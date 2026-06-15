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ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದು ದುಃಖ ದೂರವಾಗಲಿದೆ
Published 14 ಜೂನ್ 2026, 23:12 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಅವರ ಬಳಿ ಬೈಸಿಕೊಂಡರೂ ಬೇಸರಪಡದೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ದುಃಖಗಳು ದೂರಾಗಲಿವೆ.
1 hour ago
ವೃಷಭ
ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಸೆ– ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
1 hour ago
ಮಿಥುನ
ಮನೆ ನೋಂದಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವು ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ.
1 hour ago
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಂಚಲಗೊಳಿಸುವ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದರೂ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಮುಖ್ಯ.
1 hour ago
ಸಿಂಹ
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಾಟಿ ಔಷಧಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಿರಿ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಕಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಗಣೆದಾರರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.
1 hour ago
ಕನ್ಯಾ
ಎಂದೋ ಆಡಿದ ಮಾತಿನಿಂದಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಉದ್ದಿಮೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
1 hour ago
ತುಲಾ
ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಸಾತ್ವಿಕ ನಡತೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಪ್ರಯತ್ನಬಲದಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ.
1 hour ago
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಮಿತ್ರವರ್ಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು.
1 hour ago
ಧನು
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿದೆ. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
1 hour ago
ಮಕರ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತಳಮಳಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಂಟಿತನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ.
1 hour ago
ಕುಂಭ
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇತರರ ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
1 hour ago
ಮೀನ
ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಪಾಲುದಾರರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿ.
1 hour ago
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