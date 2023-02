ಸತ್ಯದ ನಿತ್ಯ ಅನ್ವೇಷಕ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಹಾಗೂ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸದಾ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನಾಲಹರಿಯ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ನೈಜಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಕರಾಗಿದ್ದವರು ಅವರು. ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಹಾರಾಟದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಾಣದಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ಅಗೋಚರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದಾರ್ಶನಿಕರವರು.

ಜಿಡ್ಡು ನಾರಾಯಣಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಜೀವಮ್ಮ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದ (ಜನನ: 1895ರ ಮೇ 11) ಈ ಹುಡುಗ ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್‍ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಈ ಬಾಲಕನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಳಪು ಅವರನ್ನು ಥಟ್ಟನೆ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು, ಅವರ ಸಹೋದರ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಸಹಿತ ಬೆಸೆಂಟ್‍ ದತ್ತು ಪಡೆದರು.

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದ ‘ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು 1929ರ ಆಗಸ್ಟ್ 3ನೇ ದಿನಾಂಕ. ಹಾಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರುವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಸೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಲೀಡ್ ಬೀಟರ್ ಮುಂತಾದ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ದಿಗ್ಗಜರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ಬರುವಿಗಾಗಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇನೋ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ‘ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್‌’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ, ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರಿವಿಗೂ ಬಾರದಷ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಘಟನೆ ಅದಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊರೆಯುವುದು ಸುಮ್ಮನೆಯೇ? ಇನ್ನೇನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷಕ್ತನಾಗಿ ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೊರೆದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ, ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು ಹೊರನಡೆದ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಮಹಾಪರ್ಯಕ್ತತೆಗೆ ಸಮನಾದದ್ದೂ ಹೌದು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿವು:

‘ಸತ್ಯದರ್ಶನ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟಿತ ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಸಂಘಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುವುದಲ್ಲ. ಪುರಾಣ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಂತಹ ಎಷ್ಟು ಸಂಘಟಿತ ಧರ್ಮಗಳು, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಂಘಟಿತ ಸಮೂಹದ ಭಾಗವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಗುರುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸತ್ಯದರ್ಶನ ಆಗದು. ಒಬ್ಬ ಗುರು ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ದೊರೆತೀತೆಂಬುದು ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ.

‘ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು, ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವುಗಳನ್ನು, ಸರ್ವನಾಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾದರೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿವೆಯಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೋ ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು.

‘ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿನ ತುತ್ತತುದಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂದರೆ ಆ ಪರ್ವತ ನಾವಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವೇ ಅದರತ್ತ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಯವೂ ಹಾಗೆ. ನಾವು ಅದರತ್ತ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಅದು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಎಂದೂ ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾರದೇ ಅನುಸರಣೆ ಅಥವಾ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದರ ಅನ್ವೇಷಕನಾಗಿ ನಿರಂತರ ಪಯಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, Truth is a pathless land and you cannot approach it by path whatsoever by any religion, by any sect’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿಂತನೆಯ ಸಾರವೂ ಹೌದು.

ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ವಿಚಾರದ ಜಾಡು ಹಿಡಿಯುವುದೇ ದುಸ್ತರ, ಅವರ ವಿಚಾರಲಹರಿ ಬಹಳ abstract ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಂತೂ ಮತ್ತಷ್ಟೂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನದು ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವೂ ಇರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವ ರೀತಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಅಥವಾ what is ಎಂದು ನೋಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯಿಂದ ಅವಲೋಕನ ನಡೆಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನೇ ಅವರು choice less observation ಅನ್ನುವುದು.

ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಅದರ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು, ನೆರೆಹೊರೆಯವನ್ನು, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ರೂಪಿತವಾದ ಇಮೇಜ್‌ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವಿರದೇ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಿರುವುದು. ಇದರರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿರದೇ ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಮೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಇಮೇಜ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಲಹರಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳಿಂದ ರೂಪು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳೆಂದೂ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೇರಸಂಬಂಧದ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಮರೆಯಾಗುವುದು. ಅದರಿಂದಲೇ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳುವುದು ‘Relationship is a mirror where we discover ourselves (ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರಿಯಲು ಇರುವ ಕನ್ನಡಿ)’ ಎಂದು.

ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳೂ ಸಮಾನಾಂತರ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಾನತೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು. ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು. ಇದು ನಾನು, ನೀನು ಹಾಗೂ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವ ಕ್ರಾಂತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರ ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಯ ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿತ ವಿಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಇಸಂಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ವಿಚಾರದ ಸಾರ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೆ: ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ಸ್ಥಾನಿಕವಾದುದಲ್ಲ (static). ಅದು ನಿರಂತರ ಚಲನಶೀಲವಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪುನರುಚ್ಚರಿತ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಗುಳಿಯದು. ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗುವುದು (If truth repeated it becomes lie). ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯವೆಂಬುದು ನಿಜದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ಶಬ್ದವಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳೆಂದರೇನು? ಇರದೇ ಇರುವುದೇ ಸುಳ್ಳು. ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ನಮಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಶಬ್ದೀಕರಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನೇ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಅನುಭವದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿ, ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ಆರಾಧಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದೆ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಹಾಗೂ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುವಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಕಾರಣವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು (A radical transformation).

ಹೀಗೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸತನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಘಟಿತ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ, ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ, ನಂಬುಗೆಗಳಿಂದ ನಾವೆಂದೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಂಬುಗೆಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನೆಂದೂ ಒಂದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ‘ನಾನಿರಬೇಕು’. ಆಗ ‘ನನ್ನ’ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿತ್ಯ ನವೀನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಬಲ್ಲೆವು. ವಿಶ್ವಮಾನವರಾಗಿ ಬದುಕಬಲ್ಲೆವು. ಇದೇ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಸರಳ, ಸುಂದರ ಫಿಲಾಸಫಿಯಾಗಿದೆ.