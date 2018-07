ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ

‘ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಅಗ್ನಿಪರ್ವತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಅರಳುವುದನ್ನು ಬಯಸಲಾರಿರಿ’ ಎಂದಿದ್ದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಕವಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ತಟ್ಟನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದು ಗಿಬ್ರಾನ್‌ನ ಮಾತು. ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಶನ, ವಸನ, ವಸತಿಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸದೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದರೂ – ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ, ಅಣುಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಛದ್ಮವೇಷದ ಶತ್ರು ವಿಚ್ಛಿದ್ರಕೃತ್ಯ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲಾರ ಎಂಬುದು ಈಗ ರುಜುವಾತಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ‘ನಾಗರಿಕ’ ಜಗತ್ತು ನಿಂತಿರುವುದು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲಲ್ಲ; ಆಸ್ತಿ, ಹಣ, ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಭೋಗದ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ. ಇಂದು ಶ್ರೀಮಂತ, ಬಲಿಷ್ಠ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಿಂದೆ ಅಮಾಯಕರ ಹೆಕ್ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ನೆಲೆಯನ್ನು ವಸಾಹತನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಸಹಿತವಾಗಿ ನಾಶಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇನ್ಕಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ದೂಳಿಪಟವಾದವು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಗ್ಧ, ಧರ್ಮಭೀರು ಜನರ ಕಗ್ಗೊಲೆಯನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಬ್ಬರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಅಡಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗದು. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ಆ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಗಳೇ ಇಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಮನುಕುಲದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವೊಂದೇ ಆಕ್ರಾಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೆರೆಯದೇ ಇರುವ ದೇಶ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ವಿಕಸನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಬಾಹ್ಯದ ಭೋಗವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ‘ಗುಣಸಾಗರ’ರಾಗುವ ಬಯಕೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯ ಮೂಲ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಭಯ. ಭಯದ ವ್ಯಕ್ತರೂಪ ಆಕ್ರಮಣ! ನಿರ್ಭಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಂಬಲವಿರದು. ತನ್ನಂತೆ ಪರರು ಎಂದಾದಾಗ ಪರಕೀಯರು ಯಾರು? ಹೀಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ತನಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ಟು, ಬೇರೆಯವರಿಗಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾಗಬೇಕು.

ಭಾರತ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೂತ ಇಂದು ವಿಶ್ವದೆದುರು ದೈತ್ಯಾಕಾರ ತಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶ ದುರ್ಬಲವಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಹೀಗೆಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದ ಚಿಂತಕರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ ಡ್ಯುರಾಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ‘ಭಾರತ ಮನುಕುಲದ ತಾಯ್ನಾಡು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಐರೋಪ್ಯ ಭಾಷೆಗಳ ತಾಯ್ನುಡಿ. ಅರಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ಗಣಿತದ ತಾಯಿ ಅವಳು, ನಮ್ಮ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತೆ, ಬುದ್ಧನ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತದ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ, ಸಮುದಾಯ ತತ್ತ್ವಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ತಾಯಿ. ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಾಯಿ’ (India was the motherland of our race, and Sanskrit the mother of Europe's languages: she was the mother of our philosophy; mother, through the Arabs, of much of our mathematics; mother, through the Buddha, of the ideals embodied in Christianity; mother, through the village community, of self-government and democracy. Mother India is in many ways the mother of us all).

ಸರ್ವರಾಷ್ಟ್ರಹಿತ, ಸಮಷ್ಟಿ ಹಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಥ–ಲೋಭಗಳ ಮೇಲೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಯಬೇಕು. ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಹೃದಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಹೃದಯಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ನಂದನವನವಾದರೆ ಬದುಕು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ವಸನೀಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ಹುಟ್ಟಿತೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕತ್ತಲಿಂದ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ನಡೆಸು ಎಂಬುದೇ ಆ ಪುರಾತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರ ಕೋರಿಕೆಯಲ್ಲ. ಇಡೀ ಮನುಕುಲ ಬಯಸುವ ಭಾಗ್ಯ. ಜ್ಞಾನ, ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ವಿದ್ಯೆ, ಪರಮಾತ್ಮ – ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ. ಬೇಲಿಯ ಮೇಲಣ ಮಿಂಚುಹುಳು ಕಂಡು ಪುಳಕಗೊಳ್ಳುವ ಮಗುವಿನಂತೆ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ-ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕೈಮುಗಿದಿದೆ ಮನುಕುಲ. ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ನಡೆವ ಹಂಬಲ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲದ ಅಂಶ. ಚಂದ್ರ ಬೆಳಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಗ್ರಹ, ಅವನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಧೂಳು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಮೇಲೂ ಅವನ ಮೇಲಣ ವ್ಯಾಮೋಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ.

ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ, ಉರಿವ ಇಂಧನ, ಶಕ್ತಿಯ ಜ್ವಾಲೆ – ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ, ಆದರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವಾದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಪ್ರಯತ್ನದ ಮಿತಿಯ ‘ಕಪ್ಪುಕುಳಿ’ (black hole) ಬಾಯ್ದೆರೆದು ನಕ್ಕಾಗ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಳಿದು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಇಣುಕುತ್ತಾನೆ.

ಮಿಂಚುಹುಳು ತಾನು ಬೆಳಗಿ ಜಗದ ವಿಸ್ಮಯದ ಬೀಜವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೀಪದ ಹುಳು ದೀಪದ ಮೇಲೆರಗಿ ಒಂದರೆಕ್ಷಣ ಬೆಂದುರಿದು ಸೊಡರ ಕಿಡಿಯಾಗಿ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಸ್ಮಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ. ಬೆಳಕಿನ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿದವರು ಹಿಡಿಯಬಹುದಾದ ಹಾದಿಗಳಿವು. ತಾನು ಬೆಳಗಬೇಕೊ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕೊ?! ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವಡಗಿರುವುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಳಕು ಹೊರಗಿಗಿಂತ ಒಳಗೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅರಿವಿನ ಸ್ತರ ಹೊರಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರತಿಫಲನವೇ ಆಗಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಬಗೆಗಿನ ಉಪಮೆಗಳೇ ಇವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನೀಯ ಅಂಶ.

ಬೆಳಕು ತೆರೆಯೂ ಹೌದು, ಕಣವೂ ಹೌದು – ಎನ್ನುತ್ತದೆ ವಿಜ್ಞಾನ. ಅದೇನೇ ಆಗಿದ್ದರು ಜೀವಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಹಸ್ಯ ಬೆಳಕಿನಾಚೆಗೆ ಇದೆಯೇನೊ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಇದೆ. ‘ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ...’ ‘ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರಿಸು ...’ ಎಂಬ ಕೋರಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಭಾವವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯ ಮಡಿಲಿನಿಂದ ಜಗದ ಮಡಿಲಿಗೆ ಜಾರಿದ ಜೀವ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಳಕಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಬಯಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯೆ, ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಕಾಶ. ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ತೃಪ್ತಿ, ಸಮಾಧಾನ – ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರಕಾಶ. ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನೇರಿ ಕುಬ್ಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಬಾರದು. ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರಕಾಶದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ನೀಡೋಣ; ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರಗುಗಳೆರಡನ್ನೂ ಬೆಳಗುವ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗಲಿ.