ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್‌ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:22 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:22 IST
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ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್‌ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-08
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-56
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 - 12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ19 ಜೂನ್ 2026, ಶುಕ್ರವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಆಶ್ಲೇಷ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಗ್ರೀಷ್ಮ
  • ಮಾಸಮಿಥುನ
Panchanga
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