ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಮುಹೂರ್ತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ರಾಜಯೋಗವೇ ಅಥವಾ ಸವಾಲುಗಳ ಆಡಳಿತವೇ?

<p>ಉಚ್ಚ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಬಲದ ನಡುವೆ ರಾಜಯೋಗವೇ? ಅಥವಾ ಸವಾಲುಗಳ ಆಡಳಿತವೇ?</p><p>ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರದ ಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಯಲ್ಲ; ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಮುಹೂರ್ತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗುವ ಕುಂಡಲಿಯು ಆ ಆಡಳಿತದ ಯಶಸ್ಸು, ಸವಾಲುಗಳು, ಜನಮನ್ನಣೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>2026 ಜೂನ್ 3ರಂದು ಸಂಜೆ 4:05ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಮುಹೂರ್ತ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಲಾ ಲಗ್ನ ಉದಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಶಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಸ್ಥಿತಿಯ ಗುರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ದಶಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಗುರು – ರಾಜಕೀಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲಾಧಾರ</p><p>ಬೃಹತ್ ಪರಾಶರ ಹೋರಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:</p><p><strong>“गुरुः शुभफलो नित्यं ज्ञानकीर्तिविवर्धनः।”</strong></p><p>ಅಂದರೆ, ಗುರು ಗ್ರಹವು ಜ್ಞಾನ, ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶುಭಫಲಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವವನು.</p><p>ಈ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ದಶಮ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ದಶಮ ಭಾವವು ಅಧಿಕಾರ, ಸರ್ಕಾರ, ಆಡಳಿತ, ಜನಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಬೃಹಜ್ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವರಾಹಮಿಹಿರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:</p><p><strong>“दशमे शुभग्रहयुक्ते नरो राजसमो भवेत्।”</strong></p><p>ಅಂದರೆ, ದಶಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಶುಭಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಾಜಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮುಹೂರ್ತವು ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧ-ಶುಕ್ರ</strong></p><p>ತುಲಾ ಲಗ್ನದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ನವಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ನವಮ ಭಾವವು ಭಾಗ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಜನಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಫಲದೀಪಿಕಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ:</p><p><strong>“भाग्यस्थे शुभग्रहैः युक्ते भाग्यवान् नरः।”</strong></p><p>ಅಂದರೆ, ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಭಗ್ರಹಗಳು ಇದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾಗ್ಯವಂತನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರುತ್ತಾನೆ.</p><p>ಇದರಿಂದ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರ ಸಹಕಾರ, ರಾಜಕೀಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಮನ್ನಣೆ ದೊರಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಶನಿ ಆರನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ – ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ</p><p>ಆರನೇ ಭಾವವು ಶತ್ರುಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಚಾರಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇರದು. ಆದರೆ ಶನಿ ಆರನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಜಯ ದೊರೆಯುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ಜಾತಕ ಪಾರಿಜಾತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ:</strong></p><p><strong>“षष्ठस्थः शनिरपि शत्रून् नाशयति।”</strong></p><p>ಅಂದರೆ, ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶನಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಡಳಿತವು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p><p>ಸಪ್ತಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ – ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಸೂಚನೆ</p><p>ಸಪ್ತಮ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರಿತ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ಸಾರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ:</strong></p><p><strong>“भौमः कलहकारकः।”</strong></p><p>ಅಂದರೆ, ಮಂಗಳನು ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಾರಕ.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ವಾಗ್ವಾದ, ಟೀಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪೈಪೋಟಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ಅಷ್ಟಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ – ವಿವಾದಗಳ ನೆರಳು</p><p>ಅಷ್ಟಮ ಭಾವವು ರಹಸ್ಯಗಳು, ತನಿಖೆಗಳು, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಗುರುನಿಂದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವ ದೊರಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿವಾದಗಳು ಆಡಳಿತದ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.</p><p>ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ರಾಹು ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ – ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಳ ಯುಗ</strong></p><p>ಪಂಚಮ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ರಾಹು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರ, ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ:</strong></p><p>* ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಚಾರ</p><p>* ಮಾಧ್ಯಮ ಚರ್ಚೆಗಳು</p><p>* ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ಆರೋಪಗಳು</p><p>* ಅಚ್ಚರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು</p><p>ಕಾಣಿಸಬಹುದು.</p><p>ಆದರೆ ಕೇವಲ ರಾಹುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಥವಾ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ.</p><p>ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಡಳಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆ</p><p>ಈ ಕುಂಡಲಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಅಂಶ ಉಚ್ಚ ಗುರು ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನ.</p><p>ಬೃಹತ್ ಪರಾಶರ ಹೋರಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ:</p><p><strong>“केन्द्रस्थो बलवान् गुरुः राज्यलाभं करोति हि।”</strong></p><p>ಅಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಗುರು ರಾಜ್ಯಲಾಭ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.</p><p>ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಮುಹೂರ್ತವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕಿಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಸಮಾರೋಪ</strong></p><p>ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಮುಹೂರ್ತವು ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ದಶಮ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಉಚ್ಚ ಗುರು ಅಧಿಕಾರ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನವಮ ಭಾವದ ಶುಭಗ್ರಹಗಳು ಭಾಗ್ಯಬಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರನೇ ಭಾವದ ಶನಿ ಹಾಗೂ ಸಪ್ತಮ ಭಾವದ ಮಂಗಳ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.</p><p>ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು "ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ರಾಜಯೋಗ ಮುಹೂರ್ತ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಜನಮನ್ನಣೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ವಿರೋಧಗಳ ನಡುವೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.</p> 