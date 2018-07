ಲಕ್ಷುರಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ...

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ 12ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತಷ್ಟೆ? ಆ ಯುವಕನ ಸಾವಿಗೆ ಅವನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಡೆಡ್‌ಲೈನ್ ಭೂತ ದರ್ಶನವೇ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ಯುವಕನೊಡನೆ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರಗಳೂ ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ಕಂಪನಿಯೇ ಹೊಣೆ ಎಂಬುದರತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದೂ ಸತ್ಯ.

ಜೆಫ್ರೀ ಫೆಫ್‌ರ್ ಎಂಬ ಸ್ಟಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಖ್ಯಾತ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯೋಗಿ ವರ್ಗದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುತೇಕ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಎಂಬುದು ವಿಷಮತೆ ಸೂಸುವ ಜಾಲದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ- ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಹೀಗಾದರೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತೇ ನೀಡದ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಡ? ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಇಂತಹ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರ ತರಬಲ್ಲವರು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೇ Luxury Communism!

ಮಾನವ ಕುಲವೊಂದೇ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದೇ ಇರುವ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲಾರೆ ಎಂಬ ಸಮಾನತೆ ಸಾರದ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟೆ? ಆದರೆ, ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಮಾನತೆಯ ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧನೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದು ತಲುಪಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಇನ್ನು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾದ ಸಮಾಜವಾದ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಸಮಾನತೆಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಪ್ರಪಂಚವೇ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದ ಜಾಗತೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಸಹ ತಮ್ಮ ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರದಂಡ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ- ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ (Native First) ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಾಗತೀಕರಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಜೀವ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೂ ಸೇರದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಮೂಲಕ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಸುಖೀಜೀವಗಳಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉದಾತ್ತ ಚಿಂತಕರು Luxury For All ಅಥವಾ Luxury Communism ಎಂಬ ನವನವೀನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅತಿಯಾದ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತಿರುವ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜನ್ಮತಾಳಿದ ಅಭಿಯಾನವೇ ಲಕ್ಷುರಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಅಂದರೆ ಐಷಾರಾಮಿ- ಸಮತೆ. ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯೋಗವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡುವುದು ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ನಡೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದ (Automation) ಫಲವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಶ್ರಮ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದಾತ್ತ ಆದರ್ಶಶಾಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಐಷಾರಾಮ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಮತೆಗೆ ಪೂರಕ?

ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯ ಏಕೈಕ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಮಾನವನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಬಳಸುವುದು. ಹೀಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸದೇ ಕೇವಲ ರೋಬೊಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನುಜ ಕುಲದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಮತೆ.

ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವರ್ಗ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಗಾಗಿ, ಮಾನವ ಅವಲಂಬಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡತೊಡಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ತಾನೆ? ಆದರೆ, ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಈ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡಲು ಐಷಾರಾಮಿ ಸಮತೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವನು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮಾಧಾರಿತ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸುದಿನ ಈ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಬಂದಿದೆ! ಅಂದರೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮನೋಲ್ಲಾಸದ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೋ- ನೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲೋ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೋಸ್ಟ್-ವರ್ಕ್ ಸಮಾಜದತ್ತ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ್ಯೊಯುವ ದಿನ ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರ ಕನಸು.

ಆರೋನ್ ಬಾಸ್ಟನ್, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು. ಅವರು ಕೆಲವು ಪುಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನವನವೀನ ಸಮತಾವಾದವನ್ನು ಎಳೆ-ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಕೇವಲ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಬದಲು, ಈ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತಗೊಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬದಲಾಗಿ ಸಕಲ ಮಾನವ ಜೀವಿಯ ಬಳಕೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಐಷಾರಾಮಿ ಸಮತೆಯ ಗುರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿನ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮಾಧಾರಿತ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲಾ, ರೋಬೊ ಎಂಬ ಯಂತ್ರಮಾನವನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಎಂಬ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು.

ಅದೇ ರೀತಿ 2030ಕ್ಕೆ ಉಬರ್ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ (ಚಾಲಕ ರಹಿತ) ಕಾರುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲವೆ? ಈ ಚಾಲಕ ರಹಿತ ಕಾರುಗಳ ಒಡೆತನವನ್ನು ಉಬರ್, ಓಲಾದಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಿಡುವುದು ಎಂಬುದು ಬಾಸ್ಟನ್‌ರ ವಾದ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೋರಿಸ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಜಾಲವನ್ನು ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಾಲಕ ರಹಿತ ಕಾರುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಹ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾನವ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಕನಸು ಆರೋನ್ ಬಾಸ್ಟನ್‌ರಂತಹ ಚಿಂತಕರದು.

ಪೋಸ್ಟ್- ವರ್ಕ್ ಸಮಾಜ ನನಸಾದರೆ...

ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದವರ, ಬಂಧುಗಳ- ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಅವಕಾಶ; ವಾಯುವಿಹಾರದಲ್ಲೋ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೋ ಮಗ್ನರಾಗುವ ಸದವಕಾಶ.ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೋ, ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲೋ ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ಸಮಯ ವ್ಯಯಿಸಲು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸೊಂಪಾದ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಮಾನವನ ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸುಖೀಜೀವನದ ಆಮಿಷವನ್ನೊಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬಂದಿರುವಂತಹವೇ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವರ್ಗದ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಲುಗಿವೆ. ಪೋಸ್ಟ್-ವರ್ಕ್ ಸಮಾಜದ ಗುರಿ ಮಾನವನನ್ನು ‘ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ದುಡಿಮೆ’ ಎಂಬ ವೂಹ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ತರುವುದೇ ಆಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಭಾರತ ಎಂಬ 131 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಧಾರಿತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲುತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಯೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರೇ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮಾಧಾರಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಡ್ರೋನ್‌ಗೋ, ಚಾಲಕರಹಿತ ಕಾರಿಗೋ, ಅಥವಾ ಯಂತ್ರಮಾನವನಿಗೋ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುವೋ, ಸ್ನೂಕರ್ ಆಟಗಾರನೋ, ಬಾಲಿವುಡ್- ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ನಟ- ನಟಿಯೋ ಆಗುವ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕನಸಷ್ಟೇ!

ಲಕ್ಷುರಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಭಾರತದಂತಹ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪಥ್ಯವೊ? ಅಪಥ್ಯವೊ? ಆ ವಾದ- ವಿವಾದ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರಲಿ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರ ಆದರ್ಶಶಾಲಿ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು, ಸಮತಾವಾದ ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿ ಮಾನವ ಜೀವಿಯೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕು. ಇರಲಿ, ಈ ಲಕ್ಷುರಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಭೂಮಂಡಲದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದರೂ ಸರಿ, ಅದು ಮಾನವ ಕುಲದ ಜಯ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬೇಡ.

ಇನ್ನು, ಇದೇ ರೀತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಫಲಶ್ರುತಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಈ ಲಕ್ಷುರಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಂನ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೀನಾ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ- ಮಾಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೋಷಿಯಲ್- ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್! ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚೀನಾ ನಮಗೆ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರ. ಹೀಗಾಗಿ ಯುರೋಪ್‌ನವರ ಪೋಸ್ಟ್- ವರ್ಕ್ ಸಮಾಜದ ಕನಸಿಗಿಂತ ಚೀನಾದಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ- ಮಾಪಕ ಯಂತ್ರ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸನಿಹ.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ನಮಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಸಿಬಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಬೇಕೊ ಬೇಡವೊ ಎಂಬುದು ಈ ಸಿಬಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ತಾನೆ? ಅದೇ ರೀತಿ ಚೀನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸ ನೀಡಬಹುದೆ? ಆತ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಲು ಯೋಗ್ಯನೆ? ಆತನಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯೆ? ಅವನ ಮಗುವಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ದೊರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆ? ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯೆ? ಹೀಗೆ ನಾಗರಿಕರ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಬೃಹತ್- ನಿಗ್ರಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳ- ತಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ದಾಖಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್- ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಎಂಬ ಹೆಸರು.

ಚೀನಾ ದೇಶದ ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಜನತೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಲು 2020ರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಕಲ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಈ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ತರಲು ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್- ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಅನ್ನು ಚೀನಾ ಅಳವಡಿಸಿದೆ ಸಹ.

ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂಕಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್

ಈ ಸೋಷಿಯಲ್- ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ಅಂಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯ- ಪಾಪದ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಸ್ವರ್ಗ ಅಥವಾ ನರಕ ದೊರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ! ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಸದಾ ಗಣಕದ ಮುಂದೆ ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತಲೋ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಲೋ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವುದು, ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೇ ಇರುವುದು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸುವುದು ಮೊದಲಾದ ದುರ್ನಡತೆಯಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ!

ಚೀನಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯ ಪರಮಾವಧಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮೂಡಿಸಲು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಎಂಬ ವಾದವೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನತೆಯ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕು ಛಿದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೂಡ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರವಾದುದು. ಇನ್ನು, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ತರಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಮೊರೆಹೋಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಜನತೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲೂಬಹುದು. ಹೌದು, ನಮ್ಮದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಮಾದರಿ ನಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲವಾದರೂ, ನಾಗರಿಕರ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಎರಡು ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ, ಲಕ್ಷುರಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಎಂಬ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮತಾವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರೆ, ಅದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಚಾಕುವಿನ ಬಳಕೆ, ಬಳಸುವವನ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂಬ ನುಡಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷುರಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕನಸಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಸಿಸ್ಟಂ ಬಹಳ ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ನನಸಾಗಬಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿರುವುದೂ ಸತ್ಯ.

ನಾವು ಬಯಸುವುದು ಒಂದು, ಆದರೆ ದೊರೆಯುವುದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಆಟೊಮೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಖೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಸರಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೋ ಕಾಲವೇ ಹೇಳಬೇಕು.

ರೋಬೊಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ?

ಆಟೊಮೇಷನ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗ ರೋಬೊಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ‘ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆಯೇ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರೋಬೊ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ, ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಟೊಮೇಟ್‌ ಮಾಡುವುದು ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ.