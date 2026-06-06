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ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟಗಳಿಂದ ನೊಂದ ನಿಮಗೆ ವಿರಾಮ ಸಿಗಲಿದೆ
Published 6 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮುಖ್ಯವೆನಿಸುವುದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವವು.
16 minutes ago
ವೃಷಭ
ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಆಭರಣವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ.
16 minutes ago
ಮಿಥುನ
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟಗಳಿಂದ ನೊಂದ ನಿಮಗೆ ವಿರಾಮ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ನೋವುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು.
16 minutes ago
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗೇನೂ ಯೋಚನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಿತ್ರವರ್ಗದವರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಅನುಕೂಲ.
16 minutes ago
ಸಿಂಹ
ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಕೆ ಸತ್ಯಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪರರಿಗೆ ಅಹಿತವಾಗದಂತೆ ಇರಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಬದುಕಿನ ಧನ್ಯತೆಗೆ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ.
16 minutes ago
ಕನ್ಯಾ
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ. ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸಿಗುವರು.
16 minutes ago
ತುಲಾ
ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವ ಸಂಗತಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವವರು ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು.
16 minutes ago
ವೃಶ್ಚಿಕ
ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯೋಚನೆಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಹುಡುಕಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.
16 minutes ago
ಧನು
ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
16 minutes ago
ಮಕರ
ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಲಿವೆ. ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವಂತೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಂತರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.
16 minutes ago
ಕುಂಭ
ಜೀವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ನೆರವೇರಲಿವೆ. ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ.
16 minutes ago
ಮೀನ
ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ ಬಲ ದೊರಕಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದುಡಿಯುವಿರಿ. ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸುಖಶಾಂತಿ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
16 minutes ago
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