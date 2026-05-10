ಮಠದ ದೇವರಿಗೆ ಮಟನ್‌ ನೈವೇದ್ಯ: ತಿರುಪತಿ ಭಂಗಿ ಅವರ ಕಥೆ

<p>ಕತ್ತು ಹಿಡಿದು ನೂಕೂತ್ತಾ ದುಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ʼರಿಪ್ಪ ರಿಪ್ಪʼ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸುತ್ತ ಉಗ್ರನರಸಿಂಹನ ರೂಪ ತಾಳಿದಂತೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಠದ ಅರ್ಚಕರಾದ ಗುರುಮೂರ್ತಿಗಳು ಮರಗ್ಯಾನನ್ನು ಹೊರ ದಬ್ಬುವುದನ್ನು ಊರಿನ ಮಂದಿ ನೋಡಿದ್ದೇ ತಡಾ ಜೇನು ನೋಣದಂತೆ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. “ಅಯ್ಯೋ ಹೊಡಿಬ್ಯಾಡ ಬಿಡ್ರೀ ನಂದ ತಪ್ಪಾಗೇತಿ, ಇನ್ನೊಂದ ಸಲ ಮಠದಾಗ ಹೆಜ್ಜಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ರೀ” ಎಂದು ಮರಗ್ಯಾ ಗುರುಮೂರ್ತಿಗಳ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಏಟು ತಿಂದ ಹಾವಿನಂತೆ ಹೊರಳಾಡತೊಡಗಿದ.</p>.<p>“ಈ ಮಗನನ್ನ ಆ ಗಿಡಕ್ಕ ಕಟ್ಟರಿ, ಇಂದ ಇಂವಾ ನಾಳೇ ಮೊತ್ತೊಬ್ಬಾ ಊರಕೇರಿ ಒಂದಗೂಡಸ್ಬೇಕಂತೆ ಮಾಡಿಯೇನ್ಲೇ ಭಾಡ್ಯಾ” ಅಂದವನೇ ಊರಿನ ಹಿರಿಯಾ ಶಿವಪ್ಪಜ್ಜಾ ಮರಗ್ಯಾನ ಚಪ್ಪಲಗಾಲಿನಿಂದ ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದ. “ಅಯ್ಯೋ ಸತ್ನೋ ಯಪ್ಪಾ” ಅಂತ ಎದಿಗಿ ಬಿದ್ದ ಏಟಿನ ನೋವಿಗೆ ಮರಗ್ಯಾಗ ಮುಗಲ ಗಣಗಣ ತಿರಗಿದ್ಹಂಗ ಅನಸಿ ನೆಲದ ಮ್ಯಾಲ ಮೂರ್ಚೆಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡತೊಡಗಿದ. “ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿಲೇ ಮಳ್ಳ ಸೂ.. ಮಗನೇ” ಅಂದವನೇ ಪಾಟೀಲರೂ ಒಂದು ಏಟಾ ದುಬ್ಬದಾಗ ಚಪ್ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪರಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಮರಗ್ಯಾಗ ಉಸಲ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತ ಬಂದ್ಹಂಗ ಆತು. ನೂಲಿನ ಹಗ್ಗಾ ತಂದು ಮಠದ ಮುಂದ ಇದ್ದ ಬೇವಿ ಗಿಡಕ್ಕ ಬಿಗಾತಾ ಬಿಗದು ಮರಗ್ಯಾನ ಕೊಳಚಿ ರಾಮಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿದ.</p>.<p>ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮರಗ್ಯಾ ಮುಂಜಾನೆ ಲಗೂನ ಎದ್ದು ಒಂದ ತಾಸು ಓದಕೊಂಡು, ಜಳಕಾ ಮಾಡಿ, ಸಾಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ತೊಟಗೊಂದು, ತಮ್ಮ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದುರಗಾ ದೇವಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ವಾಮಾಡಿ, ಹಣಿಗೆ ಒಂದ ಚಿಟಗಿ ಬಂಡಾರ ಹಚಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಲಿನ ಓಣಿಕಡೆ ದುಡು ದುಡು ನೆಡಯತೊಡಗಿದ. ಆಗ ಸರ್ಯಾ ಮಾರೂದ್ದ ಮೂಡಣ ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದ. ಪುರೋಹಿತರ ದೇವರು ಭಾಳ ಸ್ಯಾನವು ಇರ್ತಾವು. ಅದಕ ಆ ಮಂದಿ ಬುದ್ದಿವಂತರ ಆಗರ್ತಾರು, ಇಂದ ನನ್ನ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆ ಮಠದೊಳಗಿನ ದೇವ್ರು ನನಗೂ ಒಂದ ಗುಲಗಂಜಿಯಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗತಾವು ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಮರಗ್ಯಾನ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮ್ಯಾಗಿನ ಓಣ್ಯಾಗಿದ್ದ ಮಠದ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ.</p>.<p>ಮಠದೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸುಳಿವೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕೇರಿ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಾಗ ಒಳಗಿರುವ ದೇವ್ರ ಸನೀಹಕ್ಕ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂವಿದಾನ ಓದಿಕೊಂಡವರೂ ಇನ್ನ ಅಂದಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಕತಾರಲ್ಲಪ್ಪಾ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಹೊರಗ ನಿಂತss ಕೈಮುದ. ಒಳಗಿದ್ದ ದೇವ್ರ ಮರಗ್ಯಾನ ದನಿ ಮಾಡಿ ಕರದ್ಹಂಗಾತೋ, ತಾನ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಾ ಒಳಗ ಹೋಗಿ ಬಂದರಾತಂತ ತಿಳದ ಹ್ವಾದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮುಂದ ನಿಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಕೈಮುಗದಿದ್ದ ಆಗ ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನ ದುಬ್ಬದಾಗ ಜೀವ ತತ್ತರಿಸುವಂತ ಏಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು.<br> ***<br>ಮರಗ್ಯಾನ ಜೋಡಿ ಕೂಡಿ ಕಲಿತ ಅವನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕೋತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಿಯಾಕ ಹೊಂಟಿದ್ರು. ಮರಗ್ಯಾ ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಗ್ಗಾ ಕಟ್ಟಸಗೊಂದ ನಿಂತು ಬಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ. ಮರಗ್ಯಾನ ತಾಯಿ ಯಲ್ಲವ್ವಾ ಊರ ದೈವದ ಕಾಲ ಮ್ಯಾಲ ಬಿದ್ದ “ನನ್ನ ಮಗಂದ ತಪ್ಪ ಆಗೇತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟ ಬಿಡ್ರಿ, ಅಂವಂದು ಇಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಐತ್ರಿ, ಅವನ ಬಿಚ್ಚಿ ಅವನ ಜಾಗದಾಗ ನನ್ನ ಕಟ್ಟರೀ” ಎಂದು ಎಲ್ಲರಾ ಕಾಲ ಕಾಲ ಮ್ಯಾಲ ಬಿದ್ದ ಹೊಳ್ಳಾಡಾಕ ಹತ್ತಿದಾಗ ಪಾಟೀಲರು ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಹಗ್ಗಾ ಬಿಚ್ಚಿಸಿದ್ರು.</p>.<p>ಮರಗ್ಯಾನ ಕೆಂಪನ ಮೋತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು, ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು, ಅವನು ತೊಟ್ಟ ಶಾಲೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರರ ಗತಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದವು. ಅವರವ್ವನ ಕೈ ಹಿಡಕೊಂಡು ಕುಂಟುತ್ತ ಮೆಲ್ಲಕ ತಮ್ಮ ಕೇರಿಯ ಕಡೆ ನೋವು ನುಂಗುತ್ತ ಹೊರಟವನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಅರ್ಚಕನ ಮೇಲೆ ಹಗೆಯ ಹೊಗೆ ಎದ್ದು ಕಿಡಿಕಿಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಮರಗ್ಯಾನ ಮನವು ಕೆಂಪಗೆ ಕಾದ ಕೆಂಡವಾಯಿತು. “ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದ ಗತಿ ಕಾಣಸಲಿಲ್ಲಂದ್ರ ನಾ ಕೇರಿ ರಾಚಾನ ಮಗಾ ಮರಗ್ಯಾನ ಅಲ್ಲಾ ಅಂತ ಶಪತ ಮಾಡಿದ.</p>.<p> “ನಮ್ಮ ಕೇರಿಯೊಳಗ ಸತ್ತುಳ ತಾಯಿ ದುರಗವ್ವ ಇದ್ದಳಲ್ಲೋ, ಈ ಮಹಾದೇವಿನ ಬಿಟ್ಟ ಆ ಮ್ಯಾಲ ಜಾತಿ ಮಂದಿ ದೇವರಿಗ್ಯಾಕ ಹೋಗಿ ಹಣ್ಹಂಗ ಒದಸ್ಕೊಂದ ಬಂದೀ” ಯಲ್ಲವ್ವ ಮಗನ ದುಬ್ಬದ ಮ್ಯಾಲ ಮೂಡಿದ ಬಾಸುಂಡಿ ನೋಡಿ ತನಗss ನೋವು ಆದವರಗತೇನ ಅಳತೊಡಗಿದಳು. “ಆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಸೇ ಕಲಸ್ತಿನಿ” ಅಂತ ನೋವಲ್ಲೂ ಮರಗ್ಯಾ ಗುಡಗಿದ. ಅವನ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಯಲ್ಲವ್ವ ನಗತೊಡಗಿದಳು. “ಎಂಥೆಂತಾ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಂತವರಿಗೂ ಈ ಜಾತಿವಾದಿ ಮಂದಿ ಕಣ್ಣ ತೆರದಿಲ್ಲ, ನಾವ ಹೆಚ್ಚು, ನಮ್ಮ ಕುಲಾನ ಮೇಲು ಅಂತ ಬಡದಾಡತಾವು, ನಿನ್ನಂತ ಪಡಪೋಸಿಯಿಂದ ಏನ್ಮಾಡಾಕಾದೀತು? ಹೋಗು ಹೋಗು ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗು” ಅಂತ ಅವರವ್ವ ಅವನಿಗೆ ಬ್ಯಾರೆ ಒಂದ ಜೋಡ ಬಟ್ಟಿ ಹಾಕಸಿ, ಕೈಕಾಲ ಮೋತಿ ತೊಳಿಸಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಿಯಾಕ ಕಳಿಸಿದ್ಳು.</p>.<p>ಮರಿಗ್ಯಾನಿಗೆ ತಾನು ಓದಿದ ವಿಷಯವೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ “ನಾನು ಆ ಮಠದೊಳಗಿನ ದೇವರಿಗೆ ಮಟನ್ ನೈವದ್ಯ ಎಡೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೇರಿಯ ಜನರಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಆ ಮಠದೊಳಗಿದ್ದ ಅರ್ಚಕನನು ಒದ್ದೊಡಿಸ್ತಿನಿ, ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದ ಸಂವಿದಾನದ ಮೇಲಾಣಿ, ನನ್ನ ಕೇರಿಯ ಮುಗ್ದ ಜನರ ಮೇಲಾಣಿ” ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ತುಂಬಾ ಇದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿರಗಾ ಮುರಗಾ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಮರಗ್ಯಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು.</p>.<p>ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಠದ ದೇವರಿಗೆ ಮಟನ್ ನೈವದ್ಯ ಹಿಡಿವುದೇ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉಡುಗೆ ಉಟ್ಟು, ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಮರಗ್ಯಾನ ಮಳ್ಳ ಬುದ್ದಿಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದಲೇ ತಗೆಯಬೇಕು. ತಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ಅವ್ವನಿಗೂ ಹೇಳದೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವಳು ಒಂಟಿಯಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಅವಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಕೇರಿಯ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಮರಗ್ಯಾ ಅವರವ್ವ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಿಸೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಹೋದವನು ಮರಳಿ ಮನೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮಗನ ದಾರಿ ಕಾಯ್ದು ಕಾಯ್ದು ಯಲ್ಲವ್ವ ನೆಲ ಹಿಡಿದು ಮಲಗಿದವಳು ಮತ್ತೆಂದೂ ಮೇಲೆ ಏಳಲೇ ಇಲ್ಲ.<br> ***<br> ಪ್ಯಾಟಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಮರಗ್ಯಾ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ʼಮುರಗರಾಜೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯʼ ಎಂದು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪ್ಯಾಟಿಯಲ್ಲಿ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡು “ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಹಿಂದು-ಮುಂದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಅನಾಥ, ಅನಾಥನಾದರೂ ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ಬಿಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾದ್ಯ? ನಾನು ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನೋದಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ ತಿಳಿಯಬೇಕು” ಕೊರಳಲ್ಲಿಯೊಂದು ಜನಿವಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೂ ಕೇಳಕ್ಕೂ ಸರಿಸಾಡುತ್ತ ಆ ಮಠದೊಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖರ ಮನಗೆಲ್ಲಲು ಮರಗ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ.</p>.<p>ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲಿತನು. ಮುಖದ ತುಂಬ ಉದ್ದನೆಯ ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನ ಕೆಂಪು ಮೋತಿಗೆ ಆದಾಡಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದವು. ಹೆಚ್ಚು ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಊರಲ್ಲಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿಗಳ ಹೊಡೆದ, ಏಟು, ಊರ ಹಿರಿಯಾ ಎದೆಗೆ ಒದ್ದ ಏಟು, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಕಿಚ್ಚು ಅವನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಧಗಧಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ಯಾಟಿಯ ಮಠದೊಳಗೆ ಮರಗ್ಯಾ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸನೇ ಆಗಿದ್ದ. ಅವನು ಗೀತೋಪದೇಶದ ಸಾರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ “ಮುರುಗರಾಜೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ’’ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಮರಗ್ಯಾ ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮೇಧಾವಿಯಂತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಾಡಿನ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವು ಅವನ ಕೈಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ತಾನೇ ಒಂದು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ನನ್ನು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ.</p>.<p>ತಾನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಡಿನ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಯ ಮಠಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪ್ಯಾಟಿ ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಹೇಳಿ ತನ್ನೂರಿನತ್ತ ಕಾರು ಓಡಿಸಲು ಡ್ರೈವರ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಚುಮುಚುಮು ಹೊತ್ತು ಮುಳಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮರಗ್ಯಾನ ಕಾರು ಅವರ ಊರಿನ ಮ್ಯಾಗಿನ ಓಣಿಯ ಮಠದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದ ಊರು ಇದ್ದಂತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದ ಬೇವಿನ ಮರ ಬೆಳೆದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನನ್ನು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗಾ ಹೊಡೆದ ಗುರುಮೂರ್ತಿಗಳ ತಲೆಗೂದಲು, ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ದಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದವು. ಮುರುಗರಾಜೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದರೆಂದು ವಟಾದ ಅರ್ಚಕರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಬಂದು ಮರಗ್ಯಾನಿಗೆ ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಗಡ್ಡವನ್ನು ನೀವಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮರಗ್ಯಾ ಮನದಲ್ಲಿಯೇ “ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಗ್ರಹಚಾರ ಶುರು ಆಯಿತು, ಮಾಡಿದ್ದು ಉಣ್ಣಲೇ ಬೇಕು, ಉಂಡದ್ದೂ ಹೊರಗಟ್ಟಲೇ ಬೇಕು, ಅಂದು ಈ ಮಠದಿಂದ ನನ್ನ ಹೊರಗೆ ನೂಕಿದ್ದಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಠದಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟುತ್ತೇನೆ” ಅಂತ ಮನದಲ್ಲಿ ಮರಗ್ಯಾ ಶಪತಮಾಡುತ್ತ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಹೋದ. ಅದೇ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ, ಮುರುಗರಾಜೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಹಾಕಿದರು. ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಮುರಗರಾಜೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರು, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮುಖತಃ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಅವರ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪುನೀತಭಾವದಿಂದ ಹೋದರು.</p>.<p>ತಾವು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನೆಲೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ವಟಾರದ ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿಯನಿಸಿತು. ಗುರುಮೂರ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಹಡಿಯ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಾಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಠದೊಳಗೆ, ಸಂಸಾರಸ್ಥರೊಂದಿಗಲ್ಲವೆಂದು ನಕ್ಕರು. ಆಗ ಗುರುಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಣ್ಣುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಮಹಾತ್ಮರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಅವರು ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಟಾರವೇ ಮುರುಗರಾಜೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ ತೊಡಗಿದರು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಮುರುಗರಾಜೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕೃಷ್ಣೋಪದೇಶ ಸಾರ ವಿವರಣೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕೇರಿಯನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೂರೇ ಸೇರಿತ್ತು.</p>.<p>ಮರುದಿನ ಪಾಟೀಲರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ಹತ್ತು ಜನರ ತಂಡವೇ ಮಠದೊಳಗಿದ್ದ ಮುರುಗೇಂದ್ರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದರು. ಆಗ ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಂಡಿಹಾಕಿ, ಮಠದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನಾಶಕ್ತರಾಗಿ ಕುಳಿತು ಮರಳಿ ಬರುವರೆಗೂ ಪಾಟೀಲರ ತಂಡ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಮುರುಗರಾಜೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಪಾಟೀಲರು ಅವರಿವರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವೇದ ಓದಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಸಣ್ಣ ತರ್ಕ ಪಾಟೀಲರಿಗಿತ್ತು.</p>.<p>“ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ದನಗಳು ಬಾಳುತ್ತಿಲ್ಲಾ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮೂರು ಒಂದು ನಮೂನಿ ರೋಗಿಯ ಗೂಡಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಗೂ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದೇವರೇ ಕಳಿಸಿದಂತೆ ಬಂದಿದ್ದಿರಿ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಪಾಟೀಲರು ಕೇಳಿದಾಗ ಮರಗ್ಯಾ ನಸು ನಕ್ಕು. “ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳss ಇನ್ನ ಮ್ಯಾಲ ತೋರಸ್ತಿನಿ ನಿಮಗ ಮೂರು ಲೋಕಾ” ಅಂತ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡು. ಪಾಟೀಲರನ್ನು ನೋಡಿ ನಗೆ ಸೂಸಿ “ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಮಠದೊಳಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸಬೇಕು, ನಾವು ನೀವು ನರಮಾನವರು” ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸಿದ.<br> <br>“ಈ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಊರ ಕೇರಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು” ಅಂತ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾಟೀಲರು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರ ಮುಖವನ್ನು ಹುಳುಹುಳು ನೋಡುತ್ತಾ “ಆ ಹೊಲಸನ್ಯಾಗ ಯಾಕ ಕಾಲ ಇಡ್ತಿರಿ” ಅಂದ್ರು. “ಕಮಲ ಹುಟ್ಟುವುದು ಹೊಲಸಿನಲ್ಲಿಯೇ” ಎಂದು ಮುರಗರಾಜೇಂದ್ರು ಜೋರಾಗಿ ನಗತೊಡಗಿದರು. “ಈ ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯ ಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಕೇರಿ ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ” ಅಂದಾಗ ಊರ ಜನರಿಗೂ, ವಟಾರದ ಅರ್ಚಕರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಅನಿಸಿತು. “ಈ ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಿ ಗಿನಮಾನಿಸಿದಾರೆಂದು ಮರಗ್ಯಾ “ಊರನಲ್ಲಿ ದನಗಳು ಭಾಳುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲಾ. ಅದು ದುರಗವ್ವನ ಕಾಟದಿಂದ ಹಂಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾಟೀಲರು ಮುರಗರಾಜೇಂದ್ರನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೇರಿಯತ್ತ ನಡೆಯತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ಊರೇ ಕೇರಿಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ದುರಗವ್ವನ ಗುಡಿಯ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಹಣೆಗೆ ಚಿಟಕಿ ಬಂಡಾರ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದೇವಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ದನಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡವ್ವಾ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಮರಗ್ಯಾ ತನ್ನ ಕೇರಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ನೋಡಿದ. ಹದಿನೈದು ವರುಷದಲ್ಲಿ ಕೇರಿ ಏನೂ ಬದಲಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದರು. ಅವರವ್ವ ತಾನು ಹೋದ ಎರಡು ವರುಷದಲ್ಲಿಯೇ ತೀರಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮರಗ್ಯಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ತಾನು ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಇಂದು ತನ್ನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ತಿರಗುವ ಈ ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಅವನ ರಕ್ತ ಕೊತಕೊತ ಕುದಿಯತೊಡಗಿತು.<br> ***<br> ತನಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಸ್ವಪ್ನವೊಂದು ನಿನ್ನೆ ಮಠದೊಳಗೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಬಿದ್ದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ನಿದ್ದೆಯನ್ನೆ ನುಂಗಿತು, ಅದು ಈ ಊರ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಕನಸು. ತುಂಬಾ ಬಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು, ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕ್ಷಾತ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದ, ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ವರುಷದಲ್ಲಿ ಈ ಊರ ಸ್ಮಾಶಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೇವರು ಊರಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಶಪತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಜನರು ಶಪತ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟ ಆ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕುತ್ತಾನಂದರೆ ಏನಿದರ ಅರ್ಥ” ಎಂದು ಕೂಡಿದ ಊರ ಜನರ ಮುಂದೆ ಮುರುಗರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗೊಂಡರು. ವಟಾರದ ಅರ್ಚಕರೂ ಗಾಬರಿಯಾದರು.</p>.<p> “ಏನು ಕನಸು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಪಾಟೀಲರು ಒಂದೇ ಸವನೇ ಚಿಟಬುಡಿಸತೊಡಗಿದರು. ಅರ್ಚಕರೂ ಏನನ್ನುವುದು ತಿಳಿಸಿರೀ ಆಚಾರಿಗಳೆ ಎಂದು ದೈನಾಸಬಿಟ್ಟು ಕೇಳತೊಡಗಿದರು. “ಬೇಡಾ ಬೇಡಾ ಆ ಕನಸು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಅರ್ಚಕರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ ಪಾಪ!” ಎಂದರು ಮುರುಗರಾಜೇಂದ್ರರು. “ಅವರ ನಾಕ ಮನಿ ಆರಾಮ ಇರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಊರೆಲ್ಲಾ ಸುಡಗಾಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುನೇನ್ರಿ ನಾವು” ಪಾಟೀಲರ ಹಿಂಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಚಿದ. “ಅದೇನು ಅಂತಾ ಕನಸು. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಪೂರೈಸಲಾಗದ ಕನಸೇ?” ಎಂದು ಪಾಟೀಲರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅರ್ಚಕರು ತಮಗೆ ಆ ಕನಸಿನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಅದನ್ನು ಈ ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳಲೇ ಬೇಡಿರೆಂದು ಅರ್ಚಕ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಗಟ್ಟಿದನಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ. “ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಾ ಉಳಸಾಕ ಊರ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿಯೇನೋ” ಎಂದು ಪಾಟೀಲರು ಅರ್ಚಕನ ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ಹೋದರು.</p>.<p> “ಆಚಾರ್ಯರೇ ಅದೇನು ಕನಸು ಅನ್ನುವದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿ. ಇವರಿದ್ದರೆಷ್ಟು ಹ್ವಾದರೆಷ್ಟು” ಎಂದು ಊರ ಜನರು ಒಂದೇ ಸಮನೇ ಕಿರಚತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಮರಗ್ಯಾ ತನ್ನ ಹದಿನೈದು ವರುಷದ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಸುರುಮಾಡಿದ.</p><p> “ನೋಡಪಾ ಭಕ್ತ ಮುರುಗರಾಜೇಂದಾಚಾರ್ಯ ಈ ಊರಿನ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳು, ನನ್ನ ಮನದ ಸಂಕಟವನ್ನು, ನನಗೆ ಈ ಅರ್ಚಕರು ದಿನವೂ ಪೈಸಾ, ತುಪ್ಪಾ, ಪಂಚಾಮೃತಾ, ಬಿಳಿ ಅನ್ನಾ, ಕಡಬು ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ತಿನಿಸಿ ತಿನಿಸಿ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸವಳು ಸವಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ , ಚಿಕನ್ನು, ಮಟನ್ನು, ಕಬಾಬು,ಅಂಡಾಕರಿ, ನೈವದ್ಯೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಅರ್ಚಕರು ಮಟನು ಚಿಕನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಏನೂ ಬೇಡ. ನನಗೆ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸು. ಅವನು ಆಗಾಗ ಕುರಿ, ಕೋಳಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಸವುಳು ಸವುಳನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ ರುಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲು ನಿನಗೆ ನಾನೇ ಪ್ರೇರೆಪಿಸಿರುವೆ., ಬಂದುದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಮನದ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಊರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು" ಅಂತ ದೇವರು ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಎಂದು ಮರಗ್ಯಾ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ.</p>.<p>"ಇದ್ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ವಿಷ್ಯಾ" ಊರ ಮಂದಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪೂಜಾ ಮಾಡಾಕ ಕೇರಿ ಮಂದಿನss ಹಚ್ಚಿತಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅರ್ಚಕರು ಊರ ಮಂದಿಗೆ "ಕೇರಿ ಮಂದಿನ ಈ ಮಠದಾಗ ಹೊಗಿಸಿ ಮಠಾ ಕುಲಗೇಡಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರೇನು" ಅಂತ ಕಿರಚಾಡತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಊರಿನ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ನಾಕೈದು ಜನರನ್ನು ಮಠದಿಂದ ಕತ್ತು ಹಿಡಿದು ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಪಾಟೀಲ ಕಡೆಯ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಠದ ಪೂಜೆಗೆ ಕೇರಿಯ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಓಡಿ ಕೇರಿಯತ್ತ ಹೊರಟಿದ್ದ. ಮುರಗರಾಜೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕಾರು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಟಿಯತ್ತ ಓಡಿಸತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಪಡುವನದ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. 