ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉರುಸ್‌ ಹಬ್ಬಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉರುಸ್ (Urs) ಹಬ್ಬಗಳು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಅವು ರಾಜ್ಯದ ಬಹುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತೀಕಗಳಾಗಿವೆ. ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಮತ್ತು ದರ್ಗಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಉತ್ಸವಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಜನಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.

ಉರುಸ್ ಎಂದರೇನು?

"ಉರುಸ್" ಎಂಬ ಪದ ಅರಬಿ ಮೂಲದ್ದಾಗಿದ್ದು, "ಸಂಗಮ" ಅಥವಾ "ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಿಲನ" ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ದರ್ಗಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂತನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸವವೇ ಉರುಸ್.