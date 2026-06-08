ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ
Published 8 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ನಿವೇಶನಗಳ ಖರೀದಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯು ಇರದಿರುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜಾಡ್ಯವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
ವೃಷಭ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು ಕಸುಬುದಾರರು ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಮನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯನ್ನು ಪುರುಷರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಗತ್ಯದ ಹಣ ಕೈಸೇರುವುದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿದ್ದೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯದ ಸಮಯ, ಒತ್ತಡಗಳು ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಜ್ಜನರ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಇರುವುದು.
ತುಲಾ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಟವಾದರೂ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿವೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾದುದೆಂದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗುವುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಮೀನುಗಾರರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ಮಿತ್ರರ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುವುದು. ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಹೇರಳ ಲಾಭ ಹೊಂದುವಿರಿ.
ಧನು
ರಾಜಕಾರಣದ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗುವುದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುವುದು. ಮನೆ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಯ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಈಡೇರುವುದು.
ಮಕರ
ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅನುಮಾನ ಪಡೆದೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೇರಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಕುಂಭ
ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಧನಲಾಭ ಅಥವಾ ತವರು ಮನೆಯವರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಾತಿನಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಡೆದುಹೋಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
ಮೀನ
ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಯು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಿ. ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರೋಪಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ.