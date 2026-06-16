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ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಸದಾಕಾಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಪರಿಚಿತರಿಂದ ವಂಚನೆ ನಡೆಯಬಹುದು
Published 16 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶ ತರಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿ ತೋರಿಬರಲಿದೆ.
3 hours ago
ವೃಷಭ
ಘೋರ ಆಪಾದನೆಗಳು ದೂರಾಗಿ, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ. ಸದಾಕಾಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಪರಿಚಿತರಿಂದ ವಂಚನೆ ನಡೆಯಬಹುದು.
3 hours ago
ಮಿಥುನ
ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವುದು ಫಲಪ್ರದ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.
3 hours ago
ಕರ್ಕಾಟಕ
ವಿವಾಹ ವಯಸ್ಕ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ನೂತನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದೀರಿ.
3 hours ago
ಸಿಂಹ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಮೀಸಲಾಗಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
3 hours ago
ಕನ್ಯಾ
ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಲಾಭಾಂಶದಿಂದ ಆಯಾಸ ಮಾಯವಾಗಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
3 hours ago
ತುಲಾ
ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಅನುಭವಿಸುವ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ-ಕಹಿಯ ಮಿಶ್ರಣ ಸವಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋಗುವಿರಿ.
3 hours ago
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಾಗೂ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಬಳೆ ಅಥವಾ ಆಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ.
3 hours ago
ಧನು
ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ಅಸಹಕಾರವು ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗು ತುರಿಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
3 hours ago
ಮಕರ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸದ ವೃತ್ತಿಯವರಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆತು ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಗೃಹ ಮಾರಾಟದ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
3 hours ago
ಕುಂಭ
ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕತನ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದರೂ ನೆಂಟರು ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳು ದೂರಾಗಲಿವೆ.
3 hours ago
ಮೀನ
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ತೂಕ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಿಸುವ ಘಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನವಿರಲಿ.
3 hours ago
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