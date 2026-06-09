ಗುರು–ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ: ದೇವಾಸುರ ಗುರು ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ?

<p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗುರು ದೇವತೆಗಳ ಆಚಾರ್ಯನಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಶುಕ್ರನು ದಾನವರ ಆಚಾರ್ಯನಾದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಯುತಿಯನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ 'ದೇವಾಸುರ ಗುರು ಯೋಗ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಭೋಗ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈಭವ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕತೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಗದ ಶುಭಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ, ಭಾವನೆ, ಕರುಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಸಂಕೇತವಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗವು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು.</p><p><strong>ಮೇಷ ರಾಶಿ</strong></p><p>ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಮನೆ ಖರೀದಿ, ವಾಹನ ಯೋಗ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಚಿಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.</p><p><strong>ವೃಷಭ ರಾಶಿ</strong></p><p>ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂವಹನ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಫಲಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೇಖಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಕೂಲ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.</p><p><strong>ಮಿಥುನ ರಾಶಿ</strong></p><p>ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಂತಿದ್ದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ವಾಣಿ ಮಧುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕರ್ಕ ರಾಶಿ</strong></p><p>ಈ ಯೋಗದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ, ಗೌರವ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹ ಯೋಗ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎರಡೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಸಿಂಹ ರಾಶಿ</strong></p><p>ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಯಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ</strong></p><p>ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ತುಲಾ ರಾಶಿ</strong></p><p>ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಾಸುರ ಗುರು ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ</strong></p><p>ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಬಹುದು. ತಂದೆ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಧನು ರಾಶಿ</strong></p><p>ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಅಷ್ಟಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಮಂತ್ರಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಮಕರ ರಾಶಿ</strong></p><p>ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಪ್ತಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಇರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕುಂಭ ರಾಶಿ</strong></p><p>ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಷಷ್ಠಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಮೀನ ರಾಶಿ</strong></p><p>ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪಂಚಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕಲಾವಿದರು, ಲೇಖಕರು ಹಾಗೂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.</p><p>ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದೇವಾಸುರ ಗುರು ಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈಭವದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಅಪೂರ್ವ ಗ್ರಹಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಗುರುನ ಉಚ್ಚಬಲ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸೌಂದರ್ಯಶಕ್ತಿ ಒಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು. ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಈ ಯೋಗವು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಭೋಗ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಲಘಟ್ಟವಾಗಲಿದೆ.</p><p>’ಯತ್ರ ಗುರುಃ ಶುಕ್ರಸಂಯುಕ್ತಃ ಶುಭದೃಷ್ಟಿಸಮನ್ವಿತಃ।</p><p>ತತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ಥಿರಾ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ವರ್ಧತೇ॥’</p><p>ಅಂದರೆ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಶುಭ ಸಂಯೋಗವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ದೇವಾಸುರ ಗುರು ಯೋಗವೂ ಇದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>