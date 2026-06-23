ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಸ್ವಭಾವ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ..
Published 22 ಜೂನ್ 2026, 23:30 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಕ್ಷಿಪ್ರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. ಮಗಳ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾವ ನಡೆದು ಶುಭದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಗಿಯೇ ಬಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ದೊರಕಲಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಡಿ.
ಮಿಥುನ
ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ.ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಿಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾದ್ದುದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಃಶ್ಯಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ನೀಡಬೇಡಿ, ವಿಶ್ವಾಸವಿರಲಿ. ಬೇರೆಯವರ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಗಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಚರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗೆ ಕೆಲವರು ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಬಹುದು. ಧೃತಿಗೆಡಬೇಡಿ. ಖಾದ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ತುಲಾ
ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇತರರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕಾರ್ಯದೊತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಯತ್ತ ಗಮನ ನೀಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಸ್ವಭಾವ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ.
ಧನು
ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೋವು ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಒಳಿತು.
ಮಕರ
ಮಧುರ ಖಾದ್ಯ ಹಾಗು ತಂಪು ಆಹಾರದ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭದ ದಿನ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವಿರಿ. ಪಿತ್ತದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಕುಂಭ
ಕಾರ್ಯದೊತ್ತಡದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಲಿದೆ.
ಮೀನ
ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಿರಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಮಾತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಂದು ಕೊಡಲಿದೆ. ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಿರಿ.