ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಇತರರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
Published 20 ಜೂನ್ 2026, 0:12 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಈ ದಿನ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇದು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾಗು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ
ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ನಡೆತೆಗಳು ಇತರರನ್ನು ಕೆಣಕುವ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು ಬೇಡ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ
ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷವಾದ ಕಾರಣ ಇಂದು ನೀವು ಶಿಸ್ತಿನ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಭಾಗವತ, ಭಗವಚ್ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಪುತ್ರರ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆತನದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿ ದೊರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಹೆಂಡತಿಯ ಸಲಹೆ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯಫಲವೆಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೇ ಅಭೀಷ್ಟವು ನೆರವೇರಲಿದೆ.
ತುಲಾ
ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಆಹಾರದಿಂದ ಇರುವವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುವುದು. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮವನ್ನು ಯೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಮೀಸಲಿಡುವಿರಿ.
ಧನು
ಮೌನ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನದ ಕಿವಿ ಮಾತು, ವಿನಾ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬೇಡ. ಉತ್ತಮ ಭೋಜನ ಮಾಡುವಿರಿ.
ಮಕರ
ಇತರರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುವ, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶೀಘ್ರ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಳುಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಹೆದರದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವಿರಿ.
ಮೀನ
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಐಷಾರಾಮಿ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.