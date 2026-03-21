ಹಳೇ ಮೈಸೂರು, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿಯಂದು ನೀರಾಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲರವ...

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಹೊಸ ಕನಸು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಯುಗಾದಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ನಡೆಯುವ ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ‘ನೀರಾಟ’ (ನೀರು ಉಗ್ಗುವುದು)/ ಓಕುಳಿ ಎಂಬ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದು ಹಳೇ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.</p>.ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಹೋಳಿಗೆ, ಬಾಡಿನ ಘಮ: ಯುಗಾದಿ, ವರ್ಷ ತೊಡಕಿನ ಸಂಭ್ರಮ.ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಡಗರ–ಸಂಭ್ರಮದ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆ.<p>ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುವುದು, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.</p><p>ಯುಗಾದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತ ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲ. ಬೇವಿನ ಕಹಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಸಿಹಿ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಮಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಸಾರುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ನೀರಾಟದ ಸಂಭ್ರಮ... </strong></p><p>ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು, ನೆಂಟರು, ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಸೇರಿ ನೀರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀರಾಟ ಎಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ನೀರು ಎರಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಒಂದು ಜನಪದ ಆಚರಣೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಬಾವಿ, ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ನೀರು ಎರಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನವನ್ನು 'ವರ್ಷತೊಡಕು' ಎಂದು ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 'ನೀರಾಟ' ಅಥವಾ 'ಓಕುಳಿ' ಆಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರನ್ನು ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲೆ ಎರಚಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>. <p>ನೀರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಗೆ, ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಸಂತೋಷ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಾಟ ಕೇವಲ ಆಟವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು, ವರ್ಗದ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬೆರೆಯುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ.</p><p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ.</p><p>ಯುಗಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹಸಿರು ಚಿಗುರಿ, ಹೂವುಗಳು ಅರಳುವ ಕಾಲ ಇದೇ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾಟ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹೊಸತನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಆಚರಣೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಾಟ ಆಡುವುದು ಹೊಸತನವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ–ದುಃಖ ಮರೆತು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಸಂದೇಶ ಅಡಗಿದೆ.</p><p>ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀರಾಟ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಬಿಂಬಿಸುವ ಸುಂದರ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.</p>.ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ-2026 ಮೀನ ರಾಶಿ: ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ.ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ-2026 ಮೀನ ರಾಶಿ: ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>