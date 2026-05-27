ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಮೇ 2026
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಹಾರವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
Published 26 ಮೇ 2026, 23:30 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಹಣದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ.
ವೃಷಭ
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೌಜನ್ಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೆರುಗು ತರುವುದು. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಆದಾಯವಿರುವುದು. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗವು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿರುಸಿನ ಓಡಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುವುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡುವಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ.
ಸಿಂಹ
ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಯು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗ್ರತರಾಗಿರಿ. ಮನೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾ
ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುವುದು. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಶುಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ.
ತುಲಾ
ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಹಾರವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೋಮಾರಿತನ ಅಥವಾ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ. ಧನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ದಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಧನು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಧನ ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳೆರಡು ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಲಿವೆ. ಏಳಿಗೆಯು ಹತ್ತಾರು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಿದೆ.
ಮಕರ
ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಯೋಗದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಲವಲವಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆತು ಸಂತೋಷವಾಗುವುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಇದೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಟುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಅರಿವಾಗುವುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೂಡಲಿದೆ.
ಮೀನ
ಕೆಲಸವೊಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ನಿಮಗೊಪ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ತೋರಲಿದ್ದಾರೆ.
