ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಹರಿಕಾರರು ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಕುಗಳು

ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುವವರೇ ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಕುಗಳು.

ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಅಹಿಂಸೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಇವರು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಜೀವಂತ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಕ್ಕು ಎಂದರೆ ಯಾರು?

'ಬಿಕ್ಕು' ಎಂಬ ಪದವು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ 'ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವನು' ಅಥವಾ 'ಸಂಸಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವನು' ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಲೌಕಿಕ ಸುಖ-ಭೋಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಮೋಕ್ಷದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪುರುಷರನ್ನು 'ಬಿಕ್ಕು' ಎಂದು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು 'ಬಿಕ್ಕುಣಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.