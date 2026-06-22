ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಥ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು..
Published 21 ಜೂನ್ 2026, 23:30 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ದುಡಿಯುವ ನಿಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿದೋಷವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದು. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ.
ವೃಷಭ
ಕಳೆದದ್ದು ಸವಾಲಿನ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಬಹುದು. ಖಾದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೆಲಸಗಳು ಚುರುಕುಗತಿಯಿಂದ ಸಾಗಲಿವೆ. ಭೂ ಖರೀದಿಯ ಯೋಗವಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಗುಣವಾಗುವುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉಲ್ಲಾಸಕರ ದಿನವಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ನೂತನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ದಿನ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ
ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು. ಈ ದಿನದ ಲೇವಾದೇವಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಅನುಕೂಲವಿದೆ.
ತುಲಾ
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಮಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಲಿದೆ. ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪಕ್ವವಾಗುವುದು. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕಾಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಥ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಆಂತರಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಹೊಂದುವಿರಿ.
ಧನು
ಉತ್ಪಾದಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ದೊರೆತು ಸಂತೋಷಕರ ವಾತಾವರಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಿರಿ.
ಮಕರ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದವರಲ್ಲಿ ಕೇಳದೆ ಇದ್ದರೆ, ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವು ಆಗದೆ ಹೋಗುವುದು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗೌರವವು ಅಯಾಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ
ಮಾತಿನ ಚತುರತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿವೆ. ಈಗಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಗೌರವ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೀನ
ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯದೊತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿರಿಯರ ಬಳಿ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ