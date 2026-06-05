ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಿರಿ...
Published 5 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಾಧಿಕ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬನ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವೈದ್ಯರ ಭೇಟಿ ಅವಶ್ಯಕವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ.
ವೃಷಭ
ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಲಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರಲಿವೆ.
ಮಿಥುನ
ಆದರ್ಶ ಹಾಗೂ ತತ್ವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯರ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು. ನೂತನ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏಳಿಗೆ ಕಾಣಲಿವೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ಸಿಂಹ
ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮನೆದೇವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಾಗುವುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಡೆದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ತಂದೆಯವರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ.
ತುಲಾ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಣ್ಣೆ , ಬೇಳೆ– ಕಾಳು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಉತ್ತಮ. ವಿನಾಯಕನ ಆರಾಧನೆ ಶುಭ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೂರಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವಿವಾಹದ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವುದು.
ಧನು
ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ತೋರುವುದು. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ
ಸಹವರ್ತಿಗಳ ಜತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೂ ಯಶ ನಿಮ್ಮದೇ.
ಕುಂಭ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯೊಂದು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕಾರು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಹಂತ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಮೀನ
ಉದ್ಯೋಗದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.