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ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ
Published 21 ಜೂನ್ 2026, 0:18 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಸಣ್ಣ ನೋವಿಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆ ತಪಾಸಣೆಯಿಂದ ಬಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಗಳು ಎರಡೂ ಸಹ ತೃಪ್ತಿಕರ ಎನಿಸಲಿದೆ.
3 hours ago
ವೃಷಭ
ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುವುದು. ಮರೆವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
3 hours ago
ಮಿಥುನ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗದಿರಿ.
3 hours ago
ಕರ್ಕಾಟಕ
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮಗೆ ವೈದ್ಯರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ.
3 hours ago
ಸಿಂಹ
ನಿಮ್ಮ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಮೇಲಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ.
3 hours ago
ಕನ್ಯಾ
ಈ ದಿನ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರ್ಯವು ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಉಂಟಾಗುವುದು.
3 hours ago
ತುಲಾ
ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡಿ. ಹೊಸ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುವಿರಿ. ನೆಮ್ಮದಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ತೊತ್ರ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡಿ.
3 hours ago
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಂದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಕಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ.
3 hours ago
ಧನು
ದಿನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶುಭಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ-ಕಹಿಯ ಮಿಶ್ರ ಫಲವನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
3 hours ago
ಮಕರ
ನೀವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತ್ತಿರುವ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಕುಟುಂಬದವರ ಒಳ ಜಗಳದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗುವುದು.
3 hours ago
ಕುಂಭ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮುಂದಾಗುವಂತಾಗಲಿದೆ. ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮೂಹಕಾರ್ಯದಿಂದ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುವುದು.
3 hours ago
ಮೀನ
ತಂದೆಯೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವುದು ಈ ದಿನದ ಅಸಮಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು.
3 hours ago
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