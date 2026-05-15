ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 16 ಮೇ 2026 ಶನಿವಾರ– ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವಿರಿ
Published 15 ಮೇ 2026, 18:31 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಾದ–ವಿವಾದ ಬೇಡ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪುನಃ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಫಲಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ.
ವೃಷಭ
ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಂತಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದ ಜನರು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಹಾಲು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಇರಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಆದಾಯ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿದೆ. ಸೋಮಾರಿತನವು ಶತ್ರುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ. ಸಂಜೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಹರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ.
ಸಿಂಹ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜನಬಲ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೊಸಬರ ಪರಿಚಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ.
ತುಲಾ
ದಾಖಲೆಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು. ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ದೈವಾನುಗ್ರಹ ನಿಮಗೊದಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರಾಗಲಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನಗಳಿವೆ.
ಧನು
ಕುಟುಂಬದ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿವೆ.
ಮಕರ
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವಿರಲಿ. ಆಪ್ತರಿಂದ ಬರುವ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ.
ಕುಂಭ
ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ
ಮನೆಯವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಮನೋಭಾವ ತಾಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಬಹುದಿನಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಾಣುವಿರಿ.
