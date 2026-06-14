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ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
Published 14 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಸಹೋದರರಲ್ಲಿನ ಸ್ವತ್ತು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳು ನೆರವಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯವರ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ನಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೆಂಡತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು.
1 hour ago
ವೃಷಭ
ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇಕರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾ‍ಪಾರಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಚಿತ.
1 hour ago
ಮಿಥುನ
ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡುವ ಹುದ್ದೆಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ತಲೆ ನೋವು ತರಲಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಚೇತರಿಕೆಯು ರೈತರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರುವುದು. ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನ.
1 hour ago
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ, ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು ಈ ದಿನ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು.
1 hour ago
ಸಿಂಹ
ಮನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಲಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನಲಾಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.
1 hour ago
ಕನ್ಯಾ
ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೈತಪ್ಪಿದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು.
1 hour ago
ತುಲಾ
ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಲೇವಾದೇವಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಎದುರಾದರೆ, ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
1 hour ago
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಗುರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
1 hour ago
ಧನು
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗುವುದು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
1 hour ago
ಮಕರ
ಬೇಡದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಮ್ಮವರಿಂದಲೇ ತೋರಿ ಬರುವ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
1 hour ago
ಕುಂಭ
ಸುಖ-ದುಃಖ, ಲಾಭ-ನಷ್ಟಗಳೆರಡು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನೀವು ಇಡುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1 hour ago
ಮೀನ
ಈ ಹಿಂದೆ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಧನಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
1 hour ago
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