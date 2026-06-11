3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿಯ ಮಹತ್ವವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 24 ಏಕಾದಶಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ 24 ಏಕಾದಶಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ’ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಏಕಾದಶಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮೀಸಲಿದ್ದು, ಈ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಶುಭಫಲಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿಯ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವೇನು? ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಈ ದಿನ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕ ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ 11 ನೇ ದಿನ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯ</strong></p><ul><li><p>ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ಆರಂಭ ಜೂನ್ 11ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12: 57</p></li><li><p>ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ಅಂತ್ಯ ಜೂನ್ 11 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:36</p></li><li><p>ಪಾರಣ ದ್ವಾದಶಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಜೂನ್ 12ರ ಸಂಜೆ 7:36ರ ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.</p></li></ul>.<p><strong>ಪರಮ ಏಕಾದಶಿಯ ಮಹತ್ವ</strong></p>.<p>ಪರಮ ಏಕಾದಶಿಯು ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಕ್ಷಕನಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಶುಭಫಲ ದೊರೆಯಲಿವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಮರಣದ ನಂತರ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕುಬೇರ ಕೂಡ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದನು. ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜನಾದನು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಪುರಾಣ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>