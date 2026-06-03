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ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 03, 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 2 ಜೂನ್ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 2 ಜೂನ್ 2026, 23:30 IST
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ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 03, 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-06
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-51
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 - 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಬುಧವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಪೂರ್ವಾಷಾಢ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಗ್ರೀಷ್ಮ
  • ಮಾಸವೃಷಭ
Panchanga
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