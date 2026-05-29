ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ
Published 28 ಮೇ 2026, 23:30 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ವೃತ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಉಪಟಳದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಕೋರ್ಟು, ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಯ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವಿರಲಿ. ಬಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮದವರಿಗೆ ಲಾಭ ಬರುವುದು. ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಆರಾಮವಾಗಿರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ. ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನವಿರಲಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ, ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಇರುವುದು ಸಮಾಧಾನ ತರಲಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆತನದ ಸಂಬಂಧ ಮಗನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಆರೋಪಗಳು ನಿರಾಧಾರ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಗೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರ ಆಗಮನ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಮರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮರಗೆಲಸಕಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಇತರರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಮನೋಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾವಲು ಪಡೆಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ಯೋಜನೆಗೆ, ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎನಿಸಲಿವೆ.
ಧನು
ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಏಕ ಮನಸ್ಕರರ ಮಿತ್ರರೊಡಗೂಡಿ ಸಣ್ಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರಲಿವೆ.
ಮಕರ
ಯೋಚನಾಬದ್ಧ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗೌರವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಧನಾರ್ಜನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸುವುದು. ಅಪವಾದದ ಭೀತಿ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಲಿದೆ.
ಕುಂಭ
ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವೊಂದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿವೆ. ಸೋಮಾರಿತನವೇ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು.
ಮೀನ
ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು ತಯಾರಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ಬರುವುದು. ಮಾತಾ-ಪಿತೃಗಳ ಆರ್ಶೀವಾದದಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿಸುವಿರಿ.