ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಸದಾಕಾಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಪರಿಚಿತರಿಂದ ವಂಚನೆ ನಡೆಯಬಹುದು
Published 16 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶ ತರಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿ ತೋರಿಬರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ
ಘೋರ ಆಪಾದನೆಗಳು ದೂರಾಗಿ, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ. ಸದಾಕಾಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಪರಿಚಿತರಿಂದ ವಂಚನೆ ನಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವುದು ಫಲಪ್ರದ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ವಿವಾಹ ವಯಸ್ಕ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ನೂತನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದೀರಿ.
ಸಿಂಹ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಮೀಸಲಾಗಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕನ್ಯಾ
ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಲಾಭಾಂಶದಿಂದ ಆಯಾಸ ಮಾಯವಾಗಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
ತುಲಾ
ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಅನುಭವಿಸುವ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ-ಕಹಿಯ ಮಿಶ್ರಣ ಸವಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋಗುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಾಗೂ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಬಳೆ ಅಥವಾ ಆಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ.
ಧನು
ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ಅಸಹಕಾರವು ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗು ತುರಿಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಮಕರ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸದ ವೃತ್ತಿಯವರಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆತು ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಗೃಹ ಮಾರಾಟದ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕತನ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದರೂ ನೆಂಟರು ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳು ದೂರಾಗಲಿವೆ.
ಮೀನ
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ತೂಕ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಿಸುವ ಘಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನವಿರಲಿ.