ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದು ದುಃಖ ದೂರವಾಗಲಿದೆ
Published 14 ಜೂನ್ 2026, 23:12 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಅವರ ಬಳಿ ಬೈಸಿಕೊಂಡರೂ ಬೇಸರಪಡದೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ದುಃಖಗಳು ದೂರಾಗಲಿವೆ.
ವೃಷಭ
ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಸೆ– ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಮಿಥುನ
ಮನೆ ನೋಂದಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವು ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಂಚಲಗೊಳಿಸುವ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದರೂ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಮುಖ್ಯ.
ಸಿಂಹ
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಾಟಿ ಔಷಧಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಿರಿ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಕಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಗಣೆದಾರರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಎಂದೋ ಆಡಿದ ಮಾತಿನಿಂದಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಉದ್ದಿಮೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಸಾತ್ವಿಕ ನಡತೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಪ್ರಯತ್ನಬಲದಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಮಿತ್ರವರ್ಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು.
ಧನು
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿದೆ. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಕರ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತಳಮಳಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಂಟಿತನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ.
ಕುಂಭ
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇತರರ ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ಮೀನ
ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಪಾಲುದಾರರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿ.