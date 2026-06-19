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ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಒದಗಿ ಬರಲಿರುವ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
Published 19 ಜೂನ್ 2026, 0:13 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭೇಟಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ. ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಭಜನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ಈಡೇರಲಿವೆ.
17 seconds ago
ವೃಷಭ
ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಕಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಮಕ್ಕಳ ಖುಷಿಗಾಗಿ ಆಟಿಕೆಯ ವಸ್ತು ಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
17 seconds ago
ಮಿಥುನ
ಒದಗಿ ಬರಲಿರುವ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
17 seconds ago
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಸಂಬಂಧ ಪಡದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಾಠವಲ್ಲದೇ, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಿ.
17 seconds ago
ಸಿಂಹ
ಮನೆಯವರ ಒಳಿತಿಗೆ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಸಾಲದ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೈಸೇರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ರಿಪೇರಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಿರಿ. ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಭೀಷ್ಟ ನೆರವೇರಲಿದೆ.
17 seconds ago
ಕನ್ಯಾ
ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಲಹೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಸಹೋದರನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು.
17 seconds ago
ತುಲಾ
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಷ್ಟು ಲಾಭವಾದರೂ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
17 seconds ago
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಮನಸ್ಸಿನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರೊಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಈ ದಿನ ಸೂಕ್ತ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಕಾಲ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
17 seconds ago
ಧನು
ಅಪರಿಚಿತರೇ ತುಂಬಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ವಿಷಯವಾದರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಿರಿ. ಸಂಸ್ಕರಿತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಲಾಭ.
17 seconds ago
ಮಕರ
ನೂತನ ಮನೆ ಖರೀದಿಯ ಅಥವಾ ನಿವೇಶನಗಳ ಖರೀದಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ಗೆಳೆಯರ ಭೇಟಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು.
17 seconds ago
ಕುಂಭ
ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವು ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ದಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುತ್ತಾಟದಿಂದ ಆಯಾಸ ತೋರಿಬರಲಿದೆ.
17 seconds ago
ಮೀನ
ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಾಣಾಕ್ಷ ವರ್ತನೆ ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
17 seconds ago
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