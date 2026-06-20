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ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಇತರರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
Published 20 ಜೂನ್ 2026, 0:12 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಈ ದಿನ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇದು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾಗು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
1 hour ago
ವೃಷಭ
ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ನಡೆತೆಗಳು ಇತರರನ್ನು ಕೆಣಕುವ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು ಬೇಡ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಾಗುತ್ತೀರಿ.
1 hour ago
ಮಿಥುನ
ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷವಾದ ಕಾರಣ ಇಂದು ನೀವು ಶಿಸ್ತಿನ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಭಾಗವತ, ಭಗವಚ್ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
1 hour ago
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಪುತ್ರರ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆತನದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿ ದೊರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
1 hour ago
ಸಿಂಹ
ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಹೆಂಡತಿಯ ಸಲಹೆ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು.
1 hour ago
ಕನ್ಯಾ
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯಫಲವೆಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೇ ಅಭೀಷ್ಟವು ನೆರವೇರಲಿದೆ.
1 hour ago
ತುಲಾ
ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಆಹಾರದಿಂದ ಇರುವವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುವುದು. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ.
1 hour ago
ವೃಶ್ಚಿಕ
ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮವನ್ನು ಯೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಮೀಸಲಿಡುವಿರಿ.
1 hour ago
ಧನು
ಮೌನ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನದ ಕಿವಿ ಮಾತು, ವಿನಾ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬೇಡ. ಉತ್ತಮ ಭೋಜನ ಮಾಡುವಿರಿ.
1 hour ago
ಮಕರ
ಇತರರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುವ, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶೀಘ್ರ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
1 hour ago
ಕುಂಭ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಳುಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಹೆದರದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವಿರಿ.
1 hour ago
ಮೀನ
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಐಷಾರಾಮಿ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
1 hour ago
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