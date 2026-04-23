ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಟ: ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವೇ?

<p>ತಮಾಷೆಗೋ ಎಂಬಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಂಪುಟದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ‘ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆಯೋ ಏನೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆದರು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ವಾಹಿನಿಯೊಂದು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೌನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ (ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಡ್ಗೆ ತಾನು ಹೈರಾಣವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಡಾಗ.‘ಈ ರೀತಿಯ ಮೌನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಏನಿದು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಸ್ಥಿತಿ? ಯಾಕೆ ಬಂತು ಎಂಬುದು ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯವೇ ಸರಿ.</p><p>ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೂ ಖಾತ್ರಿ ಇದ್ದಂತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏಕಾಏಕಿ ಮೌನಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಪ್ಪಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಸಹಜವಲ್ಲದ ಅನೂಹ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಸ್ಮಯ ತುಂಬಿದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೊಂದಿದಂತಿತ್ತು.</p><p>ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧುರೀಣರು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಧುರೀಣರ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಈ ಧುರೀಣರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆಪ್ತರಾದರೂ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಆಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸೋಜಿಗವಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಭಾವಿ ವಲಯ ಒಂದನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜಮೀರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಹಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧುರೀಣರು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ, ಬಲವಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಲೇ ಇದೆ.</p><p><strong>ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ವಾಸ್ತವವೆ?</strong></p><p>ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇದು ಹೀಗೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ.ಆದರೂ ಈಗ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳ ವಿಚಾರ ಕೈ ಬಿಡೋಣ. ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳ ಕುರಿತಾದ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವಾಗ, ಅನೇಕ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲಿಸದೇ ಇರಲಾಗದು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಚಾರ ತಂದಾಗ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಸಹಜ.</p><p>ವಿಚಿತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಉಂಗುರ, ಕಲ್ಲಿನ ಹರಳುಗಳು, ತಾಯತ ಯಂತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಜನ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಗೂಢ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಎನಿಸುವ ಯಾವುದೋ ಅಲೌಕಿಕ ಆಳಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿರಿಸಿ, ಕೆಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬಹುದಾದವರನ್ನು, ಪೋಲಿಸ್ ವರಿಷ್ಠರು ಅರಸಿ ಅವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೊರಡುವ ತಂಡದ ಜನ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಬಲೆಗೆ ಸಿಗಬಹುದೆಂದು ಕವಡೆ ಹಾಕಿ ನೋಟ ನೋಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಓಶಿ ಆಡುವ ಜನರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಂಬರ್ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲ ಘಟ್ಟ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಂಗನೆಯರ ಕನಸಿನ ಲೋಕದ ಮನ್ಮಥನಾಗಿದ್ದ ನೆರೆಯ ದೇಶದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಲೌಕಿಕ ಸಿದ್ದಿಗಾಗಿ, ಬುಶ್ರಾ ಬೀಬಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿ ಊರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.</p><p>ಈಕೆಯನ್ನು ಇವರು ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ, ಇಮ್ರಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು ಎಂಬುದಂತೂ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವಿಸ್ಮಯದ ಒಗಟೇ ಸರಿ. ಇಮ್ರಾನ್ ಬುಶ್ರಾ ಬೀಬಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಂದೂ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಫೋನ್ ಮೂಲಕವಷ್ಟೇ ಸಂಪರ್ಕ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬುಶ್ರಾ ಬೀಬಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗೃಹಿಣಿಯೂ ಆಗಿದ್ದವರು. ಹೀಗೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಂದೂ ಇಮ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಥೆ ತಳೆಯದ ಬುಶ್ರಾ ಬೀಬಿ, ಕೊನೆಗೂ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಇರದೆಯೇ ಡೈವರ್ಸ್ ಪಡೆದು ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಪತ್ನಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಎಂದೂ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸದೆಯೇ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಬುಶ್ರಾ ಬೀಬಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೇ ಇಮ್ರಾನ್ಗೆ ತನ್ನ ಮುಖ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು. ಸೂಫಿ ಸಂತೆಯಾದ ಬುಶ್ರಾ ಬೀಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಕಂಡರು? ತಿಳಿಯದು.‘ಇದು ಬಾಳು ನೋಡು ಇದ ಬಲ್ಲೆನೆಂದರೂ ತಿಳಿದಾತ ಧೀರನಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಅಡಿಗರ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಶ್ರಾ ಬೀಬಿಯ ಆದೇಶದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಇಮ್ರಾನ್ ನೆರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರು.</p><p>ಅನನ್ಯ ದಿವ್ಯವೋ, ಇಂದ್ರಜಾಲವೋ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನೂ ತಿಳಿಯಲಾಗದ ಬಂಧ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬುಶ್ರಾ ಬೀಬಿಯತ್ತ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವ ಮಾನವ, ವಿ.ಪಿ.ಸಿಂಗ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ಮುಂ ತಾದವರನ್ನು ಕಳೆದ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡಾ ಅಂದಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಸತ್ಯ.</p><p>ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ತನಗೆ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡಾ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇಂದಿರಾರ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಶಕ್ತಿಯ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯು ಒಮ್ಮೆ ಮರೆವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಇಂದಿರಾ ತುಂಬಾ ಚಡಪಡಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ನಂತರ ಅಂತೂ ಕೊನೆಗದು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಲೇ ಇಂದಿರಾ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿದರಂತೆ. </p><p><strong>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮೌನಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾರಣನೇ?</strong></p><p>ಇನ್ನೇನು ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ, ಅವರ ಮಾತೇ ಅವರಿಗೆ ತಾಪತ್ರಯ ತಂದಿಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೆ? ಇಲ್ಲ..!! ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೆಲ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಉರಿ ಎದ್ದು ಸುಡುವ ಕಾವಲಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರ ತಂದು, ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜೂನ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೂ ತಾನಿರುವ ಮಿಥುನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು, ವೃಷಭದ ಸೂರ್ಯನ ಜತೆಯೂ ಬೆಸೆದು ಬರುವ ಗೋಚರದ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಅಂಶಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಬಲನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ (ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ) ಬರೀ ಒಂದು ಊಹೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸದ್ಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಆಗದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಎಳೆ ತಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಬಿಗಿ ಸೂತ್ರಗಳು ನಿಂತ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಗಟ್ಟಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿವೆ. ಹೀಗೆ ಸದ್ಯದ ಈ ಕಾಲ ಘಟ್ಟದಿಂದ, ಇದೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನೇಕಾನೇಕ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆಯೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.