ಅವಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಂದಾಗ, ನಿತ್ಯವೂ ನರಕ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ರಾಹುಲ್, ತಾಯಿಯನ್ನು ಹುಡುಕದ ಜಾಗವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೋಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಊಟ, ನಿದ್ದೆ, ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿಗಾಗಿ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಅಲೆದಿದ್ದ. ಅವಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಈ ಸಮಾಜವೇ ಮೂಲ ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಆ ಜನರನ್ನೂ ಶಪಿಸಿದ್ದ. ಸಿಗದ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ. ಯಾವ ಹರಕೆಗಳು ಕೈಗೂಡದೇ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ, ನಿತ್ಯಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಯಲು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸೀಳಿ ಕಾರು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತಿತ್ತು. ತಂಪಾದ ರಾಮದುರ್ಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೊಳ್ಳಗಳು ತಾಯಿಮಮತೆಯ ಮೃದು ಸಿಂಚನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಧುನಿಕ ಶಬರಿಯೊಬ್ಬಳು ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ಜಗಜ್ಜಾಹಿರಾಗಿತ್ತು. ಅವಳ ಕುಟಿರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. ಜನಸಾಗರವೇ ಅವಳ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ನಿಂತಿತ್ತು. ಮಗನೆಂಬ ಮಮಕಾರ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದರೂ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ರಾಹುಲನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬೈದಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅನಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪರಮಭಕ್ತೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತಿದ್ದಾಳೆ. </p>.<p>‘ಸಿರಿ ನಾವು ಅವಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ನಡೆ ಹೋಗೋಣ’ ಅಂದನು.</p>.<p>‘ಯಾಕ್ರೀ ಹಾಗಂತೀರಿ ಇಲ್ಲೀತನಕ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡದಿದ್ದರೇ ಹೇಗೆ’ ಅಂದಳು. </p>.<p>‘ಅವಳೀಗ ಸಮಾಜದ ಸೊತ್ತು. ಮಗ ಸೊಸೆಯೆಂಬ ಮಮಕಾರ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಡಬಾರದು. ಮತ್ತೇ ಸಂಸಾರ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ’ ಅಂದನು. ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತಿದ್ದ ಮಗ ಅಂಕಿತ ಇವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದವನಿಗೆ 'ರಾ..ಹು...ಲ್..' ಎನ್ನುವ ಆ ಮಾತು ತಾಯಿಯ ಸಿರಿಕಂಠದಿಂದ ಕೇಳಿ ಗದ್ಗದಿತನಾದ. ಕವಿದ ಮೋಡ ರಪರಪನೆ ಮಳೆ ಸುರಿವಂತೆ, ರಾಹುಲ್ನ ದುಃಖದ ಕಟ್ಟೆ ಕೋಡೆಯೊಡೆದಿತ್ತು. ಮೋಹವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಮಗಾ ಬಾ, ಈ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀನೂ ಒಬ್ಬನಲ್ಲವೇ.... ಒಬ್ಬನಲ್ಲವೇ.... ಒಬ್ಬನಲ್ಲವೇ..... ಮಾರ್ಧನಿಸಿತು.</p>.<p>‘ಕತ್ತಲು ಎಷ್ಟೇ ದಟ್ಟವಾದರೂ,</p>.<p>ಒಂದು ಚಿಗುರು ದೀಪ ಸಾಕು ದಾರಿ ತೋರಿಸಲು.</p>.<p>ಒಬ್ಬರ ನಿಷ್ಠೆ, ತ್ಯಾಗವೇ ಸಾಕು—</p>.<p>ಸಮಾಜವೇ ಬೆಳಕಾಗಲು.</p>.<p>ರಾಮಕ್ಕಳ ಬದುಕೇ ನಮಗೊಂದು ಪಾಠ—</p>.<p>ಅದು ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲ… ಜ್ವಾಲೆ.’</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>