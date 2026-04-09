ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಲು ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯೇ ಕಾರಣ?

<p>ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನೇ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯೇ ಇರಲಿ, ದಾಂಪತ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಮನೆಯು ಎಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೂ ದಾಂಪತ್ಯದ ಮನೆ. ಈ ಮನೆಯ ಬಲ–ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಮೇಲೆಯೇ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ, ಮೆಚ್ಚಿನ ಅನುರೂಪದ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಮನೆಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏನೇ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ದಾಂಪತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದ ಏರುಪೇರುಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ನಿಶ್ಚಿತ.</p><p>ಕರಿ ಮೋಡಗಳು ಬಂದು ದೂರಕ್ಕೆ ಚದುರಿ ಹೋಗುವ ಸರಳ ವಿಚಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚಿನ ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆ, ನೆಗಸು, ಪ್ರವಾಹ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಳಯ ಇತ್ಯಾದಿ ನೂರಾರು ಕಷ್ಟ ಬರಬಹುಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸರಳ. ದಾಂಪತ್ಯದ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಹೇಗೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಡುವೆ ತಂದಿಡಲಿ ಎಂದೇ ದೀಕ್ಷೆ ಹೊತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಹಿಂದೆಯೂ ಇತ್ತು, ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ</strong></p><p>ಅಬಲೆಯರ ಒದ್ದಾಟ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡದೇ ಇತ್ತು. ಗಂಡಸರ ಸಂಬಂಧದ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಕೂಡಾ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತೂ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಏಳನೆಯ ಮನೆ ಎಂಬುದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಬದುಕಿನ ಆಪ್ತತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ನಾಡಿ ಬಡಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಆಡಳಿತದ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಮಾರಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ತಾಪತ್ರಯದ ಜಿಣುಕುಗಳ ಗಂಟನ್ನು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದು. ಈ ಗ್ರಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾಳಿಯೇ ಸರಿ. ಈ ಚಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯದ ಗಟ್ಟಿ ಆವರಣಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p><p>ಹಾಗೆಯೇ ದಾಂಪತ್ಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ್ನು ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಕೇತು, ರಾಹು, ಕುಜ, ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಶನಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಚಣಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಗೆ ವಿಳಂಬಗಳು, ಸೂಕ್ತ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯೇ ಸಿಗದಿರುವುದು, ಮದುವೆಗೆ ಯೋಚಿಸಲೇ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನೋ, ಅಕ್ಕನೋ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಒಬ್ಬನ, ಒಬ್ಬಳ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಹೋಗುವುದು, ನನ್ನದಾದ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ನಂತರ ಪ್ರಮಾದವೇ ಆಯ್ತು ಎಂಬ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಬಿಡುತ್ತವೆ.</p><p>ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಗಳೂ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತರ್ಹವಿತ್ತು. ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಇಂದು ಸಾವಿರ ಇರಲಿ ಅರ್ಧ ಸುಳ್ಳೇ ಇದ್ದರೂ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಮದುವೆ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಬಿರುಕುಗಳೆದ್ದೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಂಡಲಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಜೋಡಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನನ ಕುಂಡಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅನೇಕಾನೇಕ ದೋಷಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದು ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p><p>ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ದೋಷವಾಗದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವವಶಾತ್, ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಸೋತರೆ, ದೊಡ್ಡದೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀರಾ ಅವಸರ ತೋರುವ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ವಿಚಾರವೂ ಕಷ್ಟಕರವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅವರ ಆತುರ ತಪ್ಪಲ್ಲ.</p><p><strong>ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಎಂಬ ಅಳತೆಗೋಲು<br></strong> <br>ಜಾತಕ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿಷಮ ಬಿಂದುಗಳು ದಾಂಪತ್ಯದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕದಡಲು ಅವಕಾಶ ವಾಗುವಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಹಠ ,ಅಹಂ, ತಣ್ಣಗಿನ ಕ್ರೌರ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಗಂಡಿರಲಿ, ಹೆಣ್ಣಿರಲಿ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾವ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಬದುಕನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡುವ ವಿಕೃತ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ<br>ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.</p><p>ದಾಂಪತ್ಯದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರಾ ಸುಸಂಬದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿರದಿದ್ದರೂ ಹಾಗೇ ಹೊರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದಂಪತಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾದರೂ ಸರಿ, ನಾನು ನರಕವನ್ನು ಸಹಿಸೆನು ಎಂದು ದೂರ ಸರಿಯುವ ಜನರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯ ಮುಖೇನ ಒಬ್ಬನ, ಒಬ್ಬಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಘನತೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸುಖ, ಸಿಟ್ಟು, ದ್ವೇಷ, ಅರೋಗ್ಯದ ಭಾಗ್ಯ, ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ. ಒಣ ಅಹಂಭಾವ ಕಷ್ಟದ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತಂದ ಗಂಡಾಂತರ</strong></p><p>ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರ ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದು ಬೇಡ. ಯಾವುದೋ ಮೋಸದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಏನೋ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು. ಬಲವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವವನ ಮಿದುಳು, ತಾನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನೇರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಒತ್ತಡ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿಯೇ ತೀರಿತು. ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡಿದ್ದೇನು? ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹದ. ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಈ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂತರ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷದ ಕತೆ ಸಾಮನ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಜೀವನ ಮುಂದರಿಸಿ ಸಾಗಲು ಒಪ್ಪಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಂಗಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತೀರಾ ಒರಟಾಗಿ 'ಏ ನಾಯಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ?' ಎಂದು ಮಾತಾಡಿದರು. ಈ ಒರಟು ಭಾಷೆಯೇ ಎಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಯ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ಒಡೆದು ಕೆಡವಿತ್ತು. ದಾಂಪತ್ಯ ಮುರಿದೇ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.</p><p><strong>ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ</strong></p><p>ದಾಂಪತ್ಯದ ಸಾರವನ್ನೇ ಗ್ರಹಗಳು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಶುಭ ಗ್ರಹ, ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳೂ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡಾ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಬುಡ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತದೆ.</p>