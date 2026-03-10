ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪೌರ್ಣಮಿ: ಹೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ತಾತ್ವಕತೆ...

<p>ಭಾರತವು ಹಬ್ಬಗಳ ನಾಡು ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬ–ಹರಿದಿನಗಳಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ.</p><p>ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಸಾಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.ಹಿರೇಕೆರೂರ: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ.ಹಳಿಯಾಳ | ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ: ರತಿಮನ್ಮಥ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಣೆ.<p>ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವು ಸಂತೋಷ, ಸ್ನೇಹ, ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಹೋಳಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ತಳೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹೋಳಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಹೋಳಿಯ ದಿನವನ್ನು ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬಣ್ಣಗಳಾಟ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಎರಚಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. </p>.<p><strong>ಬಣ್ಣಗಳ ತಾತ್ವಕತೆ...</strong></p><p>ಬಣ್ಣಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಸಂತೋಷ, ಆಶಾವಾದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವ ಜೀವನದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಬದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೂವುಗಳು, ಅರಿಶಿನ, ಚಂದನ ಮುಂತಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೋಳಿಯಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದು.</p><p>ಹೋಳಿ ಕೇವಲ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಟವಲ್ಲ; ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜಯವನ್ನು ಸಾರುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೋಳಿ ಸೂಚಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.</p>.ಹೋಳಿ: ಬಣ್ಣದಾಟದ ಸಂಭ್ರಮ.ಹೋಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಹೋಲಿಕಾ ದಹನದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವೇನು?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>