ಕುಜ ದೋಷ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ

<p>ಕುಜ ದೋಷ ಅಪಾಯಕಾರಕವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾದರೆ ʼಹೌದುʼ ಎಂಬ ಉತ್ತರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸರಿ. ಕುಜ ದೋಷ ಇರುವ ಜಾತಕವು ಮದುವೆಗೆ ಕೆಲವಾರು ತೊಂದರೆ ತರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ʼಇಲ್ಲಾ,ತರಲಾರದುʼ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗದು.ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕುಜ ದೋಷದ ವೈಪರಿತ್ಯಗಳ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಹಾಗೆ. ಇದು ತಣ್ಣಗೆ ಮಲಗಿದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಸುವೇ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ನಂಜಿನ ಅಂಶ, ರಾಹು, ರವಿ, ಶನಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬಹುದು. </p><p>ಇನ್ನು ಶನಿ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ ಕುಜನು ಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ.ಆದರೆ ಈ ಘಾತದ ನಿಕ್ಷೇಪವು ಕುಜ ದೋಷದಿಂದಲೇ ದೊರಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಜ ದೋಷ ಇರದಿದ್ದರೂ, ಕುಜ ಗ್ರಹವು ಕ್ರೂರ ವರ್ತನೆ ತೋರುವ ಹಾಗೆ ಉರುವಲು ತುಂಬಬಲ್ಲವು. ಒಂದು ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅಹಿತ ಎನ್ನುವ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತುಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಯೋಜನೆ ಜಾತಕ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಯಾತನೆ. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಪ್ರೀತಿ,ಪ್ರೇಮ ಕುರಿತಾದ, ಅತಿ ಮೋಹ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಅತಿ ಮೋಹದ ಕಿರಿಕ್ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ.ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪಡಿಪಾಟಲುಗಳು ಪದರುಗಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ.</p><p>ಹಾಗೆಯೇ ಕುಜ ದೋಷಕ್ಕೂ, ಕ್ಷೀಣ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹ ಬಾಧೆಯ ಕೊಂಡಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿಕೂಂಡಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಾ! ಉಗ್ರನಾದ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಸುಡುಕಿರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ದೋಷ ಇರುವ ಕುಜನ ಸಾಮಿಪ್ಯ ಹೊಂದಿದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಧಿಕ. ಕುಜ ದೋಷದ ಕಿರಿಕ್ಎನ್ನುವುದು ಬಹುವಾಗಿ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಬಾಧಿಸುವ ಹಂತವು ಒಬ್ಬನ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬಳ ಅಹಂ, ಇಲ್ಲಾ, ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಸೋಲಲಾರೆ ಎಂಬ ನಿಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಥಟ್ಟನೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಉರಿ ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಾಗಲೂ ಇದು ಜಾಸ್ತಿಯೇ. ಅಂದರೆ ಇದರ ನೈಜ ಅರ್ಥ, ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಸೋಲುವುದನ್ನೂ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿರಬೇಕು. </p><p>ಅವಮಾನ ಇದೆಂದು ಪರಿಭಾವಿಸಬಾರದು. ಜತೆಗೆ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸರಿದೇ ನಂತರ, ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುವ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೇರ ಸರಳವಾಗಿ ಇವು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಸುಲಭವಾಗದು. (ಇದೇ ಇದರ ವಿಸ್ಮಯ.) ಏಕೆ ಸುಲಭವಾಗದು ಅಂದರೆ, ಕುಜ ದೋಷದ ಆವರಣವೇ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಂಡಗಳೇ ನೇರವಾಗಿದ್ದು ಸುಡುವ ಕ್ರಮ ಒಂದು. ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡವಾಗಿ ಸುಡುವ ಕ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು.<br></p><p><strong>ಕುಜ ದೋಷ ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?</strong><br><br>ಈ ಬಾರಿಯ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕುಜ ದೋಷದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಳಲಿದ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಕುಂಡಲಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹಲವು ಪುರುಷರ ಕುಂಡಲಿಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿರಿಸಿಯೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರ ಜಾತಕ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ʼಲಗ್ನ ಭಾವʼ ಅಂತ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ವೇಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಕ್ಷ್ರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಊರಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ವೇಳೆಯ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಜನನ ವೇಳೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಈ ಲಗ್ನದ ಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹವು ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ/ಳ ಜನನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೋ ಅದು ಅವರವರ ರಾಶಿ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇದರ ಜತೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕೂಡಾ ಮುಖ್ಯವೇ. ಲಗ್ನ ಭಾವವ, ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯೂ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕುಜ ದೋಷವು ಇದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಲಗ್ನ ಯಾ ರಾಶಿ,ಇಲ್ಲಾ ಶುಕ್ರ ಹೀಗೆ ಮೂರೂ ಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಕುಜ ಗ್ರಹ ದೋಷವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಜಾತಕ ಕುಂಡಲಿಯ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳು ಕುಜ ದೋಷ ಇದ್ದರೂ,ಈ ದೋಷವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂತು ಜಾತಕ ಕುಂಡಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದಲೇ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಏಕಾಏಕಿ ಕುಜ ದೋಷ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಕೂಡದು.</p><p><strong>ಆ ನಟಿಗೆ ಹಲವರ ಜತೆ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತೆ?</strong></p><p><br>ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಮದುವೆಯ ಮುನ್ನ ಕುಜ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ, ದೋಷದ ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ಕುಂಡಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಕುಜ ದೋಷ ಇರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವಿವರ ವಿಶ್ಲೇಷಿದರೆ ಕುಜ ದೋಷ ತಂದಿಡುವ ನಿಜವಾದ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಈ ನಟಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆಲ್ಲವು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. </p><p>ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಾಸಿಪ್ (?) ಕಾಲಂ ನ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸತ್ಯದ ಎಳೆಗಳೇ ಇರದೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗುವುದು ಅಪರೂಪವೇ. ಹೌದು, ಹಲವಾರು ನಟರ ಜತೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ನಟಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ತೀರಾ ಅನಾಗರಿಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಬ್ಬ ಈನಟಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿರೇಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು,ನಂತರ ಕುಜ ದೋಷದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆದದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಈಗ ಇತಿಹಾಸವೇ. ನಂತರ ಸಕಲವೂ ಕ್ಷೇಮವೇ ಎಂದರೆ ಅದರ ಬಗೆಗೂ ನೂರೊಂದು ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು. ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಟಿಯ ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಉಂಗುರ ಇದೆಯೆ ಯಾರು ನಟಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣದ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಜನ?ಯಾರು ಅನ್ಫಾ ಲೋ ಮಾಡಿದರು? ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.ಗಂಡ ಇವಳ ಜತೆಗೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದೂ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯೇ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ತೆಯ ಜತೆಗೆ ಜಗಳ,ಮಾವನ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಳ ಎಂಬುದೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯೇ ಆಗಿ ರಿಂಗಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.<br> </p><p><strong>ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ನಿರಂತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ<br></strong></p><p>ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಈಗ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತನ್ನ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಳು. ಹಲವಾರು ಗೆಳೆತನಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಇವಳಿಗೆ ಇದ್ದವು ಎಂದು ಜನ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವಳ ಕುಡಿತ ಅಥವಾ ಕೆಲ ಖಿನ್ನತೆಗಳಿಂದಾದ ವ್ಯಸನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ, ದಾಂಪತ್ಯತ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಿರಲಿಲ್ಲ. ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಟಿನ ನಂಟಿರಬೇಕು. ನಂಟು ಬಾಡಿದರೆ, ಇದ್ದಿರದ ಆಪ್ತತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತೋರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.</p><p>ಸುಹಾಸಕರತೆಯ ನವಿರಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಿರುಕು, ವ್ಯಸನಗಳಿಂದಾಗಿ ನಟಿ ನರಳಿದಳು. ದೊಡ್ಡದೇ ಆದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರೂ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದರು.ಕುಜ ಶುಕ್ರರು ಬಹು ದೊಡ್ಡದೇ ಆದ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ನಟಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ,ಇದ್ದಿದ್ದ ಕುಜ ದೋಷವು ಕೇತು ಗ್ರಹದ ದುಷ್ಟ ವಿಷ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ,ಶುಕ್ರ ದಶಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಕುತ್ತನ್ನು ತಂದಿತ್ತು. </p><p>ಕೇಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಭಾವನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ತಯಾರಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿದ್ದರೂ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಕಂಡರು. ಓಡುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈಗಿವರ ನೆನಪು ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ನಟನೆಯ ಆ ಅಪೂರ್ವ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು (ಈ ಖ್ಯಾತ ಸಾವಿನ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೇಳಿದಾಗಲು ಹಾ! ಎಂಬ ಉದ್ಗಾರ ಬಾರದಿರದು. ರಾಜ ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟವನೇ ಆದರೂ ಕುಜ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದೂರದೂರಿಗೆ ಎತ್ತೊಯ್ದೇ ಬಿಟ್ಟ.ಇದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ.<br> </p><p><strong>ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಕುಜ ದೋಷ<br></strong><br>ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ,ಕಳೆದ ಅರವತ್ತರ ದಶಕದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿಗೂಢವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದಳು. ತೀರಾ ದಂತದ ಮೈ ಬಿಳುಪಿನ ಅಪ್ಸರ ಕನ್ಯೆ. ಉಕ್ಕುವ ಪ್ರಾಯ. </p>.<p>ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿನ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಣ್ ಮನ ಸೆಳೆದ,ತೀರಾ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದವಳು. ಜನ ಈಕೆಯ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು,ಹಾ ಹಾ! ಎಂದು ಹುಚ್ಚೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದ ಘಟ್ಟ ಅದು. ಅವಳು ನಿಧನಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಲ. ಜನ ಇವಳ ಅಪ್ಸರೆಯ ರೂಪದ ಬಳುಕಾಟಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚರೇ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲ ಎನ್ನಿ. ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಮರಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಜ ದೋಷ ಹೊಂದಿದ ಸುಂದರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಬವಣೆಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ.ಆದರೆ ರೂಪವತಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಕನ್ಯೆಯ ದಾರಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಏಳುಬೀಳುಗಳ ನಡುವೆ, ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಜನ ಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಏರಿದ ಎತ್ತರ ಅನನ್ಯ.ಹಲವರ ಗೆಲುವಿನ ಏಣಿಯೇ ಹಾಗೆ. ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿದ ಪುರುಷರ ವಿವರ, ವಿಸ್ತಾರವಿದೆ.ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದು.</p><p>ಈ ನಟಿಯು ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉದ್ದನೆಯ ಉಡುಪು ಗಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಹಾಸಕರ ನಗುವಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು, ಇಂದೂ ಈಗಲೂ ಜನ ರೋಚಕ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸುವ ಪರಿಪಾಠವಿದೆ. ಜನರ ರೋಚಕತೆಗೆ ಕಾರಣಳಾಗಿದ್ದ, ಕಾರಣಳಾದ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ದುರಂತದ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡದ್ದು ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ.</p><p>ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಧೆಯ ಮೂಲ ಕುಜ ದೋಷವೆ? ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕುಜ ದೋಷವೇ ಕಾರಣವೆ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ.ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಪ್ರಮಾದವೇ ಸರಿ. ಪೂರಾ ಕುಂಡಲಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿಯೇ ತೀರ್ಮಾನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.