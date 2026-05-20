ಮಂಗಳವಾರ, 19 ಮೇ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 20 ಮೇ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 19 ಮೇ 2026, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-07
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-47
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 - 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಬುಧವಾರ, 20 ಮೇ 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರಆರ್ದ್ರಾ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಗ್ರೀಷ್ಮ
  • ಮಾಸವೃಷಭ
