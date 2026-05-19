ಮಂಗಳವಾರ, 19 ಮೇ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeastro vastu panchanga

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಮಂಗಳವಾರ, 19 ಮೇ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 19 ಮೇ 2026, 0:15 IST
Last Updated : 19 ಮೇ 2026, 0:15 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಮಂಗಳವಾರ, 19 ಮೇ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-07
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-47
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-00 - 04-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ ಮಂಗಳವಾರ, 19 ಮೇ 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರ ಮೃಗಶಿರ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತು ಗ್ರೀಷ್ಮ
  • ಮಾಸ ವೃಷಭ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT