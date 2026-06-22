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ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಥ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು..
Published 21 ಜೂನ್ 2026, 23:30 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ದುಡಿಯುವ ನಿಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿದೋಷವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದು. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ.
2 hours ago
ವೃಷಭ
ಕಳೆದದ್ದು ಸವಾಲಿನ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಬಹುದು. ಖಾದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೆಲಸಗಳು ಚುರುಕುಗತಿಯಿಂದ ಸಾಗಲಿವೆ. ಭೂ ಖರೀದಿಯ ಯೋಗವಿದೆ.
2 hours ago
ಮಿಥುನ
ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಗುಣವಾಗುವುದು.
2 hours ago
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉಲ್ಲಾಸಕರ ದಿನವಾಗಲಿದೆ.
2 hours ago
ಸಿಂಹ
ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ನೂತನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ದಿನ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
2 hours ago
ಕನ್ಯಾ
ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು. ಈ ದಿನದ ಲೇವಾದೇವಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಅನುಕೂಲವಿದೆ.
2 hours ago
ತುಲಾ
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಮಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಲಿದೆ. ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪಕ್ವವಾಗುವುದು. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕಾಡಬಹುದು.
2 hours ago
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಥ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಆಂತರಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಹೊಂದುವಿರಿ.
2 hours ago
ಧನು
ಉತ್ಪಾದಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ದೊರೆತು ಸಂತೋಷಕರ ವಾತಾವರಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಿರಿ.
2 hours ago
ಮಕರ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದವರಲ್ಲಿ ಕೇಳದೆ ಇದ್ದರೆ, ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವು ಆಗದೆ ಹೋಗುವುದು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗೌರವವು ಅಯಾಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
2 hours ago
ಕುಂಭ
ಮಾತಿನ ಚತುರತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿವೆ. ಈಗಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಗೌರವ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
2 hours ago
ಮೀನ
ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯದೊತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿರಿಯರ ಬಳಿ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ
2 hours ago
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