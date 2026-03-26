<p>ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಮಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆಯೆ? ಇವರ ಜಾತಕ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಹಾ ದಶಾ ಕಾಲ ಈಗ 2036ರ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆವಿಗೂ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿರುವ ಪಂಚಮ ಶನಿ ಪೀಡೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದುದಲ್ಲ.ಈ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವು ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಳವಳಕಾರಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯವು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದಲೇ ಇವರ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲ.ಇದು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಅವರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ತಡೆ ತರುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಅಷ್ಟಮ ಭಾವದ (ಮರಣದ ಮನೆಯ) ಯಜಮಾನನಾದ ಗುರು ಗ್ರಹ, ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದ ಯಜಮಾನನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು 2024ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಆದರೆ 2025 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಶನಿ ಕಾಟ ವಕ್ಕರಿಸಿದ ವಿಷಯ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಗ್ರಹಚಾರವನ್ನು ವಿಷಮ ವಲಯದೊಳಗಡೆ ದೂಡಿ ನಿಲಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲ ಕೂಡಾ ಕಳೆದುಹೋದದ್ದು ಕಷ್ಟವೇ ಸರಿ.</p><p>ಟ್ರಂಪ್ ಅಂದರೆ ಜಗದ ಭಾಗ್ಯದಾತ ಎಂಬ ಅಸಂಗತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೆರೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಿದ್ದ ರಾಶಿಯ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ಜ ಟಾಪಟಿಯನ್ನು ಜಿಣುಕುಗೊಳಿಸಿದರು. ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನಸ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯಾದ ಜತೆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಯಾಮರಗಳ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಗೇ ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ತಾರಾಡಿದರು. ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇದು ಶೋಭೆ ತರುವ ವಿಚಾರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಣ ಸಂಘರ್ಷ ತನ್ನಿಂದಾಗಿ ನಿಂತಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಗಿಸಿದರು.</p><p>ಯಾಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿಡಿತವಿರದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ, ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತನಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದು ಎಂಬ ಅಗ್ಗದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದು ಜನಕ್ಕೆ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಒಬಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತಾದರೆ ನನಗೂ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ,ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಲುತೊಡಗಿದರು. ಜನಕ್ಕೆ ‘ಓ ದೇವರೆ,ಹೀಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ’ ಎಂಬಷ್ಟು ವಿಸ್ಮಯ ತಂದಿಟ್ಟರು.ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರದಂತೆ ಹೊರಬಂತು. ಮುಪ್ಪು ಹುಚ್ಚಾಗದ ಹಾಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ತಡೆಯದಾದರು.</p><p>ವೆನೆಜುವೆಲಾ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಮರಿಯಾ ಕೊರಿನೋ ಮಚಾಡೋ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪದಕವನ್ನು ತಾನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾದರೇನೋ ಎಂಬಷ್ಟು ಅತಿರೇಕಗಳಾದವು. ಇದು ಶೋಭೆ ಆಗದು ಎಂದು ನೊಬೆಲ್ ಕಮೀಟಿಯು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡಾ ನೀಡಿತು.</p><p><strong>ಪಂಚಮ ಶನಿ ಕಾಟ<br></strong><br>ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದಲೇ ಶನಿ ಕಾಟದ ಪರಿತಾಪಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಲುವುಗಳಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಶ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಕೆನಡಾ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ಕ್ಯೂಬಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶಗಳನ್ನೇ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಕುಡಿವೆ.</p><p>ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬರ್ಥ ಬರುವ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತು. ಆಯ್ಕೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಕೆಲ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆದವು. ಟ್ರಂಪ್ ಜಾತಕದ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಾದ ಗುರು ಗ್ರಹ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕುಂಡಲಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಸ್ಥಳವಾದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆದ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ವರದಾನವೂ ಆಗಿದೆ.</p><p>ನಾವು ನಮ್ಮದಾದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಭತ್ತು ತುಂಬುವ ತುಸು ಮೊದಲೇ ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಶಾಂತಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಟ್ರಂಪ್ನ ಡೆ, ನುಡಿ, ಹೆಜ್ಜೆ, ಲವಲವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿಇಲ್ಲಾ ಇತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಜನರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ. ಟ್ರಂಪ್ ಲವಲವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇಳಿಯುವಾಗ ಗೊಂದಲದ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಿಸಿ ಪರದಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. </p><p>ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್ ಜತೆ ಸಂಘರ್ಷದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವಿರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅಂತ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಕಳವಳವನ್ನೂ ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಜ ಗ್ರಹವು,ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಒರಟುತನವನ್ನು ತುಂಬಿ ಬಿಡುವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವು ದಿಢೀರಾದ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಡೆ,ಕೆಲ ಅಮೇರಿಕದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನೇ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಉಪದ್ವ್ಯಾಪ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p><p><strong>ದುರ್ಬಲ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಡುವ ಕೇತು<br></strong><br>ತೀರಾ ದುರ್ಬಲನಾದ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹವು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀಚ ಭಂಗ ರಾಜ ಯೋಗ ಒದಗಿಸಿದೆಯಾದರೂ, ಮನೋ ಮಂಡಲದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ (ಪಾಲಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಡುವ ಕೇತು ಗ್ರಹದ ಪೀಡೆಯಿಂದಾಗಿ) ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೊರಿಸದೇ ಬಿಡದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಬ ಉಪಾದಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆಯೇ ವಿನಃ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮನ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ವರಿಷ್ಠರ ಜತೆ ಶ್ವೇತ ಭವನದೊಳಗಿನ ಭೋಜನದ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ ಕಾಯ್ನ್ ಟೀಕೆ ತರುವಂತೆ ಆಯ್ತು. </p><p>ವೆನೆಜುವೆಲಾ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಂದ ಪ್ರಕರಣವೂ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಹರಳುಗಟ್ಟಿಸಿತು. ರಿಜೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜತೆಗೂಡಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಸಾರಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸದ್ಯದ ಯುದ್ಧ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿ ಇಡೀ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೊತಕೊತ ಕುದಿಸಿದೆ.</p><p>ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈ ಬಿಸಿಯ ಉರಿಯೂತದಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಮೂಲಕವಾದ ಒಂದು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್,ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ದಾಟುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.ಭಾರತದ ಜನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ತಲ್ಲಣಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ನಾವು ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಕೂಡಾ ಈಗ ತೈವಾನ್ ಮೇಲೇರಿ ಹೋಗಬಹುದೇನೋ ಎಂಬ ಮಾತೂ ಇದೆ.ಹೀಗೆ ಏರಿ ಹೋದರೆ ಅಮೇರಿಕಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದೀತು.ಇಲ್ಲವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಂತೆ ರಕ್ತ ಮಡುಗಟ್ಟಬಹುದು.</p><p><strong>ಸೌರ ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಕಷ್ಟಗಳು</strong></p><p>ಸೌರ ಯುಗಾದಿಯವರೆವಿಗೂ (ಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರವರವಿಗೂ) ಟ್ರಂಪ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಇವರ ಕುಂಡಲಿಯ ಸೂರ್ಯ ವಿಚಲಿತನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿ ಮಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೇ ಸೂಕ್ತ.