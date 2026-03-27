ಕರಾವಳಿ ಭೀಮೋತ್ಸವ ಏ.11ರಿಂದ: ಕುಡಾಳಕರ

ಕಾರವಾರ: 'ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒದಗಿಸಲು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏ.11ರಿಂದ 25ರ ವರೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಭೀಮೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಕ ದೀಪಕ ಕುಡಾಳಕರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, '15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್, ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ರಂಜನೆ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕುರಿತ ರೂಪಕ, ಸಂವಿಧಾನದ ಅರಿವು, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ, ಹಲಸು ಮಾವಿನ ಮೇಳ, ಆಲೆ ಮನೆ ಹಬ್ಬ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'11 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 4.30ಕ್ಕೆ ಮಯೂರವರ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಆಗಮಿಸುವರು. ಶಾಸಕ ಸತೀಶ ಸೈಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇವಾನಂದ ಠಾಣೆಕರ್, ಗಾರು ಮಾಂಗ್ರೆ, ಅಬ್ಬಾಸ್, ರಾಜನ್ ಬಾನಾವಳಿ, ಶ್ರೀಪಾದ ನಾಯ್ಕ, ರೋಹಿದಾಸ ಬಾನಾವಳಿ, ಸಚಿನ್ ಬೋರ್ಕರ್, ರೋಹನ್ ಕುಡಾಳಕರ, ನಾಗರಾಜ ಚಂದಾವರಕರ್, ಮಂಜುನಾಥ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>