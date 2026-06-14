ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeastro vastu horoscope
ದಿನ
ವಾರ
ಮಾಸ
ವಾರ್ಷಿಕ
14/06/2026 - 20/06/2026
ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗವಿದೆ
Published 14 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
ಎಂ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ
author
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶಾರದ, ಮಾದಾಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 8197304680
ಮೇಷ
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಯಸಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೆಲವರನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
1 hour ago
ವೃಷಭ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರಬಹುದು. ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಉಷ್ಣಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟಗಳಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ.
1 hour ago
ಮಿಥುನ
ಆದಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಂಧುಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವರು. ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಭಾಷಣಕಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಜಯಗಳಿಸುವಿರಿ.
1 hour ago
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಆದಾಯವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಕೈಕೊಡುವರು. ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿ ಕಡೆಯ ಹಿರಿಯರು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಗಳು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲವಿರುತ್ತದೆ.
1 hour ago
ಸಿಂಹ
ಆದಾಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜನಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಿರಿಯರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ.
1 hour ago
ಕನ್ಯಾ
ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಂಧುಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರ ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫಲ ಇರುತ್ತದೆ. ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಕೃಷಿಯಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡಿ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ.
1 hour ago
ತುಲಾ
ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿರೋಧ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೆಲವು ಸಲ ನಡೆಯದಿರಬಹುದು. ಈಗ ಆದಾಯವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ಇರಲಿ. ಬಂಧುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು.
1 hour ago
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮನಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಯವು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
1 hour ago
ಧನು
ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ವಶೀಲಿ ಮಾಡುವವರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಆದಾಯವು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಬಂಧುಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವರು. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯು ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
1 hour ago
ಮಕರ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಾಕ್ರಮ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಸುವವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವರು. ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೆ. ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
1 hour ago
ಕುಂಭ
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿ ಓಡಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಿರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಬಹುದು. ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರಗತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು.
1 hour ago
ಮೀನ
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒರಟತನ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಯಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಬಂಧುಗಳ ದೂರವಾಗುವರು. ಈಗ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿರುತ್ತದೆ. ಆಭರಣ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಈಗ ತಯಾರಿಕಾ ಆದೇಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
1 hour ago
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT