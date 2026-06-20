ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeastro vastu panchanga

ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:11 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:11 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-09
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-56
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 - 10-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ20 ಜೂನ್ 2026, ಶನಿವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಮಘ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಗ್ರೀಷ್ಮ
  • ಮಾಸಮಿಥುನ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT