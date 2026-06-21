ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ
Published 21 ಜೂನ್ 2026, 0:18 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಸಣ್ಣ ನೋವಿಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆ ತಪಾಸಣೆಯಿಂದ ಬಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಗಳು ಎರಡೂ ಸಹ ತೃಪ್ತಿಕರ ಎನಿಸಲಿದೆ.
ವೃಷಭ
ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುವುದು. ಮರೆವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ಮಿಥುನ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗದಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮಗೆ ವೈದ್ಯರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ.
ಸಿಂಹ
ನಿಮ್ಮ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಮೇಲಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ದಿನ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರ್ಯವು ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಉಂಟಾಗುವುದು.
ತುಲಾ
ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡಿ. ಹೊಸ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುವಿರಿ. ನೆಮ್ಮದಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ತೊತ್ರ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಂದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಕಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ.
ಧನು
ದಿನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶುಭಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ-ಕಹಿಯ ಮಿಶ್ರ ಫಲವನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
ಮಕರ
ನೀವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತ್ತಿರುವ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಕುಟುಂಬದವರ ಒಳ ಜಗಳದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗುವುದು.
ಕುಂಭ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮುಂದಾಗುವಂತಾಗಲಿದೆ. ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮೂಹಕಾರ್ಯದಿಂದ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುವುದು.
ಮೀನ
ತಂದೆಯೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವುದು ಈ ದಿನದ ಅಸಮಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು.