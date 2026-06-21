ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯ ಕೆಲ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ
Published 21 ಜೂನ್ 2026, 0:40 IST
ಎಂ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶಾರದ, ಮಾದಾಪುರ
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ಮೇಷ
ಆದಾಯವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ತಲೆ ನೋವು ಇರುವವರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಂಸಾರ ಸರಿದೂಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಏಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತದೆ. ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬೀಜಗಳ ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಗೌರವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿ ಸಹಕಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯರ ಹಣ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೊರಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಆದಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈಗ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರು. ಆಸ್ತಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು. ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ದೋಷಗಳು ಕೆಲವರನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಜತೆಗೂಡಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿತಶತ್ರುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವರು. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಯವು ಮಧ್ಯಮಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳು ಕೇವಲ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೆ. ನೀರಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಮಡುಗಟ್ಟಿದ್ದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುರುಪುಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಮಧ್ಯಮ ಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸೇರಲು ಈಗ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕೊಡಿರಿ. ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯ ದುಡಿಮೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿಯಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ನಿಮ್ಮ ಮಾತು, ಕೃತಿ ಎರಡೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಆದಾಯವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯ ಬಿರುನುಡಿಗಳು ಮುಜುಗರ ತರುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಅತಿಯಾದ ಆಲಸಿತನ ಮುಳುವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಜನಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಿರಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರು ಆಸ್ತಿ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಆಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವರು. ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬರಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯ ಆಸೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
ಧನು
ಹಿರಿಯರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಜಾಣ್ಮೆ ಕಲಿಯುವಿರಿ. ಆದಾಯವು ಮಧ್ಯಮಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ವಿರೋಧಿಸುವರು. ಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಳಿತವಾಗಬಹುದು. ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಹಾಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಮಕರ
ಬಹಳ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಇರುವಿರಿ. ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ತೂಗಿಸುವಿರಿ. ಭೂಮಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡು ವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವ ಕಾಲ. ಸಂಗಾತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚು. ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಯುವಕರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬಹಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಸಹಾಯಮಾಡುವರು. ಗಣಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ಇದು ಈಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಅದಿರು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿದ ಆದಾಯ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಹಾಯ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಏಳಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ.
ಮೀನ
ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವಿರಿ, ಇದು ಒಳಿತಲ್ಲ. ಆದಾಯವು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳ ವಿರೋಧ ಈಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಯೋಗವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿರಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ವ್ಯಾಪಾರರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದು ಲಾಭವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿ.