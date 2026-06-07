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ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಂತ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯವೆಂಬುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ...
Published 7 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಒತ್ತಡ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಯವಾದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡಿ. ‌ಅನಿವಾರ್ಯವಿದ್ದರೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಬೇಡಿ.
2 hours ago
ವೃಷಭ
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಲಾಭಕರವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವುದು. ಆಪ್ತರು ನಿಮ್ಮ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಕಾದುಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
2 hours ago
ಮಿಥುನ
ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಜೊತೆ ಗಣಪತಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿತ್ಯದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಂತ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯವೆಂಬುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ.
2 hours ago
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಖರ್ಚು ಕಾಣಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ಯೋಚನೆ ಬರಲಿದೆ.
2 hours ago
ಸಿಂಹ
ಇಂದು ಜರುಗಲಿರುವ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಗಾಢ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣವು ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ದಾರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.
2 hours ago
ಕನ್ಯಾ
ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ನೀವು ಇಂದು ಕತೆ, ಕವನಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಸಂತಸ ತರಲಿದ್ದಾರೆ.
2 hours ago
ತುಲಾ
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪುವುವು. ಹತ್ತಿರದವರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಮಾತುಕತೆಯು ಭೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
2 hours ago
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ.
2 hours ago
ಧನು
ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿದವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಿರಿ.
2 hours ago
ಮಕರ
ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತ ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮವರಿಂದಲೇ ಅಡ್ಡಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
2 hours ago
ಕುಂಭ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಮನೋರಂಜನೆಗಿಂತ ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.
2 hours ago
ಮೀನ
ಮಾತಿನ ಚತುರತೆಯಿಂದ ಇತರರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಬೇರೆಯವರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದಂತೆ ಗಮನಿಸಿ. ಭೋಜನದ ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಬಹುದು.
2 hours ago
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