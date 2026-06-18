ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕನಸಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ
Published 18 ಜೂನ್ 2026, 0:11 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಲಾಭ ಬರಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕ ಗಮನವಿರಲಿ.
15 minutes ago
ವೃಷಭ
ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವಿರಿ. ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕನಸಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ವರ್ತಕರಿಗೆ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಲಾಭ.
15 minutes ago
ಮಿಥುನ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗುರೂಕತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವಿರಲಿ.
15 minutes ago
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಥಾ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರಲಿವೆ.
15 minutes ago
ಸಿಂಹ
ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಹಾಯಸ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ. ಕವನಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರಲಿದೆ.
15 minutes ago
ಕನ್ಯಾ
ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಜತೆಗೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದಾಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾಪ್ತರ ಭೇಟಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಲಿದೆ.
15 minutes ago
ತುಲಾ
ತುಚ್ಚಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದವರ ಎದುರು ಸಾಧನೆಯು ಸಂತಸವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಯುವಜನತೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಒಂಟಾಗುವುದು.
15 minutes ago
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕು, ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
15 minutes ago
ಧನು
ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿಬರಲಿದೆ. ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ಇರುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
15 minutes ago
ಮಕರ
ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತರೂ ಕರಗತ ಆಗದಿರುವುದು ಚಿಂತೆಯ ವಿಚಾರವಾಗುವುದು. ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿಂದು ಕೆಲಸದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.
15 minutes ago
ಕುಂಭ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರು ಅಥವಾ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂಭಾಷಾಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
15 minutes ago
ಮೀನ
ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ, ಹವ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.
15 minutes ago
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